Nên hay không nên yêu người hay ghen?

Mỗi người trong chúng ta cần cân nhắc thật kỹ khi quyết định yêu một người, nhất là người hay ghen. Bởi những người hay ghen thường có tính chiếm hữu và kiểm soát cao, khiến cho tình yêu bị bóp nghẹt và chết lúc nào không hay.

Ghen khiến cho tình yêu trở nên tuyệt vời hơn khi được dùng đúng và đủ liều, nhưng nếu dùng quá liều sẽ khiến cho tình yêu gặp nhiều sóng gió, rối ren và dần khô héo. Vì thế, người ta nói ghen thì ghen nhưng đừng ghen quá. Nhưng một khi đã ghen thì thường không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, ghen tuông mù quáng luôn làm tổn thương cả bản thân mình cũng như người mình yêu. Người hay ghen thường độc đoán và có tính sở hữu cao Vì yêu nên mới sợ mất người mình yêu thương và sinh ra sự ghen tuông. Đặc biệt là đàn ông khi ghen thì hầu hết đều tìm cách kiểm soát, áp đặt, đôi khi còn lên án, quy chụp, ép buộc bạn gái rất nặng nề và dữ dội. Chắc chắn rằng, yêu phải một người hay ghen lúc nào cũng phải nghe những kiểu câu như: anh/em đang làm gì, ở đâu, ở đấy có những ai, bạn của anh/em là bạn nào?... không phải nghe những câu này một lần mà sẽ được nghe rất nhiều lần. Nếu không trả thì người đó sẽ cho rằng do làm điều mờ ám nên không dám khai rõ ràng.

Nên một khi yêu phải người hay ghen chúng ta sẽ cảm thấy mình chẳng khác gì những tội nhân bị tra khảo. Người đó lúc nào cũng có một mối nghi ngờ thường trực về người mình yêu thể hiện rõ trong ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu nói. Nhất cử nhất động của người yêu trong cuộc sống hàng ngày sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Tình trạng này kéo dài lâu ngày, cả hai người đều thấy mệt mỏi, sẽ cãi vã nhiều tình yêu vơi dần rồi dẫn đến cạn kiệt. Hãy cân nhắc kĩ khi yêu người hay ghen Thực ra, họ ghen chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ, cố chấp, mù quáng của mình. Thông thường những người hay ghen họ thường không tự tin về bản thân mình trong một mối quan hệ. Hành động ghen nhằm mục đích tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân để người yêu quan tâm hơn đến mình.

Khi ghen, ở một mức độ nào đó cho thấy họ đã không còn có nhiều nhiều tin vào một nửa của mình nữa rồi. Một khi lòng tin đã vơi bớt thì sự ghen tuông dễ chuyển hóa thành những phản ứng thái quá. Sự ghen tuông chỉ thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, đôi khi là hành động ngu ngốc của những người đang yêu. Tuy nhiên, đã là con người thì không ai có thể vẹn toàn, ai cũng có khuyết điểm riêng của mình. Khi đã yêu thì phải hiểu, chấp nhận và học các sống chung để có thể xử lý kéo léo được những khuyết điểm của đối phương. Nếu đã chấp nhận yêu người hay ghen thì hãy cố gắng làm cho người ấy tin tưởng, tôn trọng mọi suy nghĩ, hành động của nhau. Hãy cùng nhau trao đổi tâm sự, giải quyết các vấn đề một cách thật văn minh và lịch thiệp, để dập tắt được những cơn ghen tuông, nghi ngờ vô căn cứ, tránh xúc phạm nhau. Nếu đã yêu người hay ghen thì hãy học cách chấp nhận người đó Vì thế, mỗi chúng ta hãy xem xét lại mức độ tình cảm của mình để xác định có nên yêu người hay ghen không, hãy dành thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Đặc biệt đừng bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn khi vẫn còn mâu thuẫn, tính ghen của người ấy vẫn chưa cải thiện. Ghen là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng cái gì cũng vậy, ghen cũng thế chỉ vừa đủ thì mới có ý nghĩa và nhớ lâu. Cũng giống như việc bày tỏ yêu thương, ghen làm sao để giữ cho tình cảm bền chặt thì mỗi chúng ta ai cũng cần phải học.

Cách giúp chàng quên đi người yêu cũ nhanh chóng Muốn có tình yêu đẹp và yên ổn với chàng thì tốt nhất không nên ghen với người cũ, bởi ghen tuông chỉ nói lên sự ích kỉ và nhỏ nhen của bạn, thay vào đó hãy giúp chàng quên đi người yêu cũ với cách nhanh nhất sau đây.

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