Phụ nữ muốn đàn ông yêu thương và trân trọng thì đừng bao giờ bắt đàn ông phải lựa chọn

Tôi chẳng hiểu sao phụ nữ thường hay bắt đàn ông phải lựa chọn đến thế. Mặc dù phụ nữ thừa hiểu đàn ông trả lời nhiều khi chỉ muốn lấy lòng, làm chị em vui nhưng đàn bà lại cứ đem điều đó ra để tự hào, hãnh diện.

Tôi thấy rất lạ là phụ nữ lúc nào cũng muốn mình phải là người quan trọng nhất, là số 1 trong trái tim của người đàn ông mà không suy nghĩ xem đàn ông cần gì, muốn gì. Đôi khi đàn ông chỉ cần một khoảng cho riêng mình để nghỉ ngơi, thư giãn nhưng như thế đôi khi lại khiến phụ nữ suy diễn, để rồi chính phụ nữ lại tự làm khổ mình.

Phụ nữ muốn đàn ông yêu thương và trân trọng thì đừng bao giờ bắt anh ấy phải lựa chọn. Bởi đôi khi chỉ vì trả lời cho có lệ mà đàn ông sẽ trả lời không đúng sự thật, không đúng với lương tâm. Điều này liệu chị em có thực sự muốn hay không?

Tôi cũng là một người phụ nữ trưởng thành, có gia đình, con cái nhưng tôi không bao giờ bắt chồng phải lựa chọn giữa tôi và mẹ anh ấy mặc dù nhiều khi có xích mích, mâu thuẫn với mẹ chồng. Bởi ai cũng biết mẹ là người có công sinh thành, nuôi nấng chúng ta trưởng thành nên ta không thể phụ mẹ. Còn với đàn ông vợ không những là người đầu ấp tay gối, cùng động cam cộng khổ trong cuộc sống. Vợ là người sẽ đi cùng chồng đến hết quãng đường còn lại. Thế nên tôi hiểu người đàn ông nào cũng đều coi trọng hai người phụ nữ có ý nghĩa nhất trong cuộc đời là mẹ và vợ.

Bất cứ một người đàn ông nào đều có cho mình ít nhất một người bạn thân, một chiến hữu để chia sẻ, giãi bày. Thậm chí đôi khi chỉ là có “thằng bạn” để “chén chú chén anh” cho khí thế, cho đậm chất đàn ông. Một thằng bạn thân quan trọng với đàn ông lắm chứ cũng như phụ nữ luôn có ít nhất cô bạn thân để chia sẻ, giãi bày tâm sự. Thế nên đừng bao giờ mang bài ca “anh chọn đi, tôi hay bạn anh” hoặc “tôi và bạn anh ai quan trọng hơn”. Bởi đơn giản những câu hỏi kiểu “chọn lựa” luôn khiến đàn ông căng thẳng, mệt mỏi và muốn tìm cách “trốn chạy” bởi dù có trả lời chưa chắc đã thật lòng. Mà nói ra suy nghĩ thật đôi khi lại gây tổn thương cho chính phụ nữ.

Phụ nữ à, nếu chồng đã làm hết trách nhiệm của người chồng, người cha thì thi thoảng hãy để cho anh ấy có chút thời gian giải trí, thư giãn để giải tỏa căng thẳng. Đừng đưa ra cái điệp khúc “anh chọn em hay đá bóng”, “anh mê game hơn cả vợ anh cơ đấy”… Đừng suốt ngày lải nhải bên tai chồng điều đó sẽ khiến anh ấy nổi giận, rồi vợ chồng to tiếng, cãi vã nhau lại gây mất tình cảm vợ chồng. Thay vào đó bạn hãy tìm những việc thú vị khác cho mình như chơi với con, đọc truyện, xem phim để giải trí. Cả hai hãy cho nhau những không gian, thời gian riêng để tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Cả hai hãy cho nhau những không gian, thời gian riêng để tận hưởng cuộc sống của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy nhớ rằng đàn ông dù có mê mẩn game hay bóng đá đến đâu, muốn “say tới bến” với bạn bè thế nào, yêu thương mẹ vô bờ bến thì vợ vẫn luôn là người phụ nữ quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mỗi anh chàng. Nhiều khi giận vợ đấy, cãi nhau với vợ đấy nhưng trong thâm tâm thì yêu thương vợ vô ngần. Thậm chí đôi khi cố tình trọc giận vợ để được nhìn vợ giận, vợ gắt gỏng thật đáng yêu.

Mà đàn ông nói gì thì nói lòng tự trọng của họ cao lắm, họ coi trọng sĩ diện của mình nên đôi khi lời “xin lỗi” khó thốt ra từ miệng, lời nói “yêu em”, “thương vợ” như bị chẹn lại tại họng. Nhưng bù lại đàn ông sẽ thể hiện bằng những hành động những cử chỉ yêu thương như nụ hôn ngọt ngào, cái ôm thật chặt hay một món quà bất ngờ. Bởi đơn giản vợ là người quan trọng, không ai có thể thay thế được.

Thế nên phụ nữ nếu yêu thương người đàn ông bên cạnh thì hãy thông cảm, chia sẻ với anh ấy, đừng bắt anh phải chọn lựa. Hãy sống hoà hợp với mẹ để anh ấy cảm thấy yên lòng; hãy cho chồng được gặp gỡ, chia sẻ với bạn bè để anh ấy thấy cuộc đời này tươi đẹp, hãy cho anh tìm thấy thú vui của mình lúc rảnh rỗi để giải toả căng thẳng, stress…

Muốn xây dựng và gắn kết hạnh phúc gia đình cả hai hãy sống vì nhau, yêu thương, trân trọng nhau cùng dành cho mỗi người một khoảng thời gian của riêng mình. Và nếu yêu anh ấy thật lòng đừng bắt anh ấy phải chọn lựa? Có như vậy bạn mới nhận được sự trân trọng, yêu từ người chồng của mình!