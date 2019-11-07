Phụ nữ nên nhớ: Trăm ngàn lời hứa của đàn ông khi yêu chỉ là để tham khảo

Phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu được rằng đa số đàn ông là những người cả thèm chóng chán. Mọi lời hứa của đàn ông chỉ là để lấy lòng trong lúc tình cảm nồng nhiệt mà thôi.

Phụ nữ khôn ngoan đừng nghe lời hứa của đàn ông mà hãy nhìn những gì họ làm. Khi yêu, phụ nữ nào cũng thích nghe những lời mật ngọt. Nhưng trăm lời đàn ông hứa trên môi chưa chắc đã có lời thật lòng. Phụ nữ hãy nghe thôi chứ đừng vội tin. Đàn ông lúc mới có tình cảm, thường sẽ chủ động tấn công dữ dội. Lúc ấy, mọi thứ của anh ta đều tập trung vào người mình đang theo đuổi. Bỏ ra mọi nguồn năng lượng, thời gian, công sức, tiền bạc và cả tâm huyết. Mục đích để cho cô gái thấy được rằng anh ta khao khát có được cô như thế nào, trân quý cô như thế nào.

Đàn ông mới yêu thường chủ động tấn công nồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ, dù cứng rắn bao nhiêu, cũng dễ xiêu lòng trước một người đàn ông chỉ hướng về mình. Phụ nữ nhạy cảm lắm. Bao nhiêu lời ong bướm, bao nhiêu quà cáp chiêu trò, cũng không qua được cái cảm giác chân thành đến não lòng của một người đàn ông dành cho mình. Cảm thấy rằng anh ấy xem mình là độc nhất, anh ấy xem mình là nữ hoàng, cả đời này sẽ chỉ dành trái tim để yêu mình. Thế nên, mới bắt đầu mảy may rung động. Rung động rồi, bắt đầu chú ý, cảm kích và nhận lời yêu. Phụ nữ ban đầu kiêu kì, cảnh giác, đỏng đảnh là thế, nhưng càng bên nhau bao lâu lại càng nặng tình. Đàn ông thì khác. Đàn ông đa số là những người cả thèm chóng chán. Họ muốn chinh phục và được thỏa mãn cảm giác chinh phục thành công. Sau khi có được rồi, mải mê tận hưởng ngắm nhìn thành quả trong vài hôm, rồi lại muốn lên đường chinh phục điều mới mẻ hơn, cam go hơn.

Theo thời gian, tình cảm của đàn ông rơi vào sự nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet Họ bắt đầu không còn trân quý cô gái mà mình dày công theo đuổi nữa. Họ bắt đầu cư xử tùy ý, và cho phép bản thân lơ đễnh khỏi cô ấy dù khi đang ở bên nhau. Họ dần dà hết say mê, hết nhiệt huyết, cô ấy từ vị trí ưu tiên, nay sẽ được đàn ông sắp xếp lại sao cho phù hợp nhất với anh ta. Và phụ nữ muốn được bình yên ở bên người đàn ông đó, muốn được yêu thương và được ngọt ngào, thì bắt đầu phải chấp nhận những cuộc thương lượng ngầm. Quy tắc của cuộc thương lượng được đàn ông đưa ra sau những lần cãi nhau mà anh ta chẳng thèm dỗ dành cô ấy nữa. Cô ấy có khóc, có than vãn, có cô đơn thì anh cũng mặc kệ. Đừng nghe những gì đàn ông hứa, hãy nhìn những gì họ làm - Ảnh minh họa: Internet Theo thời gian, đàn ông chẳng mấy ai còn nhớ họ đã hứa những gì chứ huống hồ gì là thực hiện lời hứa đó. Thậm chí, họ còn làm ngược lại những gì họ đã thề thốt. Gây cho người phụ nữ bao nhiêu tổn thương, cay đắng. Và rồi, khi tìm một người phụ nữ tốt hơn họ chẳng ngại ngần mà buông tay. Việc đàn ông yêu thật lòng hay giả dối, chung thủy hay Sở Khanh theo thời gian rồi sẽ lộ diện cả thôi. Tình yêu của đàn ông, mãi mãi không mất đi, chỉ chuyển từ người cũ sang người mới mà thôi. Đàn ông lúc theo đuổi, nói trăm ngàn lời, cũng chỉ là tham khảo. Lời giải thật sự, qua thời gian rồi mới thấu rõ! Phụ nữ khôn ngoan chính là người hiểu được điều đó.

Phụ nữ 30: Không sợ ế chỉ sợ không có tiền Phụ nữ 30 tuổi, nếu chưa có chồng cũng đừng sốt ruột. Đàn bà dại sợ ế, còn phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ không có tiền thôi. Bởi có chồng chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn cuộc đời mình sẽ vui.

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