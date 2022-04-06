Người chồng hứa hẹn: "Nếu kết hôn với anh thì em không cần động bất kỳ một ngón tay nào vào việc nhà", sau 5 năm kết hôn chồng hối hận vì câu nói trên và muốn ly dị với vợ

Tâm sự gia đình 06/04/2022 19:47

"Em có đồng ý lấy anh không? Anh sẽ không để em đụng đến công việc gì dù chỉ một ngón tay."

Một người đàn ông đã cầu hôn thành công người vợ hiện tại của mình và hối tiếc với “câu nói” sau năm năm chung sống.

Sau khi kết hôn với người phụ nữ mình yêu, căng thẳng chồng chất lên lên người đàn ông trụ cột trong nhà vì vợ rất tin tưởng và làm theo những gì anh ấy đã hứa hẹn. Anh còn đang tính đến chuyện ly hôn với vợ vì quá mệt mỏi và bất lực.

Câu chuyện “dở khóc dở cười” này được lan truyền trên mạng xã hội dạo gần đây.

Người chồng hứa hẹn: 'Nếu kết hôn với anh thì em không cần động bất kỳ một ngón tay nào vào việc nhà', sau 5 năm kết hôn chồng hối hận vì câu nói trên và muốn ly dị với vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người chồng tên là Andy, 36 tuổi, sống ở Anh, chia sẻ rằng rằng mỗi khi anh ấy đi làm về, anh không thấy vui vẻ gì khi nhìn thấy đồ phải giặt chất đống trong phòng khách.

Dù đã kết hôn được 5 năm nhưng anh có thể đếm được số lần vợ mình làm việc nhà trên đầu ngón tay.

Andy nói: "Đúng là tôi có hứa rằng khi lấy tôi thì cô ấy sẽ không phải động đến việc gì dù chỉ là một ngón tay, nhưng tôi không ngờ nó lại đến mức này."

Anh ấy giải thích rằng vợ anh không làm gì khác ngoài việc xem phim sáu tiếng một ngày và thích mua sắm đến mức việc mua sắm trực tuyến trở thành một sở thích mới của cô ấy.

Người chồng hứa hẹn: 'Nếu kết hôn với anh thì em không cần động bất kỳ một ngón tay nào vào việc nhà', sau 5 năm kết hôn chồng hối hận vì câu nói trên và muốn ly dị với vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sau năm năm kết hôn, cuộc sống thực tại đã đánh thức anh khỏi ảo mộng trước: "Thú thật tôi nghĩ nhà trông sạch sẽ hơn trước khi kết hôn vì khi tôi sống một mình".

Một ngày nọ Andy cảm thấy rất mệt mỏi vì phải tăng ca, anh đã hỏi vợ: "Chúng ta có thể làm việc nhà cùng nhau không?" Và cô ấy trả lời: "Anh đừng quên lời hứa năm ấy. Em không phải là người giúp việc."

Bị sốc trước câu trả lời đó, Andy thú nhận rằng anh đang tính đến chuyện ly hôn.

Vẫn chưa biết Andy đưa ra lựa chọn thế nào sau đó. Andy và vợ có lẽ cần ngồi xuống, trò chuyện thẳng thắn với nhau để cả hai cởi mở và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

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