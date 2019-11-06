Phụ nữ dành cả thanh xuân để hy sinh, đến khi có tất cả đàn ông lại chọn một người khác

Phụ nữ yêu 06/11/2019 11:06

Đàn ông rồi sẽ lãng quên người phụ nữ đã hy sinh cho mình, sẽ vui cười bên hạnh phúc mới. Thế nhưng ai sẽ trả lại thanh xuân của phụ nữ?

Thanh xuân của phụ nữ chính là những ngày tháng tươi đẹp và rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ. Người phụ nữ khi yêu nguyện dành cả những tháng năm đẹp nhất của mình âm thầm bên cạnh và hy sinh cho người đàn ông mình yêu. Họ không ngừng ủng hộ, không ngừng động viên để người đàn ông đạt được những điều lớn lao trong sự nghiệp. Nhưng rồi buồn thay, khi đàn ông có tất cả, anh ta lại chọn một người phụ nữ khác. Bởi vì, người phụ nữ dành cho anh cả tuổi xuân đã không còn xứng đáng.

thanh xuan cua phu nu 1
Phụ nữ nguyện dành những ngày tháng đẹp nhất trong đời để bên cạnh người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi, trớ trêu thay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mối tình của bạn là những trong trẻo đầu đời những năm cấp 3, cả thời sinh viên rồi ra trường đi làm. Bạn có một tình yêu bền bỉ, thủy chung, không quá phô trương nồng nhiệt nhưng tưởng rằng sẽ chẳng có gì chia cắt nổi. Tình yêu mười năm, ai cũng nghĩ sẽ có một đám cưới. Nhưng người bạn yêu cứ chần chừ. Anh ta muốn có nhà cửa, đảm bảo vật chất rồi mới cưới bạn. Anh bảo rằng bạn hãy chờ đợi. Bạn đã yêu 10 năm, chờ thêm vài ba năm nữa cũng đâu có muộn.

Đùng một cái, anh bạn ấy cưới con gái giám đốc. Khốn nạn là anh ta gặp cô gái ấy chỉ vọn vẹn vài tháng. Anh ta bỏ rơi người con gái dành cả thanh xuân để yêu và chờ đợi mình. Anh ta tìm gặp bạn, nói rằng nhận ra giữa hai người có quá nhiều khác biệt. Tình yêu hơn 10 năm mà anh ta lấy lí do không hợp nhau để chia tay. Nghe thật nực cười. Bạn tôi ngoài cười chua chát thì còn làm được gì với kẻ bạc tình ấy?

thanh xuan cua phu nu 2
Yêu nhau 10 năm, anh lấy lí do không hợp để chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rồi sẽ lãng quên, sẽ vui cười bên hạnh phúc mới. Thế nhưng ai sẽ trả lại cho người phụ nữ cả thanh xuân ấy! Niềm vui, hy vọng, tương lai và cả cuộc đời họ đã gửi trao trong những ngày tháng ấy. Vậy mà đàn ông chối bỏ như thể chưa từng tồn tại. Đàn ông hạnh phúc trên nỗi đau khổ và dằn vặt của người đàn bà. Có thấy nhẫn tâm và độc ác không?

Câu chuyện của bạn tôi không phải là cá biệt mà xã hội ngoài kia có bao nhiêu chuyện tình na ná như thế. Khi người đàn ông có tất cả thứ mà anh ta muốn, thì tình yêu chân thành đã không còn giá trị nữa. Anh ta kết hôn với một cô gái tương xứng, phù hợp. Còn người chấp nhận đến với anh ta lúc anh ta không có gì, đã bị gạt đi mất rồi.

thanh xuan cua phu nu 3
Phụ nữ đã gừi cả cuộc đời mình cho mối tình ấy mất rồi! - Ảnh minh họa: Internet

Cả cuộc đời người phụ nữ rồi chẳng có giây phút nào bình yên được nữa. Họ sẽ sống cả cuộc đời còn lại với vết thương trong lòng. Còn những gã đàn ông tệ bạc thì mãi mãi chẳng thể hiểu được. Rốt cuộc người đàn bà đã cho đi cả cuộc đời của họ trong mối tình ấy chứ không chỉ là tuổi thanh xuân.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Một lần phản bội, cả đời chẳng còn bình yên

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Một lần phản bội, cả đời chẳng còn bình yên

Chồng tôi cứng nhắc như khúc gỗ, không hề bày tỏ tình cảm, chẳng biết nói lời yêu thương bao giờ. Còn người yêu cũ lại quá ngọt ngào, quá tâm lý, là kiểu người đàn ông tôi luôn khao khát có trong đời. Chính vì thế, tôi đã trở thành người đàn bà ngoại tình!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hy sinh thanh xuân đàn bà đàn ông tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này