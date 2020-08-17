Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Tâm sự gia đình 17/08/2020 04:40

5 năm trước nhìn người yêu cũ lấy chồng mà lòng tôi cố nhẫn nhịn đớn đau. 5 năm sau, tôi cay mắt khi biết cô ấy đã làm một chuyện không ngờ.

Tôi và Linh là bạn bè thân thiết từ nhỏ, lên cấp ba chúng tôi đã có cảm tình đặc biệt với nhau. Lên Đại học thì chúng tôi chính thức yêu nhau, định ra trường ổn định sẽ thành vợ chồng. Đến khi ra trường, Linh được người quen xin vào làm kế toán một công ty tư nhân. Tôi dù thử qua nhiều công ty nhưng vẫn không ổn định. Cuối cùng, tôi đành làm  nhân viên kinh doanh với mức lương thua xa Linh.

Chúng tôi yêu nhau nhiều năm nên chuyện đi quá giới hạn đương nhiên đã xảy ra. Khi đã đi làm được 2 năm, Linh nhiều lần nói về chuyện cưới xin nhưng tôi chỉ nói thấy mình vẫn chưa ổn định để lo cho vợ con. Gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả, lấy nhau về phải lo đủ thứ tiền. Nghe tôi nói vậy, Linh chỉ thở dài mà không nói gì.

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Gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả, lấy nhau về phải lo đủ thứ tiền. Nghe tôi nói vậy, Linh chỉ thở dài mà không nói gì - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sau đó, Linh dần thay đổi, tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi. Cô ấy còn kiếm cớ không gặp, không liên lạc với tôi. Đến khi tôi theo dõi thì mới phát hiện Linh đang qua lại với vị giám đốc của công ty cô ấy. Đó quả thực là người đàn ông thành công, nhiều tiền có thể lo cho Linh đủ đầy.

Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn. Tôi vứt hết kỷ vật của cả hai, hoàn toàn xóa liên lạc, mọi dấu vết của Linh trong cuộc sống của tôi. Tôi quyết tâm phải cố gắng thật nhiều để Linh phải hối hận vì đã bội phản tôi.

Vài ngày sau khi nói chia tay tôi, Linh lấy người chồng giám đốc kia. Ngày người yêu cũ lên xe hoa, tôi như kẻ điên lấy bia rượu giải sầu. Từ đó về sau tôi cũng không nghe tin gì từ cô ấy. Sau một thời gian cố gắng không ngừng, tôi vào được một công ty xuất nhập khẩu, đạt được mức lương cao gấp nhiều lần từ khi mới ra trường. Vừa rồi, tôi dành dụm mua trả góp một căn chung cư, 4 tháng nữa sẽ được giao nhà. Tôi cũng có người yêu mới tên Mai, thấu hiểu và hòa hợp với tôi. Tôi và Mai cũng xác định tình cảm nghiêm túc lâu dài.

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Ngày người yêu cũ lên xe hoa, tôi như kẻ điên lấy bia rượu giải sầu - Ảnh minh họa: Internet

Bỗng một hôm người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của người xưa lòng tôi lại chộn rộn cảm xúc kì lạ. Linh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Linh khóc không ngừng khi kể về tình cảnh của mình lúc này. Cô ấy kể đã lấy phải người chồng vũ phu, luôn ghen tuông vô lý. Nhưng nguyên nhân khiến em ly hôn chồng là vì một chuyện kinh khủng tôi không thể ngờ tới.

“Em xin lỗi anh vì khi còn yêu anh em đã qua lại với Quốc (chồng cũ của Linh). Đến khi biết mình có thai thì em không biết là của ai. Nhưng vì là người mẹ, em chọn Quốc để con sau này có cuộc sống đủ  đầy. Em không thể ngờ gia đình chồng cũ nghi ngờ nên đã xét nghiệm ADN, đứa trẻ không phải con của Quốc. Em xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Em biết em tệ lắm, anh hận em là đúng nhưng con của mình không có tội”.

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Bỗng một hôm người yêu cũ tìm đến nhà tôi - Ảnh minh họa: Internet

Đứa trẻ bên cạnh em ngơ ngác nhìn tôi, quả thật nó giống tôi như đúc. Tôi vừa thấy bất ngờ rồi buồn bã nhưng cũng có chút vui chẳng thể lý giải. Rõ ràng tôi không còn tình cảm với Linh và đang bắt đầu yêu đương với Mai. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ đứa con máu mủ của mình, tôi phải làm sao đây?

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tỉnh giấc giữa đêm khuya, em nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Thấy chồng lúi húi làm việc này thì em bưng mặt khóc, thật sự không thể kiềm lòng được.

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