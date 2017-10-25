Hận vợ thất tiết, chồng bắt vợ ngày nào cũng hầm gà mang cho cô hàng xóm dưỡng thai, nhưng mới được 5 ngày thì…

Tâm sự gia đình 25/10/2017 10:22

Đàn ông gia trưởng là kiểu đàn ông đáng sợ nhất, và không may mắn cho Hương khi lại gặp phải chính ông chồng như vậy.

Lúc yêu nhau, Hương cương quyết không cho Khang đi quá giới hạn vì cô muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Ngược lại với những người đàn ông khác, Khang lại cảm thấy vô cùng may mắn khi người yêu làm như vậy. Vì với anh người con gái phải nhất thiết còn trinh tiết trước khi  về nhà chồng mới là người con gái có phẩm chất.

Đêm tân hôn, Khang hí hửng bế vợ vào phòng, ném cô lên giường sau đó anh cởi sạch đồ ra để bắt đầu cuộc chiến. Thế nhưng, hì hục 10 phút vẫn không thấy giọt máu trinh nào, Khang bỗng nhiên đổi sắc mặt giận dữ:

- Cô lừa tôi sao? Vậy mà dám tự xưng gái ngoan? Khốn kiếp.

Rồi anh đẩy thẳng vợ xuống giường khiến cô thì đập đầu vào tủ sưng u 1 cục, Hương bật khóc:

- Anh hiểu lầm em rồi, em thực sự chưa từng làm chuyện đó mà. Có thể do lý do nào đó thôi, anh phải tin em.

Nhưng dù Hương có nói gì đi nữa thì chồng cô vẫn nhất quyết không tin. Anh hận vợ từ đó không thèm đụng đến vì chê cô dơ bẩn.

Được vài hôm sau, Hương đã thấy chồng mình ôm ấp cô hàng xóm, khi bị vợ bắt gặp, anh ta còn ngang nhiên công khai:

- Cô ấy ít ra vẫn còn trinh, không phải loại giả tạo như cô.

Lúc đó, Hương còn sợ bị hàng xóm chê cười, bị bố mẹ từ mặt nên không dám chia tay, vẫn cắn răng chịu đựng.

Hận vợ thất tiết, chồng bắt vợ ngày nào cũng hầm gà mang cho cô hàng xóm dưỡng thai, nhưng mới được 5 ngày thì… - Ảnh 1
Linh đã có thai với tôi rồi, từ nay ngày nào cũng mua 1 con gà hầm thật ngon mang sang cho cô ấy dưỡng thai nhớ chưa? Ảnh Internet

Được 2 tháng sau thì bỗng nhiên Khang hớn hở về nhà nói với vợ:

- Linh đã có thai với tôi rồi, từ nay ngày nào cũng mua 1 con gà hầm thật ngon mang sang cho cô ấy dưỡng thai, nhớ chưa?

Hương chết điếng người:

- Anh…anh nói cái gì? Anh và ả hàng xóm đã...

- Thì sao? Cô có tư cách gì mà ghen tức chứ? Không làm theo lời tôi thì cả thế giới sẽ biết cô mất trinh đấy.

Hương nuốt cơn tức vào trong rồi gật đầu. Từ hôm đó, ngày nào, Hương cũng theo lời chồng làm gà đem sang cho cô hàng xóm.

Thế nhưng, được 5 hôm sau thì bỗng nhiên cô hàng xóm đau bụng dữ dội, Khang hốt hoảng đưa cô ta vào viện thì bác sĩ nói:

- Cô ấy sảy thai rồi, vì ăn phải đồ ăn có bỏ thuốc.

Hận vợ thất tiết, chồng bắt vợ ngày nào cũng hầm gà mang cho cô hàng xóm dưỡng thai, nhưng mới được 5 ngày thì… - Ảnh 2
Cô ấy sảy thai rồi, vì ăn phải đồ ăn có bỏ thuốc. Ảnh Internet

Khang nghe thấy vậy thì như nổi điên, anh lao thẳng về nhà, thấy vợ đang ngồi vắt chân trên ghế liền lao đến tát cô 1 cái cháy má:

- Con đàn bà thối, cô dám hại chết con tôi à? Cô đúng là loại bẩn thỉu còn độc ác.

Hương ôm má còn hằn 5 dấu tay rồi nhìn chằm chằm vào chồng với ánh mắt căm phẫn:

- Anh không biết 1 người đàn bà khi bị dồn vào đường cùng thì họ sẽ bất chấp thế nào à? Lúc yêu tôi anh thề thốt bao nhiêu vậy mà chỉ vì 1 giọt máu trinh mà anh ghẻ lạnh tôi, còn ngang nhiên lên giường với ả hàng xóm. Anh nghĩ có người đàn bà nào chịu được không? Tôi nói cho anh biết, tôi không chịu đựng mà chỉ là đang chờ cơ hội báo thù thôi.

Khang nổi giận định tát vợ cái nữa thì cô tránh ngay rồi nói:

- Anh có quyền gì, loại đàn ông chỉ chăm chăm coi trọng chữ trinh tiết như anh thì cả đời cũng không được hạnh phúc thực sự đâu. Tôi đi khám rồi, bác sĩ nói có thể ngày nhỏ tôi bị ngã nên va đập mạnh rách màng trinh thôi. Bây giờ tôi nói điều này không phải để giải thích mà tôi tuyên bố ly hôn anh ngay hôm nay.

Nói rồi, Hương đập tờ giấy ly dị soạn sẵn vào tay chồng và bỏ đi mặc kệ anh ta cứ ngơ ngác nhìn theo.

Từ nhà mẹ đẻ về nghe ô sin í ới gọi chồng: 'Tắm lâu thế anh, đằng nào chẳng quen mùi rồi' thì cô vợ cười khẩy cầm gậy bước vào và...

Từ nhà mẹ đẻ về nghe ô sin í ới gọi chồng: 'Tắm lâu thế anh, đằng nào chẳng quen mùi rồi' thì cô vợ cười khẩy cầm gậy bước vào và...

Sau khi sinh con, vì có quá nhiều việc đổ lên đầu cùng 1 lúc, Thanh phải thuê 1 cô giúp việc để bớt vất vả cho mình. Thế nhưng, ngờ đâu cô ta lại có ý định cướp chồng của Thanh.

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