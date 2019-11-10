Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng cố gắng níu kéo một kẻ bạc tình

Tâm sự gia đình 10/11/2019 10:09

Giá mà chị biết rằng, đàn ông phản bội thì trái tim đã cạn kiệt chân tình. Chị níu kéo chồng ngoại tình quay về bằng cách chịu đựng nhưng càng làm thế càng khiến chị đau đớn và mệt mỏi nhiều hơn.

Đàn bà hy sinh, nhẫn nhịn vì nghĩ rằng những điều mình làm sẽ đổi được hạnh phúc, sự trân trọng từ chồng. Nhưng phụ nữ à, đàn ông tốt không cần vợ hy sinh. Đàn ông không tốt, đàn bà hy sinh bao nhiêu cũng không đủ.

Trong mắt mọi người chị là một người vợ rất mẫu mực, đảm đang vô cùng. Chị ngập tràn hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. Sung sướng khi nhìn anh ăn ngon lành những món ăn mà mình nấu, mặc những chiếc áo phẳng phiu thơm phức mà chị giặt. Chị nhu mì, hiền lành bao nhiêu thì chồng lại gia trưởng, cộc cằn bấy nhiêu. Anh sống như ông chủ còn chị là người đàn bà bé nhỏ bên cạnh, không bao giờ muốn phật lòng chồng.

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Chị hiền lành, nhẫn nhịn bao nhiêu thì chồng lại độc đoán, gia trưởng bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống gia đình vẫn cứ như thế cho đến khi chị sinh con. Cuộc sống như bị đảo lộn. Chị mệt mỏi hàng đêm trông con, tất bật không phút nào nghỉ. Lúc mang bầu chị tăng cân rất nhiều, thân hình sồ sề, những vết rạn chằng chịt trên đùi, trên bụng. Đó cũng là lí do anh bắt đầu chán chị và có nhân tình ở ngoài. Anh thường xuyên đi làm về trễ. Người anh thoang thoảng mùi nước hoa đàn bà, có lần giặt quần áo chị thấy dấu son môi đỏ chót trên cổ áo sơ mi. Linh cảm của một người vợ cho chị biết chắc rằng chồng ngoại tình.

Nếu là người đàn bà khác hẳn đã làm ầm lên với chồng, nhưng chị lại chọn cách im lặng. Trong đau khổ vật vã, chị tìm lí do để bao biện cho chồng. Chị nhìn mình trong gương, thấy một người đàn bà sồ sề, luộm thuộm. Chị đổ lỗi tại mình xấu xí nên chồng mới thay đổi. Chị tin rằng chỉ cần mình thay đổi, mình cố gắng chồng sẽ quay về.

Thời gian sau, chị cố gắng vừa chăm con vừa chu toàn việc nhà. Nấu những món ăn thật ngon cho chồng. Chị cố gắng giặt giũ, dọn dẹp thật tươm tất để chồng về nhà được thoải mái. Có những hôm con đã ngủ, chị ngồi bên mâm cơm nguội ngắt mà anh vẫn chưa về. Con chưa tròn tuổi, để nấu được mâm cơm như vậy chị phải rất mệt mỏi, vậy mà rất nhiều lần anh không thèm đụng đũa.

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Biết chồng ngoại tình, chị vẫn nhẫn nhịn để níu kéo chồng quay về - Ảnh minh họa: Internet

Anh vẫn triền miên đi đi về về như một cái bóng trong căn nhà, còn chị thì cắn răng chịu đựng không dám phàn nàn nửa lời. Chị sợ vợ chồng cãi nhau, anh lại có cớ mà bỏ chị. Chồng chị vẫn vô tâm, tệ bạc qua lại với nhân tình mà không biết rằng vợ mình đã biết tất cả. Đêm đêm, chị khóc ướt gối nghĩ đến cảnh chồng ôm ấp, vuốt ve nhân tình.

Giá mà chị biết rằng, đàn ông ngoại tình khi chân đã muốn đi, một khi đã ăn nằm cùng kẻ khác thì trái tim đã cạn kiệt chân tình. Chị níu kéo chồng quay về bằng cách chịu đựng nhưng càng làm thế càng khiến chị đau đớn và mệt mỏi nhiều hơn. Rồi chính mắt chị chứng kiến chồng chở nhân tình vào khách sạn. Họ ôm nhau đi, ngang nhiên như không có sự tồn tại của một người vợ là chị.

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Người đau đớn từ đầu đến cuối là chị, chứ không phải một ai khác - Ảnh minh họa: Internet

Chị tự thấy mình quá ngu si khi cố ru ngủ mình bằng thứ hạnh phúc giả tạo. Chồng ngoại tình, người đau đớn từ đầu đến cuối là chị. Tại sao cứ mãi níu kéo, cứ mãi chịu đựng rồi mong một ngày anh ta sẽ hối hận mà quay về? Ôm nỗi đau từ lâu bây giờ chị mới cảm nhận được nó nhức buốt đến nhường nào. Đàn bà, đau quá rồi tự khắc sẽ buông thôi. Chị kiệt sức rồi, ngày mai chị sẽ viết đơn ly hôn!

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Vợ tôi bảo rằng tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng không bao giờ còn có thể tin tôi được nữa. Cô ấy ở lại là vì con, còn tình cảm dành cho tôi thì đã chết rồi.

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