Đàn ông ấy mà, cái gì sử dụng nhiều đều cảm thấy chán và muốn tìm kiếm cái mới lạ, độc đáo khác để khám phá. Thế nên đàn ông tìm đến những người phụ nữ khác để thử nhiều tư thế yêu và làm mới chuyện yêu của mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa tất cả những người đàn ông ngoại tình đều là người chán vợ mà do nhiều nguyên nhân cảm giác yêu và được yêu trong chuyện ấy không còn mặn nồng như trước. Nên đôi khi đàn ông tìm biện pháp giải tỏa cho mình và rồi lại quay trở về làm người chồng, người cha mẫu mực.

Dù đã có vợ đàn ông vẫn thích tình một đêm vì nhiều lý do và dưới đây là một trong số những lý do kinh điển khiến đàn ông lao vào những cuộc tình chóng vánh.

Những cuộc tình một đêm thường kết thúc chóng vánh và giúp đàn ông đạt được thăng hoa nhưng lại không bắt các chàng phải chịu trách nhiệm cũng như bất cứ sự ràng buộc nào. Đàn ông có thể hẹn hò, tâm sự, mời đi ăn, uống cà phê với một người phụ nữ nào đó và tiến tới tình một đêm để giải tỏa những căng thẳng, stress trong công việc, cuộc sống và để tìm lại khoái cảm. Để rồi hôm sau đường ai nấy đi khiến đàn ông cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

3. Khẳng định khả năng sex của bản thân

Cánh mày râu thường hay tụ tập, nhậu nhẹt và có vô số chuyện để nói. Một trong số đó là vấn đề sex của bản thân, khả năng làm tình ở mức độ nào. Thậm chí nhiều anh chàng còn tính số cô gái mà họ đã từng làm chuyện ấy để khẳng định khả năng cũng như sự đào hoa của mình. Đôi khi những lời thách thức giữa những người đàn ông với nhau mà đưa đến “tình một đêm”.

4. Học hỏi thêm kinh nghiệm trong chuyện yêu

Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài trong chuyện ấy. Tất cả đều cần được rèn luyện, học tập để khẳng định bản thân cũng như nghệ thuật làm tình. Với tình một đêm giúp đàn ông dễ dàng thử nghiệm nhiều tư thế, nhiều cách mà đôi khi người vợ không đáp ứng. Thậm chí đàn ông muốn áp dụng những tư thế được biết nhưng chưa có cơ hội thực hành với vợ. Tình một đêm giúp đàn ông dễ dàng mang đến cảm giác thăng hoa cho người vợ nhờ những kinh nghiệm từ các cuộc tình chóng vánh này.

5. Cơ hội để khám phá khả năng chuyện ấy

Nhiều người đàn ông khi còn trẻ đã bước vào cuộc sống hôn nhân nên cái tính tò mò, thích khám phá trỗi dậy, trong đó có chuyện yêu. Vì thế sau kết hôn họ vẫn tìm đến tình một đêm để khám phá khả năng chuyện ấy và tìm cảm giác khoái cảm mà không chịu sự ràng buộc hay chi phối.