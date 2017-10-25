Thấy mẹ mình năn nỉ mở cửa nhưng vợ không cho mẹ ra khỏi phòng, chồng tát vợ, để rồi khi mở cánh cửa ra...

Tâm sự gia đình 25/10/2017 10:19

Chồng đã tát vợ cháy má chỉ vì nghĩ vợ mình bất hiếu với mẹ cho đến khi nhận ra không phải như thế thì chỉ biết ôm vợ bật khóc.

Đời người sinh ra nào có ai muốn mình phải mang bệnh tật trong người. Nhưng đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người lại tự nghiễm nhiêm mắc những căn bệnh không ra đâu vào đâu. Khi con người ta già cả thì lú lẫn rồi gặp một số vấn đề khác không phải là điều lấy làm lạ nữa.

Anh với chị kết hôn đến nay đã được gần 8 năm. Có với nhau hai mặt con chung cuộc sống gia đình khá ấm no và hạnh phúc. Anh là dân công trình quanh năm đi suốt, tháng đến 2 tháng thậm chí là nửa năm anh mới về được 1 lần thăm nhà.

Nhưng vì gia đình cũng không có dư giả gì nên anh cứ phải đi làm xa, một mình chị ở nhà vừa nuôi hai con nhỏ lại còn nuôi cả me già lẩm cẩm. Anh cũng biết mẹ mình có tuổi nên lẩm cẩm từ lâu. Chỉ có điều anh không ngờ mức độ lại trầm trọng đến thế.

Đã 3 tháng nay anh chưa về nhà, anh cố gắng làm nốt công việc lần này rồi về nhà mở lấy cửa hàng tạp hóa nhỏ cho vợ bán rồi mình kiếm lấy cái nghề phụ mà làm cho gần vợ gần con. Vợ anh biết ý định của anh nên mấy tháng gần đây không nhờ cậy anh điều gì mà lúc nào cũng tự mình xoay sở.

Thấy mẹ mình năn nỉ mở cửa nhưng vợ không cho mẹ ra khỏi phòng, chồng tát vợ, để rồi khi mở cánh cửa ra... - Ảnh 1
Cho mẹ ra ngoài đi con, cho mẹ ra ngoài đi Hằng ơi. Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có điều chị vẫn giấu về bệnh tình của mẹ chồng để chồng yên tâm làm việc. Vậy mà vừa về đến nhà chưa biết đầu đuôi thế nào anh đã lao tới đánh vợ chỉ vì đứng ở cổng anh đã nghe thấy tiếng mẹ van nài:

- Cho mẹ ra ngoài đi con, cho mẹ ra ngoài đi Hằng ơi.

- Không được đâu mẹ ơi, mẹ mà ra ngoài con không biết phải làm thế nào mất. – anh lao vào chửi vợ:

- Cô, vì tôi không ở nhà mà cô đối xử với mẹ thôi như thế đấy à? Đồ con dâu mất dạy, bất hiếu. – anh tát vợ cái bốp rồi mở cửa ra khi vợ ngăn cản:

- Anh ơi không phải đâu, em không có làm thế mà anh ơi. Anh đừng mở ra mẹ....

- Mẹ, mẹ đi đâu đấy, con đây mà.

Mẹ anh lao ra phăng phăng chạy đến chỗ cho chó ăn rồi ăn ở đó. Con trai đến gần là mẹ cắn, mẹ cấu véo đau điếng. Anh ôm chặt mẹ bế mẹ vào nhà mãi một lúc sau mẹ thiếp đi ngủ thì mới có thể nói chuyện với vợ được. Chị nấc lên nức nở:

- Em không biết mẹ sao nữa, tự dưng mẹ thay đổi như thế.

- Mẹ thế này lâu chưa em?

Thấy mẹ mình năn nỉ mở cửa nhưng vợ không cho mẹ ra khỏi phòng, chồng tát vợ, để rồi khi mở cánh cửa ra... - Ảnh 2
Cô, vì tôi không ở nhà mà cô đối xử với mẹ thôi như thế đấy à? Đồ con dâu mất dạy, bất hiếu. – anh tát vợ cái bốp rồi mở cửa ra... Ảnh minh họa: Internet

- Khoảng 1 tháng nay anh à, tại anh bận công việc cũng không muốn anh lo nghĩ nhiều nên em không dám nói. – anh kéo tay áo vợ lên nhìn thấy đầy những vết cắn, vết bầm tím liền hỏi:

- Những vết bầm tím này là?

- Thỉnh thoảng mẹ cáu mẹ giận chuyện gì là mẹ lại cấu, lại véo em.

- Anh xin lỗi, nãy anh thật sự xin lỗi khi không biết chuyện gì mà đã đánh em – mẹ anh ngủ dậy từ khi nào cũng đi ra nắm tay con dâu:

- Mẹ xin lỗi con, những lúc như thế may mà có con không thì mẹ cũng không biết mình đã làm nên chuyện gì nữa.

- Con không sao đâu ạ, mẹ nhanh khỏe lại là con vui rồi.

Thỉnh thoảng mẹ anh vẫn lại bị lên cơn điên kiểu như thế 1 lần. Anh thương vợ anh quá, thương vô cùng khi chị phải sống chung cái cảnh nghèo với anh. Về làm vợ anh chẳng được ngày nào sống trong đầy đủ sung túc. Anh chỉ biết rằng từ giờ bản thân phải luôn cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn. Chỉ có như thế thì mới có thể bù đắp cho những tổn thương mà người phụ nữ của anh đã phải chịu mà thôi.

Rơi nước mắt với lời dặn con gái: 'Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ'

Rơi nước mắt với lời dặn con gái: 'Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ'

Con cái sinh ra luôn được bao bọc bằng tình yêu thương của bố mẹ. Bất cứ cô gái hay chàng trai nào cũng phải đọc câu chuyện này trước khi đi kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   hiểu lầm vợ mẹ chồng vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới