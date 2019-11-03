Những phụ nữ độc thân cuộc sống có quá tẻ nhạt như chúng ta nghĩ? Bởi chúng ta luôn cho rằng phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng, thiên chức của đàn bà là sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình

Xã hội ngày càng hiện đại, suy nghĩ về việc lấy chồng, kết hôn với phụ nữ đã khác hoàn toàn. Bên cạnh một gia đình chuẩn mực với đầy đủ vợ và chồng thì có một bộ phận phụ nữ chọn cho mình cuộc sống độc thân. Họ không cần bất kì một người đàn ông nào mang cho họ hạnh phúc. Tự bản thân họ có thể mang tới hạnh phúc cho chính mình. Vì sao phụ nữ hiện đại chọn cuộc sống độc thân hay làm mẹ đơn thân ngày càng nhiều? Điều này xuất phát từ sự thiếu tin tưởng vào người đàn ông có thể gánh vác cuộc sống gia đình và làm cho họ hạnh phúc. Nhiều phụ nữ mạnh mẽ, độc lập về kinh tế, rất giỏi kiếm tiền. Họ không muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình gò bó với quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác trên vai.

Rất nhiều phụ nữ chọn sống độc thân hoặc làm mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet Những đổ vỡ của cuộc những cuộc hôn nhân xung quanh như một bài học nhãn tiền. Bao nhiêu người kết hôn rồi ly hôn, bao người phụ nữ lấy chồng cũng như không, phải làm lụng cực nhọc nuôi con, thậm chí nuôi luôn cả chồng. Phụ nữ nào kết hôn cũng than phiền về chồng với những tật xấu: Vô tâm, lười biếng, nhậu nhẹt, cờ bạc thậm chí là vũ phu… Vậy tại sao, đàn bà phải lấy chồng để gánh bao nhiêu phiền toái vào người? Liệu cuộc sống của những người phụ nữ độc thân có quá tẻ nhạt như chúng ta nghĩ? Bởi ta luôn cho rằng phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng. Thiên chức của đàn bà là sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình. Nhưng nhiều người phụ nữ chọn sống độc thân hoặc làm mẹ đơn thân có một cuộc sống vô cùng vui vẻ. Họ có thể là bất kì ai mà chúng ta gặp. Những người đàn bà mạnh mẽ, xông xáo giỏi kiếm tiền. Sẵn sàng xách ba lô lên và đi du lịch bất kì nơi nào mà họ muốn. Thích thì nhậu nhẹt, la cà với bạn bè thâu đêm mà không sợ bị người khác dị nghị và đánh giá. Một cuộc sống như thế không phải là đáng ao ước với tất cả đàn bà chúng ta hay sao?

Đàn bà phải chăng có chồng mới hạnh phúc, bình yên? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà chúng ta có bao giờ tự hỏi, mình lấy chồng để làm gì? Chẳng phải là để được hạnh phúc, được vui vẻ, được có người cùng chia ngọt sẻ bùi vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Mấy ai khi sống với chồng được 5 năm, mười năm lại có thể tự tin mà nói một câu rằng: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc”. Dẫu biết rằng, bát chén trong chạn còn xô nhau lanh canh huống gì cuộc sống vợ chồng, thế nhưng cuộc sống hôn nhân với một số người không hẳn chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày mà nó là những nỗi đau, là vết thương không thể lành. Chồng vũ phu, ngoại tình, lên giường cùng người đàn bà khác… Không bị ràng buộc nên đàn bà thỏa sức rong chơi với tình yêu. Nhiều người vẫn trải qua vài ba mối tình chỉ là không đặt nặng vấn đề kết hôn. “Vui thì ở, dở thì đi”, việc chia tay hay buông bỏ một người đàn ông cũng không khiến họ đau thắt ruột gan. Rong chơi mỏi mệt thì dừng lại, kiếm một đứa con để nuôi. Đàn ông có thể bỏ mình, nhưng con cái thì không bao giờ. Độc thân không đồng nghĩa với việc cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Ta không bàn đến chuẩn mực xã hội hay việc đúng sai khi người phụ nữ chọn cuộc sống độc thân hoặc nuôi con một mình. Bởi tất cả mọi việc ta làm trên đời này đều để mưu cầu hạnh phúc. Nếu độc thân khiến ta hạnh phúc hơn, tại sao không chọn? Hơn nữa, phải là những người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán lắm mới dám đi con đường đó. Cha mẹ hay bạn bè rồi cũng có lúc rời bỏ, chỉ có người đàn bà một mình tự đứng trên đôi chân để vượt qua sóng gió của cuộc đời. Lấy chồng không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc, độc thân không phải lúc nào cũng là cô đơn. Đàn bà hiện đại, không cần đến đàn ông vẫn có thể hạnh phúc.

Tâm sự người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lúc ôm chồng lại thấy mình đau buốt Dẫu chồng phản bội nhưng anh ta vẫn là người cha tốt. Tôi không nỡ chia cắt con với cha, không nỡ để con mình phải nếm trải nỗi đau chia lìa gia đình quá sớm. Và vì con, tôi gạt nước mắt tha thứ cho chồng ngoại tình.

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