Người đàn bà tuyệt vọng khi thấy tấm hình cũ trong ví của chồng

Trong một lần tình cờ, cô phát hiện tấm hình cũ trong ví cho chồng. Đó là người yêu cũ và cũng là mối tình đầu của anh. Nhìn tấm hình được cất giữ cẩn thận, cô biết anh còn rất trân trọng mối quan hệ này.

Thư đến nói lời chào tạm biệt tôi. Ngày mai cô ấy sẽ cùng con sang định cư ở nước ngoài. Thư là người hạnh phúc nhất trong nhóm bạn thân của tôi. Cô ấy may mắn cưới được người chồng thành đạt, có cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Đã sắp bước sang ngưỡng 30 nhưng nhìn cô ấy cứ như mới đôi mươi, làn da sáng mịn, vóc dáng nuột nà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người ta nói, cô được chồng thương nên mới đẹp như vậy. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chồng luôn đưa cô ấy đến tận nơi, đợi hàng giờ rồi lại chở về. Nói chung, ai cũng mong muốn có được cuộc sống như cô ấy. Anh không bao giờ làm cô buồn lòng, cũng chưa từng khiến cô phải nước mắt ngắn dài hàng đêm. Có điều, cưới nhau suốt ngần ấy năm, mọi chuyện của cô, anh có thể biết nhưng thế giới của anh, cô chưa từng chạm tay vào. Anh là người kín tiếng, chưa bao giờ kể hay tâm sự với cô bất cứ điều gì.

Cũng nhờ tấm hình cũ đó, cô mới biết mình đã bị phản bội ê chề. Trong một lần tình cờ, cô phát hiện tấm hình cũ trong ví của anh. Đó là người yêu cũ và cũng là mối tình đầu của anh. Nhìn tấm hình được cất giữ cẩn thận, cô biết anh còn rất trân trọng mối quan hệ này. Sau ngày đó, trong lòng cô cứ thấy bồn chồn không yên. Phát hiện chồng ngoại tình nhưng cô lại không làm gì được - Ảnh minh họa: Internet Cô cảm giác như anh đang ngầm phản bội mình, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng. Rồi cũng đến một ngày, cô thấy trên trang cá nhân của bạn anh có đăng tấm hình anh khoác vai một người đàn bà nhưng đã bị che mặt. Linh cảm mách bảo người đó chắc chắn là người đàn bà trong tấm hình kia. Thì ra suốt ngần ấy năm, anh vẫn giữ liên lạc và hẹn hò bí mật với người đó.

Sau một thời gian tìm hiểu, cô biết người phụ nữ kia là một nữ doanh nhân thành đạt, có rất nhiều mối quan hệ xã hội. Anh và cô ta đã qua lại với nhau gần 2 năm nay. Nghĩ cũng đúng, một người phụ nữ chín chắn lại giỏi giang như vậy ai mà không say đắm? Nhìn lại bản thân mình, cô thật sự là người thất bại. Ngần ấy năm cô vẫn luôn sống bám vào những đồng lương của chồng. Giờ đây, cô lấy gì để đấu với người phụ nữ kia đây. Cô phải giành lại chồng bằng cách nào đây? Biết chồng ngoại tình nhưng cô vẫn không làm lớn chuyện, vẫn cam chịu việc san sẻ tình cảm với người khác. Đến một hôm, anh thú nhận mọi chuyện với vợ nhưng không một lời xin lỗi. Anh nói sẽ cho mẹ con cô sang nước ngoài định cư. Anh một mình ở Việt Nam lo công việc xong sẽ qua sau. Nghe chồng nói, cô biết rất rõ âm mưu của anh. Đẩy cô đi, anh mới có nhiều thời gian và cơ hội để ở bên cạnh người kia. Biết rõ như vậy nhưng cô vẫn chấp nhận, nhắm mắt sống với những chuỗi ngày mệt mỏi. Hôm cô đến tạm biệt tôi, nhìn ánh mắt mệt mỏi vô hồn đó, lòng tôi cũng vô cùng xót xa. Nhưng biết làm sao, cuộc sống này do cô ấy chọn, không ai thay đổi được. Có những người yếu đuối đến đáng thương như vậy đó, buông thì thương người mà vương thì tội bản thân.

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình Phát hiện chồng ngoại tình là điều vô cùng mệt mỏi và đau buồn đối với phụ nữ. Có người sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng cũng có người mãi lún sâu vào sự đau thương. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần làm những điều này để giữ lửa, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ba-tuyet-vong-khi-thay-tam-hinh-cu-trong-vi-cua-chong-271026.html