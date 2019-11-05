Gửi đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Nếu không can đảm đi với nhau đến cùng thì đừng nói lời yêu

Đàn ông, có mấy người đủ bao dung để ôm lấy quá khứ đầy những nỗi đau đớn và muộn phiền của người đàn bà một đời chồng? Có mấy ai có trái tim rộng lượng để yêu thương đứa con của người phụ nữ như con ruột của mình?

Đàn bà một đời chồng trái tim không còn tươi mới, vẹn nguyên như những người con gái mới lớn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nếm trải bao nhiêu đắng chát, họ là những người phụ nữ mạnh mẽ và kiêu hãnh như những đóa hồng. Họ đẹp đấy, sắc sảo và từng trải, hiểu đời và hiểu người. Thế nhưng vì những vết thương và nỗi đau đã từng gặp họ dùng sự gai góc để bảo vệ chính mình. Đơn giản vì đã từng không có ai thương yêu nên họ học cách thương yêu chính mình. Đàn bà một đời chồng, hiểu đời và hiểu người - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà từng trải với đàn ông giống như một ly rượu cực mạnh vậy. Đàn ông ai cũng thích sự sâu sắc, sự đồng cảm và cả gai góc của đàn bà từng ly hôn. Đàn ông thích chinh phục, thích phiêu lưu nên những người phụ nữ như vậy luôn khiến họ tò mò trải nghiệm. Đàn ông dễ nói lời yêu, lời thương nhưng có mấy ai dám can đảm đi đến cuối con đường với đàn bà từng đổ vỡ? Đàn ông à, nếu tình yêu ấy hời hợt và yếm thế, nếu không đủ bản lĩnh và can đảm thì tốt nhất đừng nên nói lời yêu.

Yêu đàn bà một đời chồng không hề dễ dàng như yêu một người con gái tươi mới, chưa từng khổ đau. Người đời đã vô tình khoác lên cuộc đời những người đàn bà ấy một chiếc áo màu đen. Những từ như "từng ly hôn", "từng bỏ chồng"… ai nói ra cũng dè chừng. Họ nghĩ rằng chắc hẳn trong quá khứ, người phụ nữ như thế có rất nhiều bí mật, rất nhiều góc khuất. Người ta còn cho rằng, người đàn bà này không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình nên mới khiến vợ chồng ly hôn. Có mấy người đàn ông đủ bao dung để ôm lấy quá khứ của người đàn bà từng đổ vỡ? - Ảnh minh họa: Internet Khi một người đàn ông công khai yêu một người đã từng ly hôn, lập tức anh ta sẽ bị thiên hạ dị nghị, bàn tán. Người ta thậm chí sẽ cười cợt anh rằng “xài đồ cũ”, “nhai lại của người khác”… Đàn ông có mấy ai bản lĩnh để coi những lời nói của thiên hạ như gió? Có mấy người đủ bao dung để ôm lấy quá khứ đầy những nỗi đau đớn và muộn phiền của người đàn bà? Có mấy ai có trái tim rộng lượng để yêu thương đứa con của người phụ nữ như con ruột của mình?

Với người đàn bà từng đổ vỡ, tình yêu không còn là màu hồng, hôn nhân không đồng nghĩa với hạnh phúc. Họ đã từng như con nhím xù lông lên để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương thêm lần nữa. Chỉ có những người đàn ông khiến họ cảm nhận được sự chân thành, ấm áp thì đàn bà mới chịu cởi bỏ sự gai góc của mình. Khó lắm, những người đàn bà ấy mới mở lòng và yêu thêm lần nữa. Sẽ ra sao nếu một ngày người đàn ông này cũng quay lưng lại? Nếu không đủ bản lĩnh thì đừng nói lời yêu với đàn bà một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, yêu một người đàn bà một đời chồng khó khăn nhưng xứng đáng. Nếu anh đủ chân thành sẽ nhận về cả trái tim và sự trân trọng. Nhưng nếu anh không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh và không biết bản thân mình có đi đến cùng không thì tốt nhất đừng yêu. Bởi, một lần đau là đã quá đủ với những người phụ nữ ấy!

Mẹ đơn thân: Gác lại hạnh phúc riêng tư của mình vì con Một người mẹ đơn thân như chị không gì quan trọng bằng con. Con chị còn quá nhỏ đã nếm trải nỗi đau cha mẹ chia lìa. Chị không muốn sau này con phải chịu tổn thương vì cha dượng, vì anh em cùng mẹ khác cha.

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