Người đời lên án đàn bà ngoại tình là lăng loàn, là trái đạo lý. Nhưng người đời cũng chẳng cứu vớt những thân phận phụ nữ nhỏ bé bị vùi dập đau khổ sau mỗi cuộc hôn nhân.

Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn mình trở thành người đàn bà ngoại tình. Chọn con đường gai góc này, nghĩa là cuộc hôn nhân và người chồng đã trở thành vô nghĩa với họ rồi. Người đời luôn phán xét, luôn lên án và chỉ trích nhưng cuộc đời vạn sự đều có nguồn cơn. Đôi khi vì đau đớn quá, bất hạnh quá, đàn bà mới tìm đến một bờ vai khác để xoa dịu những nỗi đau và tổn thương của mình. Đâu phải ai cũng phước phần lấy được người chồng tốt? - Ảnh minh họa: Internet Cái khổ lớn nhất chính là lấy nhầm chồng. Biết lấy nhầm nhưng bao nhiêu người phụ nữ vẫn cố gắng đến kiệt sức để chấp nhận, để gìn giữ hạnh phúc. Vì hạnh phúc gia đình đâu chỉ là tình yêu. Nó còn là tiền bạc, là bổn phận, là con cái, là gia đình chồng, là những mối quan hệ xung quanh chồng. Đàn bà làm cách nào nâng hết mọi thứ lên đôi vai nhỏ bé của mình?

Đàn ông thường ích kỉ chỉ biết sống cho bản thân, đi làm kiếm tiền đem vài đồng về đã tự cho mình là vĩ đại, là trụ cột. Những thứ khác anh ta dường như không hề để tâm đến. Đàn bà kêu chồng không được, khóc chồng không được, thì im lặng chịu đựng! Đến một ngày giọt nước tràn ly, ngã vào tay người đàn ông khác, thì bị chỉ trích kết án như một kẻ tội đồ. Cái khổ lớn nhất trong cuộc đời đàn bà chính là lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông, có thể một giây đã ngoại tình vì ham muốn của lạ, vì bản năng mạnh hơn lí trí, vì sự tham lam tột độ của dục vọng. Nhưng đàn bà, không thể nào một giây một phút lại có ý định ngoại tình. Nó là kết quả của một quá trình dài, có dằn vặt, có đau khổ, có sự giày xéo và đấu tranh. Để người vợ ngoại tình, đồng nghĩa với cuộc hôn nhân không còn giá trị gì nữa, người chồng trong mắt cô ấy đã là vô nghĩa. Đàn ông tạo nên nút thắt trong tim đàn bà, rồi lại không chịu gỡ nó ra, thì để một người đàn ông khác đến gỡ vậy!

Đàn bà lúc quyết định kết hôn, chỉ mong cầu có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần, để toàn tâm toàn ý gửi gắm cuộc đời mình vào đó, vì gia đình nhỏ bé ấy mà hy sinh. Đàn bà sợ thay đổi lắm, sợ dư luận lắm. Thế nên đàn bà một khi đã ngoại tình, đằng sau đó phải là câu chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cũng đã trăm ngàn lần dồn nén, để rồi bất chấp tất cả, bỏ lại mọi thứ sau lưng mà tìm đến người đàn ông khác. Đàn bà tìm một bờ vai khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Người đời lên án đàn bà ngoại tình là lăng loàn, là trái đạo lý. Nhưng người đời cũng chẳng cứu vớt những thân phận phụ nữ nhỏ bé bị vùi dập đau khổ sau mỗi cuộc hôn nhân. Miệng đời ngàn năm qua thường đổ mỗi lỗi lầm lên đầu đàn bà. Nhưng mấy ai thật sự thấu suốt và bao dung để hỏi rằng: “Tại sao đàn bà lại chọn con đường gai góc đến như vậy?”.

Tâm sự người thứ ba: Cái dại lớn nhất của tôi chính là tin vào lời nói của đàn ông có vợ Anh bảo chia tay là do tôi lựa chọn, không phải anh bạc tình. Tôi cay đắng, xót xa nhưng trách ai bây giờ. Có trách là trách bản thân mình đã lựa chọn làm người thứ ba.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-khi-dan-ba-ngoai-tinh-la-de-xoa-diu-nhung-dau-kho-trong-cuoc-hon-nhan-cua-minh-342742.html