Vợ chồng là để cùng nhau đồng cam cộng khổ, sẻ chia và thấu hiểu cùng nhau. Nếu người đàn ông của bạn đến cả việc lắng nghe bạn tâm sự cũng trở nên khó chịu thì rõ ràng anh ta sẽ không thể trở thành một người chồng tốt được. Đàn ông không lắng nghe sẽ trở thành người chồng chỉ im lìm tự quyết định mọi việc. Họ sẽ không muốn hỏi ý kiến của vợ, càng không muốn chia sẻ điều gì với vợ. Chung sống với người chồng thế này, vợ chỉ bất hạnh một đời mà thôi.

Đừng nghĩ bạn có thể thay đổi được đàn ông. Thật ra sự thay đổi mà bạn nghĩ chỉ là cách nói khác của việc bạn dần chấp nhận những điều không tốt ở đàn ông. Cũng như những kiểu đàn ông này, đừng mong họ sẽ thay tính đổi nết khi cưới bạn. Đến cuối cùng, họ chỉ khiến bạn bất hạnh một đời mà thôi

Đây là dạng đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình phải làm theo ý mình, đòi hỏi quá mức. Họ không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của đối phương, chỉ muốn đáp ứng nhu cầu của bản thân. Dần dà, từ những đòi hỏi và yêu cầu nhỏ sẽ khiến họ có thói gò bó, khắt khe và không màng đến vợ mình. Có người chồng thế này thì vợ phải luôn chịu thiệt, phải gò mình vào những yêu cầu quá đáng của chồng. Thế thì hôn nhân sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc, vui vẻ được

Hay nói xấu sau lưng người khác

Nếu ở cạnh bạn, anh ta luôn nói chuyện rất đàng hoàng, lãng mạn, khen bạn hết lời. Nhưng anh ta cũng không ngần ngại nói xấu sau lưng bạn với một người khác. Chính thói quen này sẽ dần hình thành những hành động khác như hẹn hò người khác chẳng hạn. Dạng người này sẽ trở thành người chồng luôn lừa dối vợ, khiến vợ sống mệt mỏi và đầy nghi ngờ. Hôn nhân đầy dối trá thì không bao giờ có thể hạnh phúc được.

Đàn ông vô tâm

Anh ấy không hiểu hết về bạn, cũng không màng tìm hiểu, bạn vui buồn thế nào anh ta cũng không quan tâm. Anh ta đặt bạn ở vị trí sau các mối quan hệ bạn bè, công việc. Anh ta sẵn sàng đưa tiền cho bạn để làm bất kì điều gì bạn muốn nhưng chưa khi nào cùng bạn làm điều gì. Người đàn ông thế này rõ ràng là vô tâm. Mà sống với một người chồng vô tâm thì cả đời bạn chỉ có lặng lẽ cô đơn một mình. Liệu như thế bạn có thể hạnh phúc được không?

Đàn ông tham lam, ích kỷ

Người đàn ông này luôn chỉ nghĩ cho mình, không khi nào biết đến người khác. Mọi thứ anh ta làm đều chỉ để phục vụ co cá nhân anh ta. Đàn ông thế này sẽ trở thành người chồng chỉ biết nghĩ cho mình. Là vợ của họ thì bạn chỉ có sống trong tủi thân, mệt mỏi mà thôi.

Độc đoán và bủn xỉn

Có chồng thế này thì vợ chỉ toàn bất hạnh. Anh ta sẽ áp đặt suy nghĩ và mọi thứ với bạn. Bạn sẽ không được ý kiến bất cứ chuyện gì. Đây là người chồng chỉ muốn kiểm soát và buộc vợ phải làm theo ý mình. Là vợ của họ thì bạn như chú chim bị nhốt trong lồng sắt, không bao giờ được tự do sống cuộc đời của mình

Đàn ông chỉ nghĩ và yêu chính mình

Chồng là người phải biết nghĩ suy cho gia đình, là trụ cột gánh vác mọi việc trong nhà. Kiểu đàn ông chỉ nghĩ và yêu chính mình không bao giờ là người chồng tốt được. Anh ta sẽ chỉ biết nghĩ cho bản thân và làm điều có ích cho mình. Vì quá chăm lo cho chính mình mà anh ta sẽ không thể nghĩ cho vợ con, gia đình được. Với người đàn ông này, việc nhận được yêu thương từ vợ là điều hiển nhiên. Nhưng họ sẽ không có suy nghĩ phải yêu thương và chăm lo cho vợ. Lấy họ, bạn sẽ trở thành người vợ gồng gánh hết mọi việc và phải tự thương lấy mình.