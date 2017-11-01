Đàn ông yêu vợ nhưng tại sao vẫn thích tìm kiếm tình một đêm?

Yêu - Hôn nhân 01/11/2017 08:46

Cảm giác mới lạ, sự hưng phấn hay muốn chứng tỏ khả năng sex...thúc đẩy đàn ông tình một đêm dù họ đã có vợ.

Dù đã có vợ đàn ông vẫn thích tình một đêm vì nhiều lý do và dưới đây là một trong số những lý do kinh điển khiến đàn ông lao vào những cuộc tình chóng vánh.

1. Tìm cảm giác mới lạ

Đàn ông ấy mà, cái gì sử dụng nhiều đều cảm thấy chán và muốn tìm kiếm cái mới lạ, độc đáo khác để khám phá. Thế nên đàn ông tìm đến những người phụ nữ khác để thử nhiều tư thế yêu và làm mới chuyện yêu của mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa tất cả những người đàn ông ngoại tình đều là người chán vợ mà do nhiều nguyên nhân cảm giác yêu và được yêu trong chuyện ấy không còn mặn nồng như trước. Nên đôi khi đàn ông tìm biện pháp giải tỏa cho mình và rồi lại quay trở về làm người chồng, người cha mẫu mực.

Đàn ông yêu vợ nhưng tại sao vẫn thích tìm kiếm tình một đêm? - Ảnh 1
Đàn ông ấy mà, cái gì sử dụng nhiều đều cảm thấy chán và muốn tìm kiếm cái mới lạ, độc đáo khác để khám phá. Ảnh: Internet

2. Không sợ bị ràng buộc

Những cuộc tình một đêm thường kết thúc chóng vánh và giúp đàn ông đạt được thăng hoa nhưng lại không bắt các chàng phải chịu trách nhiệm cũng như bất cứ sự ràng buộc nào. Đàn ông có thể hẹn hò, tâm sự, mời đi ăn, uống cà phê với một người phụ nữ nào đó và tiến tới tình một đêm để giải tỏa những căng thẳng, stress trong công việc, cuộc sống và để tìm lại khoái cảm. Để rồi hôm sau đường ai nấy đi khiến đàn ông cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

3. Khẳng định khả năng sex của bản thân

Cánh mày râu thường hay tụ tập, nhậu nhẹt và có vô số chuyện để nói. Một trong số đó là vấn đề sex của bản thân, khả năng làm tình ở mức độ nào. Thậm chí nhiều anh chàng còn tính số cô gái mà họ đã từng làm chuyện ấy để khẳng định khả năng cũng như sự đào hoa của mình. Đôi khi những lời thách thức giữa những người đàn ông với nhau mà đưa đến “tình một đêm”.

4. Học hỏi thêm kinh nghiệm trong chuyện yêu

Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài trong chuyện ấy. Tất cả đều cần được rèn luyện, học tập để khẳng định bản thân cũng như nghệ thuật làm tình. Với tình một đêm giúp đàn ông dễ dàng thử nghiệm nhiều tư thế, nhiều cách mà đôi khi người vợ không đáp ứng. Thậm chí đàn ông muốn áp dụng những tư thế được biết nhưng chưa có cơ hội thực hành với vợ. Tình một đêm giúp đàn ông dễ dàng mang đến cảm giác thăng hoa cho người vợ nhờ những kinh nghiệm từ các cuộc tình chóng vánh này.

Đàn ông yêu vợ nhưng tại sao vẫn thích tìm kiếm tình một đêm? - Ảnh 2
Tình một đêm giúp đàn ông dễ dàng mang đến cảm giác thăng hoa cho người vợ nhờ những kinh nghiệm từ các cuộc tình chóng vánh này - Ảnh minh họa: Internet

5. Cơ hội để khám phá khả năng chuyện ấy

Nhiều người đàn ông khi còn trẻ đã bước vào cuộc sống hôn nhân nên cái tính tò mò, thích khám phá trỗi dậy, trong đó có chuyện yêu. Vì thế sau kết hôn họ vẫn tìm đến tình một đêm để khám phá khả năng chuyện ấy và tìm cảm giác khoái cảm mà không chịu sự ràng buộc hay chi phối.

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Phụ nữ vẫn là chỉ nên dốc lòng vì người đàn ông coi trọng mình. Và cũng chỉ nên giữ lấy người đàn ông sợ mất mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tình một đêm đàn ông có vợ đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp