Gửi đàn bà ly hôn: Khổ sở tận cùng rồi sẽ được bình yên

Hôn nhân cũng đơn giản chỉ là một con đường ở đời. Thất bại với hôn nhân, đàn bà còn muôn vạn ngã rẽ khác để đi. Đàn bà ly hôn, đau khổ tận cùng rồi sẽ bình yên thôi.

Ngày nắm tay nhau bước vào lễ đường, người phụ nữ nào cũng nguyện cầu cho mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có một người chồng thương yêu. Nhưng rồi, ngày hạnh phúc ấy sẽ trở thành nỗi dằn vặt khôn nguôi khi đàn bà ly hôn. Đàn bà có chồng, có mấy người được hạnh phúc như mình mong ước? Họ chọn rời đi vì đã quá kiệt sức trong cuộc hôn nhân này rồi. Những ngày hạnh phúc sẽ trở thành nỗi dằn vặt khi đàn bà ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Ngày tôi dìu chị vào phiên tòa ly hôn, chị gầy rộc, người như mất đi sức sống. Phiên tòa này chị đã chuẩn bị tâm lí, cũng tự biết rằng không còn cách nào khác để lựa chọn nhưng chị vẫn đau. Chồng chị trơ trẽn và tàn nhẫn đến mức dắt theo ả nhân tình, mặt vênh váo. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, chị ngồi xuống ghế thẫn thờ. Chồng mừng rỡ như vừa thoát khỏi nhà tù, nhanh chóng ôm eo nhân tình bước ra.

Lấy chồng, sinh con chị lấy hạnh phúc gia đình làm lẽ sống cho mình. Chị nghỉ việc, làm một bà nội trợ đảm đang. Khi chị biết chồng ngoại tình, vì quá đau đớn chị đã lấy dao rạch nát tay mình. Chị nằm viện cấp cứu anh ta thậm chí còn không đến thăm. Không biết hối lỗi, anh ta còn công khai ôm ấp nhân tình ngay trong quán nước. Anh ta chê chị là bà già xấu xí, một người nhàm chán chỉ biết cắm mặt vào bếp núc. Không còn con đường nào khác để đi, chị viết đơn ly hôn. Chị bảo với tôi: “Chị thất bại thật rồi”. Rồi tôi tiễn chị đi vào một ngày mưa mịt mờ. Chị về quê, đem con về ngoại. Chị bảo chỉ có về quê chị mới thấy nguôi ngoai nỗi đau vợ chồng ly hôn. Khi xe lăn bánh, tôi vẫn thấy chị gương mặt đờ đẫn, nhìn xa xăm ra tấm gương mờ đục. Tôi thương chị nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Rồi chúng tôi bặt tin nhau. Dễ có đến năm năm tôi không có tin tức gì về chị.

Sau ly hôn, chị đã ngỡ mình là người đàn bà thất bại rồi - Ảnh minh họa: Internet Rồi một hôm, tôi nhận được điện thoại của chị. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Chị mời tôi về quê chơi. Năm năm qua đi, chị khác xưa rất nhiều. Nỗi u uất ngày nào đã thay thế bằng nụ cười. Chị cười vui vẻ, dắt tôi đi tham quan cơ ngơi. Chị về quê, vốn có ít kinh nghiệm trồng trọt chị đầu tư một hệ thống rau sạch hiện đại. Không quá giàu có nhưng bây giờ chị đã có thể tự chủ được cuộc sống của mình, phụng dưỡng cha mẹ già. Và trên hết, chị cảm thấy bình yên và thanh thản. Chị bảo “Chị nghĩ nếu không có việc ly hôn thì có lẽ mãi mãi cuộc đời chị cũng chỉ quẩn quanh bên bếp núc, làm một người đàn bà nhàm chán bị chồng chê bai, khinh rẻ. Hồi đó chị nghĩ việc ly hôn là nỗi đau, là chấm dứt cuộc sống mình nhưng nhờ nó chị mới rẽ sang hướng khác và có được cuộc sống như hôm nay. Chị thấy vui và thanh thản”. Chị còn kể, chồng cũ đã tìm đến tận quê, van xin chị tha thứ sau khi bị ả nhân tình vét hết tiền. Anh ta bảo nhớ con, thấy có lỗi với chị. Với người đàn ông đó, chị đã chai sạn cảm xúc rồi. Một lần tổn thương đã quá đủ với chị. Giờ chồng cũ cũng như người dưng, lòng chị đã buông bỏ, không oán giận cũng như than trách ai nữa. Bây giờ chị rất thanh thản và bình yên - Ảnh minh họa: Internet Tôi mừng cho chị. Ngày ấy, tôi tưởng chị đã không gượng dậy nổi sau cú sốc hôn nhân. Nhìn chị, tôi nhận ra rằng hôn nhân cũng đơn giản chỉ là một con đường ở đời. Thất bại với hôn nhân, đàn bà còn muôn vạn ngã rẽ khác để đi. Những người phụ nữ sau ly hôn à, đau khổ tận cùng rồi chúng ta sẽ bình yên thôi.

Đàn bà dại khóc sau ly hôn, đàn bà khôn ngoan vui mừng vì bỏ được người chồng tệ bạc Đàn bà sau ly hôn, đa phần đều xinh đẹp, tự tin và thành công. Họ đối lập với hình ảnh nhàu nhĩ, xác xơ, héo úa khi sống với chồng.

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