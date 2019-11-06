Phụ nữ dành cả thanh xuân để hy sinh, đến khi có tất cả đàn ông lại chọn một người khác

Đàn ông rồi sẽ lãng quên người phụ nữ đã hy sinh cho mình, sẽ vui cười bên hạnh phúc mới. Thế nhưng ai sẽ trả lại thanh xuân của phụ nữ?

Thanh xuân của phụ nữ chính là những ngày tháng tươi đẹp và rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ. Người phụ nữ khi yêu nguyện dành cả những tháng năm đẹp nhất của mình âm thầm bên cạnh và hy sinh cho người đàn ông mình yêu. Họ không ngừng ủng hộ, không ngừng động viên để người đàn ông đạt được những điều lớn lao trong sự nghiệp. Nhưng rồi buồn thay, khi đàn ông có tất cả, anh ta lại chọn một người phụ nữ khác. Bởi vì, người phụ nữ dành cho anh cả tuổi xuân đã không còn xứng đáng. Phụ nữ nguyện dành những ngày tháng đẹp nhất trong đời để bên cạnh người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi, trớ trêu thay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mối tình của bạn là những trong trẻo đầu đời những năm cấp 3, cả thời sinh viên rồi ra trường đi làm. Bạn có một tình yêu bền bỉ, thủy chung, không quá phô trương nồng nhiệt nhưng tưởng rằng sẽ chẳng có gì chia cắt nổi. Tình yêu mười năm, ai cũng nghĩ sẽ có một đám cưới. Nhưng người bạn yêu cứ chần chừ. Anh ta muốn có nhà cửa, đảm bảo vật chất rồi mới cưới bạn. Anh bảo rằng bạn hãy chờ đợi. Bạn đã yêu 10 năm, chờ thêm vài ba năm nữa cũng đâu có muộn.

Đùng một cái, anh bạn ấy cưới con gái giám đốc. Khốn nạn là anh ta gặp cô gái ấy chỉ vọn vẹn vài tháng. Anh ta bỏ rơi người con gái dành cả thanh xuân để yêu và chờ đợi mình. Anh ta tìm gặp bạn, nói rằng nhận ra giữa hai người có quá nhiều khác biệt. Tình yêu hơn 10 năm mà anh ta lấy lí do không hợp nhau để chia tay. Nghe thật nực cười. Bạn tôi ngoài cười chua chát thì còn làm được gì với kẻ bạc tình ấy? Yêu nhau 10 năm, anh lấy lí do không hợp để chia tay - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rồi sẽ lãng quên, sẽ vui cười bên hạnh phúc mới. Thế nhưng ai sẽ trả lại cho người phụ nữ cả thanh xuân ấy! Niềm vui, hy vọng, tương lai và cả cuộc đời họ đã gửi trao trong những ngày tháng ấy. Vậy mà đàn ông chối bỏ như thể chưa từng tồn tại. Đàn ông hạnh phúc trên nỗi đau khổ và dằn vặt của người đàn bà. Có thấy nhẫn tâm và độc ác không?

Câu chuyện của bạn tôi không phải là cá biệt mà xã hội ngoài kia có bao nhiêu chuyện tình na ná như thế. Khi người đàn ông có tất cả thứ mà anh ta muốn, thì tình yêu chân thành đã không còn giá trị nữa. Anh ta kết hôn với một cô gái tương xứng, phù hợp. Còn người chấp nhận đến với anh ta lúc anh ta không có gì, đã bị gạt đi mất rồi. Phụ nữ đã gừi cả cuộc đời mình cho mối tình ấy mất rồi! - Ảnh minh họa: Internet Cả cuộc đời người phụ nữ rồi chẳng có giây phút nào bình yên được nữa. Họ sẽ sống cả cuộc đời còn lại với vết thương trong lòng. Còn những gã đàn ông tệ bạc thì mãi mãi chẳng thể hiểu được. Rốt cuộc người đàn bà đã cho đi cả cuộc đời của họ trong mối tình ấy chứ không chỉ là tuổi thanh xuân.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Một lần phản bội, cả đời chẳng còn bình yên Chồng tôi cứng nhắc như khúc gỗ, không hề bày tỏ tình cảm, chẳng biết nói lời yêu thương bao giờ. Còn người yêu cũ lại quá ngọt ngào, quá tâm lý, là kiểu người đàn ông tôi luôn khao khát có trong đời. Chính vì thế, tôi đã trở thành người đàn bà ngoại tình!

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