Đàn bà lấy nhầm chồng sẽ cô đơn cả một đời

Tâm sự gia đình 08/11/2019 13:52

Trên đời này, có hai việc khổ đau nhất với một người phụ nữ: Một là yêu sai người, hai là lấy nhầm chồng. Đàn bà chọn sai người, cả cuộc đời không bao giờ còn có thể bình yên được nữa.

Khi chị họ tôi dắt người yêu về ra mắt gia đình thì ba mẹ chị không đồng ý. Bởi, nhìn cách anh cư xử, nói năng có phần cộc cằn. Hơn nữa, công việc của anh lại không ổn định. Chị họ tôi xinh đẹp, giỏi giang, ba mẹ không muốn con gái mình phải khổ. Nhưng chị bảo rằng mình thương yêu người đàn ông này thật lòng, không cưới được sẽ ở vậy cả đời. Thấy con gái cương quyết, bác tôi đành nghe theo.

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Dù cha mẹ không đồng ý, chị vẫn cương quyết lấy người đàn ông đó - Ảnh minh họa: Internet

Ba năm sau ngày cưới, cuộc sống của chị thay đổi rất nhiều. Khác cái vẻ rạng rỡ, tươi cười trong ngày cưới, giờ đây chị ngày cứ u sầu, chán nản. Mỗi lần ghé nhà chị chơi, cái không khí lạnh lẽo trong gia đình chị cứ khiến tôi rời nhanh khỏi nhà. Bởi khách đến nhà mà vợ chồng cứ mặt nặng như chì nhìn nhau. Anh chồng có khi to tiếng, thậm chí quát thẳng vào mặt chị.

Chị từng nghĩ anh là người đàn ông tử tế. Chị tin rồi mình sẽ hạnh phúc khi bước vào hôn nhân. Nhưng cưới nhau về rồi, chị cay đắng nhận ra anh chồng mình vô dụng bất tài, lại dính vào nhiều tật xấu. Người ta nói về anh đúng cả, chỉ là chị vì yêu mù quáng mà đâm đầu vào. Vả chăng, chị đã nghĩ có vợ anh sẽ tu chí làm ăn, sẽ coi gia đình trên hết. Vậy mà anh sáng xỉn chiều say, thậm chí cờ bạc. Tệ hơn nữa, anh qua lại với người yêu cũ. Người mà anh nói với chị rằng đó là tình yêu chân thật mà lúc trước anh không thể có được.

Chị đau khổ vật vã. Chị cứ than trách số phận không công bằng. Chồng chị đi suốt, có khi còn ngang nhiên công khai chở nhân tình. Đêm đêm, chị nằm mà nước mắt cứ trào ra. Bao nhiêu dằn vặt, bao đêm không ngủ vắt kiệt sức chị. Có lẽ phải đến nửa năm như thế. Chỉ đến khi kiệt sức, đến khi nhận ra người đàn ông đó chưa một ngày yêu mình chị mới chấp nhận ly hôn.

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Không thể chịu đựng được nữa, chị ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chị chưa có con nên ly hôn dễ dàng. Ba mẹ dang tay đón chị về, công việc ổn định nên chị không lo lắng về tiền bạc, vật chất. Để chị quên đi chuyện cũ, ba mẹ chị cho tiền để đi du lịch, nhờ mấy chị em dắt chị đi ăn, đi chơi. Họ mong chị lấy lại được sự vui vẻ, lạc quan như trước kia. Hàng xóm láng giềng và cả bạn bè đều cho rằng số chị thật sung sướng. Bởi sau ly hôn còn có ba mẹ bao bọc như thế, giờ bỏ chồng cưới người khác chẳng khó khăn gì.

Nhưng có ai hiểu thấu nỗi khổ của người đàn bà lấy nhầm chồng như chị? Dẫu rằng chị đã buông tay, dẫu rằng đã cắt đứt với người chồng tệ bạc nhưng lòng chị có phút giây nào yên. Những năm tháng yêu nhau như những vết dao cứ cứa vào lòng chị. Nhiều đêm nằm ở nhà cha mẹ mình, chị bất giác trào nước mắt. Thương phận đàn bà một lần bước nhầm mà bị giày vò, thương tổn quá nhiều.

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Cô đơn sẽ theo chị đến trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Cái khổ nhất của đàn bà là lấy sai người. Một lần lỡ bước mà cả đời chết cả tâm can. Hạnh phúc ngỡ đã ở trong tay rồi vụt mất. Người đàn ông mình yêu ngỡ cũng yêu mình nhưng thật ra chỉ đem đến toàn bất hạnh và tổn thương. Dẫu đã ly hôn nhưng nỗi cô đơn sẽ theo chị đến trọn đời.

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Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà tôi cảm thấy được bình yên và thanh thản, không phải dằn vặt mỗi ngày. Và tôi chọn buông tay người chồng tệ bạc, trở thành người đàn bà ly hôn.

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Từ khóa:   yêu sai người đàn bà lấy nhầm chồng hôn nhân bất hạnh

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