Đàn bà có chồng ngoại tình: Hãy thật bình tâm và mạnh mẽ

Tâm sự gia đình 30/10/2019 11:03

Khi đàn bà có chồng ngoại tình, mọi lời khuyên hay cái nhìn của người ngoài cuộc cũng chỉ mang tính chất chủ quan. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tình cảm vợ chồng đến đâu, lòng mình cần người đàn ông đó đến mức nào.

Đã chiều muộn mà chị lại tìm đến tôi. Gương mặt chị buồn thảm hại, đôi mắt đỏ hoe. Tôi kéo chị vào nhà, chị gục vào vai tôi, đôi vai run lên bần bật vì cố kìm tiếng khóc. Tôi dỗ chị uống một ít nước cam cho khỏe, chị lắc đầu: “Sao cuộc đời này lại bạc bẽo như vậy? Chị đã hi sinh cho gia đình này biết bao nhiêu mà anh ta lại nhẫn tâm với chị như thế. Chị không biết phải làm gì nữa em à".

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Chị đau khổ vô cùng khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chị nói rằng chồng ngoại tình. Thật ra chuyện này tôi đã biết từ lâu, thỉnh thoảng tôi có gặp anh ta chở một người đàn bà khác trên đường. Cô gái đằng sau ngồi ôm eo ra chiều thân thiết. Nhìn thoáng qua tôi cũng đoán biết được mối quan hệ của họ. Tôi không dám nói với chị. Chị là người sống rất tình cảm, tôi sợ chị chịu không nổi lại làm điều dại dột. Nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chị tận mắt chứng kiến chồng mình chở cô ta vào khách sạn.

Vợ chồng họ khó khăn lắm mới cưới được nhau vì ba mẹ chị ngăn cấm. Lòng dạ đàn ông dễ bội bác đến không ngờ. Về nhà, anh vẫn tỏ ra là người chồng tử tế, một người chồng hết mực thủy chung. Nếu hôm nay chị không tận mắt chứng kiến thì chị không bao giờ tin được chồng mình là kẻ phản bội. Gạt nước mắt, chị hỏi tôi: “Bây giờ chị nên làm gì hả em?”.

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Mọi lời khuyên của người khác khi chồng ngoại tình rất dễ rơi vào cảm tính - Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để khuyên một người đàn bà rơi vào hoàn cảnh đó nên làm gì. Mọi lời khuyên của tôi lúc này rất dễ rơi vào cảm tính. Nhìn người đàn bà đau khổ trước mắt tôi thật sự rất đau lòng. Chỉ mới có vài hôm từ khi biết được chồng có người khác mà chị hốc hác, gầy gò. Gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì không ngủ được. Chị bảo, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh chồng mình ngủ cùng người khác. Nước mắt chị ào ào chảy, chị không thở nổi. Chị cắn chặt môi mình đến ứa máu, chị cào đôi tay xuống giường để khỏi gào lên vì tuyệt vọng.

Chị đau đến nỗi đã từng nghĩ mình có thể giết chết cả đôi gian phu dâm phụ ấy. Hoặc là mình tự tử để kết thúc nỗi đau, để chồng phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt đời. Đàn bà càng yêu thì càng hận. Nỗi đau thấm tận tâm can nhưng nói cắt đứt thì chị không làm nổi. Chưa bao giờ chị sống khổ tâm như lúc này!

Trên cuộc đời này có biết bao nhiêu người đàn bà đang sống trong giai đoạn khổ tâm, đau đớn như chị. Dằn vặt mãi, cuối cùng chị chọn phương án tha thứ cho chồng ngoại tình khi anh ta quỳ xuống mà xin lỗi chị. Cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, một cuộc vui của một người đàn ông phong lưu, chị nói với tôi như thế...

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Mong phụ nữ hãy thật bình tâm và mạnh mẽ để đối diện sự thật này - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau mỗi câu chuyện đàn ông ngoại tình, người rơi nước mắt luôn luôn là đàn bà. Mỗi người sẽ có một quyết định riêng cho cuộc đời mình khi ở giai đoạn khổ sở này. Mọi lời khuyên, hay cái nhìn của người ngoài cuộc cũng chỉ mang tính chất chủ quan. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tình cảm vợ chồng đến đâu, lòng mình cần người đàn ông đó đến mức nào. Mong mỗi người đàn bà chẳng may có chồng phản bội hãy bình tâm và mạnh mẽ để đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Hãy tỉnh táo để đưa ra lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời mình.

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Ngôi nhà này sẽ chẳng còn được như xưa, em vĩnh viễn không thể ôm lại người chồng ngoại tình. Cho dù cố gắng vì con, níu giữ hạnh phúc cho con lớn lên yên ấm thì nỗi đau sẽ chỉ càng sâu thêm.

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