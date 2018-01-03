Đàn ông yêu vợ sẽ luôn làm 5 hành động này ở chốn đông người

Đàn ông thực sự yêu vợ được thể hiện qua nhiều khía cạnh, và khi ở chốn đông người, nếu anh ta đúng chuẩn “người chồng của năm” thì cần thiết phải có 5 hành động sau:

Khi 1 người yêu bạn, người ta sẽ sợ làm mất bạn, sợ bạn bị lạc đường và lúc nào cũng muốn có bạn bên cạnh, vì thế, hành động nắm tay sẽ bảo chứng cho tình cảm của anh ấy luôn bền chặt. Chắc hẳn 1 người vợ đi cùng chồng ra nơi đông người, không ai là không mong muốn có 1 cái nắm tay thật ấm áp phải không nào?

Chắc hẳn 1 người vợ đi cùng chồng ra nơi đông người, không ai là không mong muốn có 1 cái nắm tay thật ấm áp phải không nào? - Ảnh: Internet

Luôn dẫn vợ đi cùng tới những sự kiện

Ví dụ như ở công ty có tổ chức tiệc cuối năm hay bất cứ bữa tiệc nào cho phép người thân cùng xuất hiện, vậy thì chẳng có lý do gì mà 1 người chồng yêu vợ lại không sẵn sàng mời vợ mình tới cùng.

Chỉ có những người chồng coi thường vợ, hoặc muốn dễ bề lăng nhăng mới để vợ ở nhà. Ngược lại, những ông chồng chuẩn mười sẽ không ngần ngại đem vợ theo để “khoe” với thiên hạ rằng họ tự hào về người vợ đảm đang của mình.

Không bao giờ so sánh vợ với những người phụ nữ khác

Dù cho bạn mặc gì thì chồng cũng khen đẹp. Có thể nhiều người lầm tưởng rằng đây là sự mù quáng hay sự huyễn hoặc bản thân. Nhưng không phải như vậy. Thực tế thì mỗi người đều có 1 gu thời trang cho riêng mình. Chỉ cần bạn lịch sự, không luộm thuộm, bẩn thỉu thì đã đáng được khen rồi. Huống hồ, trong mắt người yêu mình thì đương nhiên lúc nào mình cũng phải là đẹp nhất.

Nếu bạn đi đến 1 bữa tiệc mà chồng bạn chê ỏng chê eo bộ đồ của bạn xấu thì anh ta thực sự đang chán ghét bạn dần rồi đó. Có thể anh ta đang để ý 1 cô nào đó khác chăng?

Nếu chồng đem vợ ra so sánh với người phụ nữ khác thì chắc có lẽ đến lúc bạn phải xem lại mối quan hệ của 2 người liệu có nên tồn tại nữa hay không.

Đừng bao giờ nghĩ lời nói không quan trọng, 1 câu nói hoàn toàn có thể gắn chặt hơn tình vợ chồng đấy - Ảnh: Internet

Sẵn sàng nói “anh yêu em” trước mặt mọi người

Có nhiều ông chồng không bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình ở nơi đông đúc, 1 phần vì ngại, 1 phần lại vì cảm giác “dở hơi” và “không cần thiết”. Nhưng trên thực tế, người có thể mạnh dạn nói ra câu “anh yêu em” ở nơi càng đông thì chứng tỏ tình cảm anh ấy dành cho bạn càng nhiều.

Đừng bao giờ nghĩ lời nói không quan trọng, 1 câu nói hoàn toàn có thể gắn chặt hơn tình vợ chồng đấy.

Làm những việc mà đa số đàn ông cho là “mất mặt”

Nếu gặp 1 người chồng sẵn sàng 1 tay bế con 1 tay xách đồ cho vợ thảnh thơi tản bộ thì đích thị anh ta là người chồng mẫu mực rồi.

Còn người chồng dám vào siêu thị nơi đông người mua băng vệ sinh cho vợ hoặc dám hỏi tư vấn để mua nội y cho vợ càng đáng khen hơn nữa.

Những điều đó nhiều người đàn ông vẫn cho rằng là bẽ mặt, làm đàn ông phải làm những việc đao to búa lớn chứ mấy việc tầm thường đó để người ngoài nhìn thấy chỉ tổ xấu hổ. Nhưng sai rồi nhé, đàn ông dám làm những việc nhỏ nhặt giúp vợ càng chứng tỏ anh ta có bản lĩnh.

Theo nghiên cứu thì những người đàn ông yêu vợ đều dễ dàng thành công. Vì thế các ông chồng à, nếu muốn thành công thì hãy nhớ lúc nào cũng phải quan tâm người phụ nữ của đời mình nhé.