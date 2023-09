Người đàn bà đi qua hôn nhân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ê chề.

Thôi thì em tạm gác đi những lắng lo vì chữ “cũ” để yêu anh đến hết kiếp này. Vì người đàn bà đi qua hôn nhân như em, còn sợ gì việc mất trinh, sợ gì mang thai, sợ gì dèm pha dị nghị, sợ gì bị phản bội thêm lần nữa. Em chấp nhận đánh cược cuộc đời mình vì anh. Nếu trọn vẹn, thì thầm cảm ơn ông trời, còn không thì xem như em không được may mắn như những người phụ nữ khác.

Người ta nói em là đàn bà cũ. Mà những gì đã cũ rồi thì xếp lại gọn gàng, đặt ngăn nắp ở một nơi nào đó, chứ phô trương làm gì khi đã mang tiếng người cũ, người xưa. Em cũng từng muốn chịu luồn cúi, sống an phận trọn vẹn một chữ cũ. Nhưng rồi em không thể cãi được số phận, khi gặp được anh. Người đàn ông vẫn còn đang chật vật, vất vả mưu sinh, chưa có gì là ổn định. Anh khác với người đàn ông trước đó của em. Ở anh, em tìm được cảm giác của yêu thương thật sự, không phải là những chuỗi ngày cố dằn vặt để “yêu nhau”. Anh không có nhiều tiền, nhưng lại giàu tình cảm. Anh không có công việc ổn định, nhưng có trái tim kiên định.

Em chỉ biết, thương anh là chuyện duy nhất lúc này em phải làm, những giông bão của ngày mai, cứ để mai tính. An yên được ngày nào, cứ an yên. Bình tâm được ngày nào cứ thoải mái tận hưởng, kẻo mai lại là những đợt sóng dữ dội. Đàn bà cũ chỉ mong những ngày lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật, lòng không chút gợn sóng. Và hy vọng rằng có người sẽ vì mình dốc cạn tâm can để yêu chân thành và sâu sắc.

Em và anh yêu nhau theo cách bình dị nhất, không ồn ào, khua chiêng gióng trống như những cô cậu tuổi đôi mươi. Không còn giận hờn vô cớ, hay hoạnh họe nhau mỗi lần đối phương trễ hẹn, không còn chỉ trích khi đối phương làm sai. Bởi em biết những điều đó hoàn toàn vô nghĩa và cũng không đúng với độ tuổi của em hiện tại.