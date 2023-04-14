Một sản phụ tôi gặp trong phòng khám lo lắng hỏi. Nhìn vào hồ sơ bệnh án, tuổi của chồng lớn hơn cô gái này khoảng 10 tuổi. Mặt khác, cô gái lại lo lắng vì mình hơn chồng nhiều tuổi. Trong cả hai trường hợp, tôi nhớ đã trấn an họ rằng họ đang mang thai bình thường, vì vậy không có lý do gì phải lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác. Sự khác biệt về tuổi tác giữa các cặp vợ chồng có thể là mối quan tâm y tế đối với bác sĩ sản phụ khoa hơn là với phụ nữ mang thai lớn tuổi và người cha lớn tuổi.

Thật thú vị, chênh lệch tuổi tác trung bình giữa các cựu tổng thống Hoa Kỳ với phu nhân là 7 tuổi, và việc họ đã cùng nhau trải qua nhiều chặng đường chông gai trong suốt cuộc đời và duy trì cuộc hôn nhân của mình đã hỗ trợ rất tốt cho nhiệm kỳ của họ.

Chênh lệch tuổi lý tưởng trong tuổi kết hôn là bao nhiêu? Một số nhà xã hội học coi chênh lệch ba tuổi đối với nam giới là chênh lệch tuổi tác lý tưởng, họ cho rằng điều này là do mức độ hài lòng trong hôn nhân của cả hai bên. Một số nhà xã hội học cho rằng chênh lệch tuổi tác từ 5 đến 7 tuổi là tốt. Chênh lệch 5 đến 7 tuổi đồng nghĩa với việc ít xung đột về cái tôi hơn, vì vậy có thể đạt được sự hài hòa hơn trong cuộc sống hôn nhân.

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Vậy thì, mức độ trưởng thành về tình cảm của nam và nữ khác nhau như thế nào? Đó không phải là kết quả nghiên cứu chính thức mà là kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện trên đàn ông và phụ nữ của một kênh truyền hình Anh vào năm 2013, đàn ông được cho là kém phụ nữ khoảng 10 tuổi. Nghĩa là, phụ nữ thường đạt đến độ chín muồi về cảm xúc thích hợp ở tuổi 32, nhưng đàn ông đạt đến độ chín muồi đó là ở tuổi 43.

Một đặc điểm nổi bật là số lượng chồng trẻ ngày càng tăng, vào đầu những năm 1990, tỷ lệ này đã được ghi nhận là 25% ở Hoa Kỳ và 16% ở Nhật Bản. Theo một cuộc khảo sát của Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc tại Hàn Quốc, vị trí thứ nhất đến thứ ba trong số các điều kiện để chọn bạn đời là tính cách, sự tin tưởng và tình yêu-sức khỏe đối với nam giới, và tính cách, khả năng kinh tế, sự tin tưởng-tình yêu đối với phụ nữ.

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Về mặt tâm lý học tiến hóa, người ta đã biết rằng cuộc gặp gỡ của một người đàn ông và một phụ nữ trẻ là thuận lợi khi sinh sản, trong đó loài người sinh ra con cái. Điều này giải thích tại sao từ xa xưa, người đàn ông trong một cặp vợ chồng thường lớn tuổi hơn người phụ nữ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, có quá nhiều yếu tố hình thành tâm trí và hành vi nên không thể áp dụng tâm lý học tiến hóa. Người bình thường yêu những người khác giới giống hoặc hơn mình trong những hoàn cảnh khác nhau. Có quá nhiều điều kiện được hình thành trong việc chọn bạn đời, bao gồm tính cách, công việc, trình độ học vấn, ngoại hình, sức mạnh kinh tế và thậm chí cả gia đình và sức khỏe của người phối ngẫu. Tất nhiên, tình yêu và tình cảm là những yếu tố cơ bản.

Tóm lại, vẫn chưa có kết luận nào về việc nam và nữ có sự trưởng thành về mặt sinh học hoặc tình cảm tương đồng sẽ tốt hay không, một bên có mức độ trưởng thành cao hơn có tốt cho hôn nhân hay không và hơn nữa chênh lệch tuổi tác như thế nào là phù hợp. Trong thực tế, nó thậm chí không phải là một cái gì đó có thể được kết luận.

Ảnh minh họa: Internet

Có câu nói rằng “tuổi tác chỉ là con số”. Nếu có sự tin tưởng và yêu thương giữa vợ và chồng, và nếu có sự trưởng thành và hòa hợp về mặt tinh thần, thì việc chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ sẽ không thành vấn đề. Ngay cả khi một người lớn tuổi lo lắng về việc mang thai, điều đó vẫn có thể vượt qua với sự trợ giúp của y tế.

Vốn dĩ, hôn nhân là mối quan hệ giữa những con người khác phái, không bao giờ có thể trọn vẹn nên dù có xảy ra mâu thuẫn do chênh lệch tuổi tác thì mỗi cặp đôi đều sẽ có thể vượt qua bằng lí trí của mình. Ai đó đã nói một cách cay độc rằng: “Hôn nhân là sai lầm hạnh phúc nhất mà chúng ta phạm phải trên trái đất”.



Theo Kormedi