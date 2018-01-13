Làm lạc cháu, mẹ chồng bị con dâu đánh đuổi đi, không ngờ 1 năm sau về nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự gia đình 13/01/2018 16:28

Từ ngày con trai cả qua đời, con dâu đuổi đi, bà lão phải chuyển đến nhà người con út ở. Thế nhưng vợ chồng anh ta sau khi lấy hết tiền tiết kiệm của mẹ thì lại bắt đầu trở mặt.

Ngày nào cô con dâu cũng chỉ mang cho mẹ chồng 1 bát cơm trắng xuống dưới nhà chứa củi để bà ăn. Có nhiều hôm, cô ta quên mất nên lỡ đổ hết cơm cho chó nên lại để mẹ chồng nhịn đói.

Tuy vợ chồng con trai đối xử với mình tệ bạc như vậy, nhưng bà lão vẫn không bao giờ dám khóc lóc hay than vãn nửa lời vì còn được ở đây thì bà còn có chỗ trú nắng trú mưa và đặc biệt trong nhà có đứa cháu trai mà bà rất quý.

Một hôm, bỗng nhiên con dâu lại nói:

- Hôm nay có chợ phiên, mẹ dẫn cháu ra đó chơi nhé.

Mẹ chồng vui mừng vội vàng dẫn cháu đi. Thế nhưng vừa ra đến chợ, ngó quanh được vài phút thì bất chợt bà không thấy đứa cháu đâu nữa. Bà lão sợ quá vừa khóc vừa chạy về nhà thông báo:

- Con ơi…thằng cu Sóc..nó mất tích rồi.

Con dâu nghe vậy thì nổi điên:

-Cái gì? Mất tích? Bà trông cháu kiểu gì thế hả? Trời ơi là trời.

Mẹ chồng ôm mặt khóc:

-Mẹ rõ ràng vẫn dắt tay cháu thế mà vừa ngó vào cửa hàng xem 1 tý thì đã không thấy đâu. Mẹ…mẹ…để mẹ đi tìm.

Bà lão vừa nói vừa chạy ra đường cứ gọi tên cháu đến khản cả cổ.

Tối hôm đó, đứa bé vẫn bặt vô âm tín, con dâu thấy mẹ chồng lững thững đi về thì giận dữ đuổi bà đi.

Làm lạc cháu, mẹ chồng bị con dâu đánh đuổi đi, không ngờ 1 năm sau về nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 1
Cô…là loại đàn bà thất đức, rồi mai sau sẽ gặp quả báo, chính con trai cô sẽ bỏ mặc cô như thế - Ảnh Internet

Mẹ chồng van xin thế nào con dâu vẫn không cho bà ở lại. Bất đắc dĩ, mẹ chồng đành chống gậy tập tễnh đi.

Đã 1 năm trôi qua, bà sống ở các gầm cầu rồi ngủ trên ghế đá, thế nhưng chưa lúc nào bà ngưng ý định tìm kiếm đứa cháu thất lạc. Nhưng 1 lần, bà cảm thấy  sức khỏe không ổn, định trở về nhà để chết ở quê hương.

Nhưng lúc bà lò dò bước vào thì thấy con dâu đang ngồi cười nói rôm rả, bên cạnh là đứa cháu trai đã thất lạc 1 năm trước. Bà lão ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng vừa tủi thân, bà định chạy vào ôm cháu thì nghe con dâu nói với chồng:

- May mày ngày đó em thông minh nghĩ ra cách để mẹ làm lạc cháu mới có cớ đuổi bà đi, không thì bây giờ chúng ta còn phải chăm sóc bà già đó đến lúc nào.

Con trai bà nói:

- Ờ..thì cũng đúng, nhưng em có vẻ hơi quá.

- Quá đáng cái gì, mẹ anh vô dụng như thế nhà này làm gì có tiền mà nuôi.

Mẹ chồng đứng bên ngoài nghe được những lời con dâu nói thì ngã sụp xuống đất:

- Trời ơi…

Nghe tiếng lạ, cả nhà con dâu chạy ra, thấy mẹ chồng đã trở về lại đang nằm lăn dưới sân, con dâu hốt hoảng:

- Sao bà lại quay lại đây?

Mẹ chồng nói:

- Cô…là loại đàn bà thất đức, rồi mai sau sẽ gặp quả báo, chính con trai cô sẽ bỏ mặc cô như thế.

Con dâu bị mẹ chồng chửi thì nổi giận lao vào định đánh nhưng bà đã tắt thở từ lúc nào. Nhưng dù có vuốt thế nào mẹ chồng cũng tuyệt đối không nhắm mắt  còn cô con dâu, từ hôm mẹ chồng chết cô liên tục gặp ác mộng rồi hóa điên.

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Từ khóa:   mẹ con trai con dâu cháu

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