Một lần giúp vợ đang ốm thay quần áo, tôi mới rụng rời phát hiện lý do đêm nào cũng 3 hiệp mà 4 năm chẳng có con

Tâm sự gia đình 08/12/2017 08:47

Giúp vợ thay quần áo tôi mới nhận ra vợ mình cùng mình đêm nào cũng làm bằng đó hiệp mà chẳng thể nào có con được.

Chúng tôi kết hôn khi đủ tình yêu thương và sự tin tưởng dành cho nhau. Sống làm vợ làm chồng chắc chắn phải có tình yêu thương thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ này. Cuộc hôn nhân ấy nào có thể kéo dài được nếu như không có sự sẻ chia của cả hai dành cho nhau.

Tôi đã vô cùng cố gắng để cuộc sống vợ chồng luôn thoải mái nhất có thể. Một người đàn ông chăm chỉ kiếm tiền, thời gian còn lại thì dành cho vợ con thật sự xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng ở đời thì lại có quá nhiều điều bất công khiến cho anh với chị chẳng thể nào hiểu được mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Cuộc hôn nhân của tôi với vợ rồi lại đến ngày chấm dứt chỉ vì một lý do không ngờ. Đêm nào tôi với vợ mình cũng chiến đấu 3 hiệp. Không phải tôi có nhu cầu quá cao hay điều gì đó mà chỉ vì bản thân tôi thấy rằng nếu được yêu thương thì sẽ tốt hơn. Cuộc sống của ai cũng vậy nên nếu được chăm sóc thì chắc chắn họ sẽ yêu thương ngược lại mình.

Cuối cùng tôi lại nhầm tưởng điều đó khi bị vợ phản bội quay lại với tình cũ. Ngày hôm đó đã cho tôi phát hiện ra lý do suốt 4 năm ròng rã đêm nào tôi cũng thở hồng hộc cùng vợ chiến đấu 3 hiệp với hi vọng sớm có con, có cháu cho bố mẹ hai bên mừng mà kết quả lại chẳng có nổi lấy một đứa.

Một lần giúp vợ đang ốm thay quần áo, tôi mới rụng rời phát hiện lý do đêm nào cũng 3 hiệp mà 4 năm chẳng có con - Ảnh 1
Cởi quần áo của vợ ra thay giúp khi vợ mê man sốt tôi sốc nặng phát hiện ra những vết bầm tím trên cơ thể vợ mình - Ảnh: Internet

Nhiều lần tôi giục vợ đi khám mà vợ nhất quyết từ chối. Tôi đã nghĩ rằng chắc vợ ngại và lo sợ chuyện không hay xảy ra. Thương vợ nhiều hơn tôi không còn đòi hỏi ở vợ những chuyện đó vì tôi biết vợ tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình, bạn bè thậm chí cả đồng nghiệp hỏi đi hỏi lại câu: “Vẫn kế hoạch đấy à, sao mãi chưa chịu có con” cũng khiến vợ tôi đau lòng.

Hiểu vợ, thương vợ nên tôi càng quan tâm vợ hơn. Rồi bộ mặt thật của cô ấy chị bị lộ vào hôm đó khi vợ tôi ốm. Cô ấy nằm bẹp ở giường không muốn làm gì. Tôi sợ cứ nằm thế vợ càng ốm nhiều hơn mà không gạ được vợ ra ngoài nên đành đem chậu nước ấm vào lau người cho vợ. Cởi quần áo của vợ ra thay giúp khi vợ mê man sốt tôi sốc nặng phát hiện ra những vết bầm tím trên cơ thể vợ mình.

Trước nay có gần gũi chưa bao giờ tôi khiến cơ thể vợ bầm vì tôi rất yêu và thương cô ấy sợ cô ấy đau. Đây chắc chắn là lý do nào đó mà vợ không bao giờ đồng ý cho tôi bật điện sáng mỗi khi gần gũi. Chỗ đó của vợ thì thâm tím cả lại, càng nhìn tôi càng ứa nước mắt. Một phần thương vợ, một phần giận vì vợ phản bội mình.

Tôi lục tìm nơi ngăn tủ thấy ở đó có một vỉ thuốc tránh thai hàng ngày. Hóa ra đó chính là lý do suốt 4 năm qua có cố gắng tôi cũng không thể nào khiến vợ mình có bầu là vì vậy. Giờ đây tôi thật sự không biết bản thân nên làm gì với người vợ của mình nữa. Tha thứ khó mà tôi có thể làm được, nhưng không tha thứ tôi sẽ ly hôn vợ sao. Có lẽ tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu rõ mọi chuyện để đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân của mình. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu, về đâu đến chính tôi cũng không rõ nữa.

Tâm sự của chồng ngoại tình: Vợ là không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở nổi

Tâm sự của chồng ngoại tình: Vợ là không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở nổi

Đến lúc đó tôi mới hiểu, vợ là không khí, bồ là hương hoa. Hương hoa trên đời này trăm ngàn mê đắm rồi cũng thoang thoảng gió bay. Chứ không khí không còn, vợ mất rồi thì mới hay mình không thở nổi. Thế thì chỉ có không sống nổi, cả đời chết tâm, một kiếp hối hận.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ ngoại tình phản bội hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 32 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới