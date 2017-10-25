Rơi nước mắt với lời dặn con gái: 'Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ'

Tâm sự gia đình 25/10/2017 10:18

Con cái sinh ra luôn được bao bọc bằng tình yêu thương của bố mẹ. Bất cứ cô gái hay chàng trai nào cũng phải đọc câu chuyện này trước khi đi kết hôn.

Cô là cô gái sinh ra trong một gia đình không quá giàu có. Thế nhưng từ nhỏ cô vốn đã nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Sống trong một gia đình hòa thuận từ nhỏ nên bất cứ lúc nào cô cũng tin rằng cuộc sống này màu hồng.

Nhưng rồi khi ra ngoài đời, ra xa vòng tay của bố mẹ không còn ở gần bố mẹ chăm sóc hàng ngày nữa thì cô sẽ nhận ra rằng mình đã lầm. Cuộc sống này là đầy những cạm bẫy khó tin. Cô quen với chàng trai ấy từ những ngày cả hai còn đang là sinh viên đại học. Cùng yêu thương nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Người ngoài ai nhìn vào cũng nói rằng cô thật sướng khi có được một anh chồng giàu có. Nhưng không phải cứ giàu có thì chắc chắn sẽ có được sung sướng. Mẹ cô nhìn cô trầm ngâm khi cô quyết định theo chồng về dinh. Mẹ cô không chê chàng trai ấy, chỉ là gia đình anh và gia đình cô cách xa nhau quá. Mẹ mà, với bất cứ người mẹ nào thì cho dù con gái có lớn lên, trưởng thành và lấy chồng thì đối với họ đó cũng là người con gái bé bỏng của họ.

Rơi nước mắt với lời dặn con gái: 'Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ' - Ảnh 1
Ngày cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Ai nấy đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Lúc mẹ vợ lên trao quà cho con dâu, mẹ nắm tay con gái sang cho con rể rồi nói với ông bà thông gia:

- Con gái tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Con bé còn trẻ người non dạ nên về nhà chồng hi vọng được ông bà thông gia nâng đỡ và dạy bảo thêm. Có gì xin hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ con bé đừng quát mắng con bé khiến con bé buồn. Tôi cả đời chỉ có được một mụn con này nên nó đi lấy chồng rồi lại lấy chồng xa nữa nên tôi thương nhiều, xót nhiều lắm. – mẹ anh đứng cạnh đó nắm tay mẹ cô đáp lại:

- Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc con dâu tốt, coi con như con đẻ nên bà đừng lo.

- Cảm ơn bà, nhờ cả vào gia đình bà.

Khẽ quay mặt về phía con gái, mẹ đã rơm rớm nước mắt thủ thỉ:

- Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ nhớ nhé con?

- Mẹ đừng lo, con sẽ sống thật hạnh phúc mà.

- Mẹ cũng chỉ mong thế không mong gì hơn. Nhưng nhớ lời mẹ dặn nhé, có gì cũng hãy nói với mẹ đừng giấu trong lòng làm gì cả.

- Con nhớ rồi mẹ cứ yên tâm.

- Ngày vui của hai đứa nó bà đừng có khóc nữa. – bố cô nói thêm vào, mẹ cô vẫn nức nở.

Rơi nước mắt với lời dặn con gái: 'Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ' - Ảnh 2
Mẹ dặn con gái khi đi lấy chồng: Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ nhớ nhé con? Ảnh minh họa: Internet

Gia đình của cô thì gả đi 1 thành viên. Còn gia đình anh đón nhận thêm 1 thành viên mới. 

Cũng bởi thế mới nói đã là đàn ông đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương. Bởi vì người con gái ấy cố gắng đến thế nào thì họ cũng đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh bạn, trở thành một nửa của bạn. Vì thế xin hãy yêu thương cô gái ấy bằng tất cả tình yêu thương và chân thành.

Lời người mẹ dặn con gái cũng chỉ như một lời phòng cho trường hợp xấu xảy ra. Với người ta thì bố mẹ không quan tâm họ thấy con gái bố mẹ thế nào. Quan trọng là trong lòng bố mẹ thì con gái của bố mẹ chính là xinh đẹp nhất, ngoan nhất, giỏi nhất và hiếu thảo nhất. Chỉ mong con luôn vui, luôn hạnh phúc mãi về sau này. Đọc câu chuyện này rồi mới thấm được tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái lớn đến như thế nào.

Cho bạn thân ở nhờ 3 ngày, 3 tháng sau bị nó giật chồng còn tỉnh bơ: 'Cậu là vợ, nhưng lên giường tớ làm tình giỏi hơn nên tớ thắng'

Cho bạn thân ở nhờ 3 ngày, 3 tháng sau bị nó giật chồng còn tỉnh bơ: 'Cậu là vợ, nhưng lên giường tớ làm tình giỏi hơn nên tớ thắng'

Xin lỗi, mày là vợ...nhưng lên giường tao làm tình giỏi hơn nên tao thắng. Là mày để cơ hội cho tao và chồng mày được gần gũi với nhau thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái lấy chồng con gái mẹ thương con gái

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới