Nhắn tin đi ăn mừng thăng chức với mình cho bồ nào ngờ nhầm sang máy vợ, người vợ đã có tuyệt chiêu trị chồng hết ý

Tâm sự gia đình 08/12/2017 09:37

Vợ mình chẳng rủ đi ăn mừng mà lại rủ bồ. Đã thế còn nhắn nhầm sang máy vợ để rồi người vợ ấy đã có tuyệt chiêu trị chồng bá đạo.

Đàn ông thành đạt khó có thể không có bồ hay nhân tình ở bên ngoài. Bởi vì điều đó quá rõ. Anh ta không thể nào không để tâm đến những chuyện như thế được. Dù có thế nào thì chắc chắn anh ấy vẫn sẽ muốn có được một người phụ nữ ở bên ngoài.

Hiếm người đàn ông có thể vượt qua được cám dỗ đặc biệt khi họ có tiền tài, địa vị sẵn sàng có thể dùng tiền để giấu tiệt chuyện mình phản bội với vợ con. Có những người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận ở bên họ chẳng cần một danh phận là vậy.

Anh là người đàn ông thành đạt. Từ trước anh vốn đã được nhiều người để ý cuối cùng anh chọn cô, một cô gái đủ xinh đẹp, đủ giỏi để có thể chinh phục anh. Đàn bà lại chỉ có thì, không thể nào anh thích mãi được người phụ nữ của mình. Vì thời gian làm thay đổi con người, vợ anh qua thời gian cũng trở thành người phụ nữ của gia đình không còn chau chuốt như trước và cũng già đi nhiều. Chưa kể cơ thể sồ sề hơn biết bao nhiêu thì càng có lý do cho anh ngoại tình.

Ngoại tình thì bất kể vì lý do gì cũng đã sai. Cái việc anh quan tâm cô bồ nhiều hơn vợ còn sai hơn thế rất nhiều lần. Anh thật sự không thể nào ngờ được rằng lại có chuyện như thế xảy ra khi mình đang rủ bồ đi ăn mừng vì anh mới thăng chức. Thế mà anh lại nhắn nhầm sang máy vợ là: “Em yêu ơi, chúng mình đi ăn mừng đi anh được thăng chức rồi”.

Chị nhận ra ngay sự khác lạ của tin nhắn đó. Anh thay đổi đột ngột xưng hô như thế càng rõ rằng anh đang mời một cô ả nào đó khác không phải chị. Dĩ nhiên chị gọi điện lại nói với anh rằng muốn ăn đồ nướng và cùng anh đi ăn.

Trong bữa ăn chị và anh cùng ăn uống thoải mái nói chuyện với nhau về một số chuyện về công việc, cuộc sống. Tối về chị đăng lên một bức ảnh của chị vào gần 10 năm trước đây kèm nội dung: “Trước kia em cũng từng xinh đẹp như thế”.

Nhắn tin đi ăn mừng thăng chức với mình cho bồ nào ngờ nhầm sang máy vợ, người vợ đã có tuyệt chiêu trị chồng hết ý - Ảnh 1
Thế mà anh lại nhắn nhầm sang máy vợ là: “Em yêu ơi, chúng mình đi ăn mừng đi anh được thăng chức rồi” - Ảnh: Internet

Anh nhìn thấy chị đăng ảnh quyến rũ hở hang trong mạng xã hội tự dưng anh lại ghen khi có những người đàn ông khác vào bình luận rằng vẫn ngon lắm, chị vẫn đẹp lắm. Anh hỏi chị:

- Sao tự dưng em lại đăng lên như thế?

- Em đăng thế có sao đâu?

- Nhưng mà...

- Sao hả anh?

- Em đăng thế là thế nào chứ, em không nghĩ cho anh à.

- Em có mà. Em chỉ nhớ lại những ngày mình từng được anh yêu thương thôi. Lâu lắm rồi mình mới đi ăn chung với nhau vì anh bận quá.

- Anh xin lỗi.

Đêm đó chị ngủ ngon giấc sau khi chia sẻ với anh. Còn anh thì thao thức cả đêm với bức ảnh của chị. Đúng rồi, anh đã quên từng có một người con gái vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh chính là chị. Thời gian thay đổi chị cũng thay đổi luôn cả anh. Cũng may anh nhận ra điều này sớm lập tức chấm dứt với cô bồ mà quay về với vợ con.

Còn chị, chị đã làm đúng. Không cần nói nhiều, chỉ cần khiến anh đủ hiểu chị xứng đáng có được tình yêu của anh. Để anh biết rằng anh nên trân trọng người phụ nữ như chị là đủ. Rồi gia đình chị sẽ lại  hạnh phúc như xưa. Tuyệt chiêu trị chồng chỉ thế, “lạt mềm buộc chặt” có sai bao giờ.

Tâm sự của chồng ngoại tình: Vợ là không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở nổi

Tâm sự của chồng ngoại tình: Vợ là không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở nổi

Đến lúc đó tôi mới hiểu, vợ là không khí, bồ là hương hoa. Hương hoa trên đời này trăm ngàn mê đắm rồi cũng thoang thoảng gió bay. Chứ không khí không còn, vợ mất rồi thì mới hay mình không thở nổi. Thế thì chỉ có không sống nổi, cả đời chết tâm, một kiếp hối hận.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cao tay giữ chồng vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 32 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới