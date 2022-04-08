Người chồng nảy sinh tình cảm và lén lút có quan hệ bất chính với em vợ với lý do "Tôi bị mất ngủ mỗi đêm trong nhiều năm vì vợ không chịu quan hệ"

Theo bài báo, vợ của anh A nhỏ hơn anh 3 tuổi, họ đã gặp gỡ, hẹn hò với nhau và tiến đến hôn nhân. Họ yêu nhau sâu đậm, nồng cháy như hồi mới cưới. Nhưng vợ anh ngày càng lún sâu vào công việc và luôn cảm thấy mệt mỏi vì dồn sức cho sự nghiệp.

Truyền thông nước Anh The Sun đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông tên A (52 tuổi) đã không thể ngủ ngon trong ba năm vì vợ anh ta từ chối quan hệ tình dục, sau đó anh ta đã than thở kể lại với em gái của vợ mình và cuối cùng đã nảy sinh tình cảm, lén lút quan hệ bất chính với cô gái đó.

Thậm chí anh A cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ bằng cách đưa vợ đến suối nước nóng lãng mạn nhưng cũng vô ích. Cuối cùng, vợ chồng A tiếp tục sống một cuộc sống hôn nhân không quan hệ tình dục trong suốt ba năm.

Vợ anh A luôn bận rộn và căng thẳng mỗi ngày đã khiến cô ấy bắt đầu không hứng thú với việc quan hệ tình dục với anh A. Vì vậy, anh A đã thay vợ làm mọi công việc nhà như nấu ăn, rửa bát, pha trà cho vợ,... để vợ cảm thấy động lòng một chút và gần anh hơn.

Một ngày nọ, anh A nhận được điện thoại của em vợ (46 tuổi). Trong lúc không có sự hiện diện của vợ, anh A đã bày tỏ nỗi lo của mình với em vợ rằng: “Cuộc sống vợ chồng của anh thật éo le, thật bất hạnh”.

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Em vợ thông cảm cho những tâm tư tình cảm của anh A, dần dần cả hai trở nên thân thiết, gần gũi hơn và từ lúc nào đó họ đã bắt đầu trao đổi những tin nhắn với nội dung khiếm nhã.

Cuối cùng, anh A đã quan hệ bất chính với em vợ trong lúc vợ đi làm. Anh A tỏ thái độ, dõng dạc nói: “Anh yêu vợ của anh, nhưng nếu cô ấy không có hứng thú với chuyện chăn gối, thì thà rằng anh thỏa mãn nhu cầu ở nơi khác còn hơn là ly hôn.”

Anh A tiếp tục nói: “Anh không ngoại tình với bất kỳ ai, anh chỉ muốn duy trì cuộc sống hôn nhân này. Em vợ cũng có nhiều thứ để mất như anh nên anh sẽ không nói cho bất cứ ai biết sự thật này.”

Anh A kết thúc bằng những lời mỉa mai: "Anh ước vợ của anh là người quan hệ tình dục cùng anh. Trách nhiệm của vợ anh về vấn đề này cũng lớn như anh thôi."

Giới truyền thông sau khi biết được câu chuyện đã chia sẻ rằng: "Tôi không biết anh A muốn gì. Anh có muốn mọi ngừi chúc phúc cho “cuộc tình vụng trộm” của anh với em vợ không? Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ bị phơi bày và vợ anh sẽ thất vọng rất nhiều. Bởi vì vợ của anh đã bị phản bội bởi hai người thân cận nhất." Một số người cũng đưa ra lời khuyên: "Hãy tìm đến sự tư vấn tình cảm hoặc điều trị tình dục với vợ của bạn. Hãy cố gắng vực dậy khỏi sự ham muốn tình dục".