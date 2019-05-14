Gửi những người chồng: Đừng vô tâm nữa, đàn bà cũng biết mệt!

Đơn ly hôn em cũng đã viết rồi, đợi anh ký nữa là xong. Hai đứa con, một đứa sẽ theo anh, một đứa theo em về quê sống một đời bình dị. Bởi em đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi, đừng giày vò nhau thêm nữa, được không?

Em chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Thật sự em chưa bao giờ muốn chấm dứt mối quan hệ này. Bởi trong thâm tâm em còn thương anh nhiều lắm. Em thương con vì sợ sau này chúng thiếu thốn tình cảm. Nhưng anh ơi, em phải rời đi thôi. Em đã quá mệt rồi! Em có cảm giác như mình đang sống với một tảng băng lạnh. Đàn bà cũng biết mệt vì vậy đàn ông đừng vô tâm nữa - Ảnh minh họa: Internet Em có cảm giác như mình chưa thật sự có chồng. Sống bên anh nhưng lòng em chưa bao giờ bớt lạnh giá. Lúc nào em cũng cảm thấy mình cô đơn và tủi thân. Về làm dâu ở xứ lạ, em chỉ có mình anh là người thân quen nhất. Nhưng anh cũng chẳng đoái hoài, quan tâm đến em thì thật sự quá tàn nhẫn.

Từ ngày lấy anh, em có đòi hỏi gì nhiều đâu. Cũng chẳng mua sắm gì cho mình, tất cả sự yêu thương em đều dồn hết cho anh và con. Nhưng có lẽ, anh không hiểu được điều đó. Anh không hiểu được những lắng lo mà em đang phải chịu đựng. Thôi thì em chịu đựng bao nhiêu năm cũng đã đủ, bây giờ em phải sống cuộc đời của mình mong muốn. Phụ nữ khi đã chịu đựng đủ, họ sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet Phải mất nhiều thời gian lắm em mới hạ quyết tâm lớn như vậy. Em cứ nghĩ em sẽ hối tiếc rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, khi viết xong đơn ly hôn, lòng em lại nhẹ nhàng như vậy. Giống như đã trút bỏ được gánh đá nặng ngàn cân. Giống như đã trút bỏ đi những khổ đau đã chịu bấy lâu nay nên em cảm thấy thoải mái lắm.

Nếu sau này anh có đi thêm bước nữa, xin đừng vô tâm với người mới. Phụ nữ không ai chịu được sự tàn nhẫn, vô tâm của đàn ông đâu. Họ cũng biết tổn thương, cũng biết buồn phiền. Khi nỗi đau đó quá lớn, họ cũng sẽ như em, rời đi không một lần ngoảnh lại. Phụ nữ đôi khi đơn giản lắm, chẳng cần gì nhiều ngoài tấm chân tình của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Chắc anh nghĩ phụ nữ cần tiền để mua đồ đẹp, giày dép, son phấn. Đúng là vậy, nhưng thứ em cần hơn đó chính là sự có tâm của anh. Đàn ông cứ nghĩ đưa tiền lương cho vợ mỗi tháng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sai rồi, thứ mà phụ nữ cần, có lẽ muôn đời các anh cũng không làm được. Bởi sự vô tâm và tàn nhẫn dường như đã chiếm hết tâm can của anh rồi, có cố gắng thay đổi cũng không được. Sức chịu đựng của phụ nữ lớn lắm nhưng khi đã không còn gánh gồng được nữa, họ sẽ buông tay nhẹ tênh. Họ sẽ không cần đến hạnh phúc, không cần đến chồng, không cần đến mái ấm, cũng chẳng cần đến tiết hạnh, danh dự. Phụ nữ khi yêu thường rất tận tâm, khi tuyệt tình rồi thì cũng rất tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet Khi đó họ sẽ nhất quyết buông bỏ cuộc hôn nhân của mình cho nhẹ lòng. Đàn bà là vậy, chịu đựng giỏi nhưng khi đã hạ quyết tâm thì không ai có thể cản được. Thế nên đàn ông ơi, đừng vô tâm nữa, bởi đàn bà cũng biết mệt, cũng biết chán và cũng biết rời đi!

Đàn bà bản lĩnh đối mặt với kẻ thứ ba: Em thèm khát chồng chị như vậy thì đến mà mang về! Phụ nữ hiện đại nói không với đánh ghen dưới mọi hình thức. Họ chỉ thách thức nhân tình có gan thì đến lấy, sẵn sàng nhường chồng mà không một lời oán than hay trách móc.

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