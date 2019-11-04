Chỉ có đàn ông vô dụng, bất tài mới khiến vợ mình phải khổ

Khi không thể làm cho vợ mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn thì tốt nhất đàn ông nên ngậm miệng lại. Bởi chê bai, khinh rẻ vợ có khác nào công nhận mình là đàn ông vô dụng, bất tài!

Anh hàng xóm của tôi là một người chồng tệ bạc. Hàng ngày, trong khi vợ đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền nuôi con thì anh lại sống vô tâm, ăn nhậu suốt ngày. Anh hay kéo bạn bè về bày bàn nhậu, chén tạc chén thù với nhau. Chị vợ từ khuyên răn nhỏ nhẹ, đến khóc lóc cãi nhau nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Dần dần, chị mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Còn mình thì cần mẫn đi làm nuôi con. Anh chồng có nhân tình bên ngoài bị vợ phát hiện - Ảnh minh họa: Internet Một hôm, tôi nghe vợ chồng họ cãi nhau. Chị vợ gào khóc thảm thiết. Trong những tiếng nấc tôi vẫn nghe được rằng anh chồng có nhân tình bên ngoài bị chị vợ phát hiện. Biết không thể chối cãi được, anh ta gân cổ lên cãi: “Cô nhìn lại mình xem. Đàn bà gì nhìn như khúc gỗ. Quanh năm suốt tháng ăn mặc luộm thuộm, người ngợm xấu xí. Cô có biết tôi cần gì, muốn gì hay không? Tôi tìm người đàn bà khác bởi tôi đã chán ngấy người vợ như cô rồi".

Chị vợ sững người. Chị nghẹn lại, không khóc nổi. Anh chồng sau khi chửi bới xong, đã xách xe chạy đến với nhân tình. Mình chị ở lại, chua xót ôm lấy hai đứa con. Đứng bên nhà nhìn sang, tôi thật sự thương xót người đàn bà ấy. Bao nhiêu năm nay, ai cũng biết chị đã nhẫn nhịn, cam chịu vì con để sống cạnh người chồng tệ bạc ấy như thế nào. Người ta có chồng được nhờ đỡ, nương tựa. Còn chị, có chồng phải chịu bao nhiêu đau đớn và tủi nhục. Anh ta ngoại tình bên ngoài còn đổ thừa do chị nhàu nhĩ, xấu xí - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này, không hiếm những gã đàn ông như anh hàng xóm của tôi. Họ chỉ nhìn thấy vợ mình khắc khổ, luộm thuộm, xấu xí. Nhìn thấy vợ mình suốt ngày chỉ biết cắm cúi làm việc, đầu bù tóc rối. Chán vợ, lòng họ lại mơ tưởng đến những ả đàn bà chân dài thơm tho ngoài kia. Họ đẹp, da mịn màng, người lúc nào cũng phảng phất nước hoa. Họ nũng nịu, dịu dàng biết đàn ông cần gì, muốn gì mà đáp ứng.

Những gã đàn ông nông cạn chẳng thể nhìn xa trông rộng. Họ không hiểu rằng đàn bà hơn nhau chính là ở người đàn ông bên cạnh. Đàn bà nào chẳng muốn mình đẹp, chẳng muốn được khoác lên mình những bộ váy áo lả lướt, thơm tho. Nhưng khi cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, miếng ăn còn chưa đủ đàn bà nào dám nghĩ riêng cho mình? Khi không thể làm cho vợ mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn thì tốt nhất đàn ông nên ngậm miệng lại. Bởi chê bai vợ, khinh rẻ vợ có khác nào công nhận bản thân vô dụng, bất tài! Đàn ông bản lĩnh chính là người làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông bản lĩnh chính là người khiến cho người đàn bà bên cạnh mình hạnh phúc. Vợ tàn tạ, xấu xí, lam lũ là do đàn ông bất tài, vô dụng. Đàn ông đã không là chỗ dựa cho vợ, không mang đến cho vợ nụ cười còn tìm kiếm người đàn bà khác để thỏa mãn. Còn gì hèn mạt hơn thế? Phụ nữ à, đừng hy sinh nhiều quá đến khi chồng ngoại tình mới nhận ra mình chưa hề yêu thương bản thân. Và với những kẻ phản bội còn chê bai vợ, tốt nhất là nên buông tay cho nhẹ lòng. Bởi với đàn ông dạng này, tình dục mới quan trọng, tình nghĩa vợ chồng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Phụ nữ càng đảm đang thì đàn ông càng vô tâm Chúng ta trách đàn ông vô tâm, không có trách nhiệm, sống thờ ơ với gia đình nhưng khách quan mà nói một phần lỗi là do những người vợ như chị. Cứ gồng mình lên gánh vác, chu toàn, thậm chí không còn yêu cầu chồng phải san sẻ việc nhà, chăm con.

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