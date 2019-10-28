Thư vợ gửi chồng ngoại tình: Đàn ông tham lam rồi sẽ mất đi tất cả

Tâm sự gia đình 28/10/2019 11:12

Ngôi nhà này sẽ chẳng còn được như xưa, em vĩnh viễn không thể ôm lại người chồng ngoại tình. Cho dù cố gắng vì con, níu giữ hạnh phúc cho con lớn lên yên ấm thì nỗi đau sẽ chỉ càng sâu thêm.

Anh là một người đàn ông tham lam vô cùng. Đã có vợ, có 2 đứa con ngoan ngoãn, có một gia đình yên ấm vẫn chưa thấy đủ. Những gã chồng ngoại tình như anh thì tìm kiếm điều gì ở ngoài kia? Khi bị vợ phát hiện, anh rối rít xin lỗi, cầu xin vợ tha thứ. Nhưng anh à, em chẳng phải là người đàn bà bao dung đến mức tha thứ cho kẻ đã phản bội mình.

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Anh tìm kiếm điều gì ở nhân tình? - Ảnh minh họa: Internet

Người ta ý tứ nói với em rằng về giữ chồng cho chặt, rằng đừng tin chồng nhiều quá, có người còn thấy anh chở người đàn bà khác ngoài đường… Em bỏ hết ngoài tai, vẫn tin anh là một người chồng chung thủy cho đến khi tận mắt chứng kiến anh ôm ấp người đàn bà khác. Ngay buổi sáng, anh còn quàng tay ôm em, bảo rằng thương vợ. Vậy mà, buổi chiều đã thấy anh đi với người khác. Nếu em không chứng kiến tận mắt, anh còn đóng vai tử tế đến bao giờ?

Anh quay về xin lỗi. Anh thậm chí đã khóc và bảo rằng hối hận. Anh nói rằng chỉ do say nắng, lấy lí do giải quyết nhu cầu thể xác để đến với ả đàn bà kia. Anh mong em tha thứ và cho anh cơ hội để bù đắp. Nhưng anh hiểu không, cả đời này sẽ chẳng bao giờ anh bù đắp nỗi những vết thương và nỗi đau anh đã gây ra cho em.

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Chẳng bao giờ anh bù đắp nổi những vết thương sâu hoắm trong lòng em - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, chồng cờ bạc, rượu chè thậm chí vũ phu họ còn có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không. Có người đàn bà nào không đau khi biết chồng ôm ấp kẻ khác? Vết thương này có lẽ cả đời cũng không thể lành được. Cho dù anh dùng cả đời để chứng minh rằng mình hối hận thì em cũng không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Ôm lại chồng phản bội, trong lòng em không còn là tình yêu mà chỉ còn thù hận và cả sự kinh tởm nữa.

Lòng dạ anh tham lam quá đỗi. Anh bảo rằng hãy nghĩ đến gia đình, đến tình cảm vợ chồng mà tha thứ. Vậy khi anh vui vẻ, chìm đắm trong xác thịt nhân tình anh có mảy may nghĩ đến tình cảm gia đình? Một khi anh đã đạp tình nghĩa vợ chồng dưới chân thì anh đừng yêu cầu người khác phải trân trọng. Nếu em không phát hiện ra, anh vẫn thề thốt trên môi rằng yêu vợ, vẫn đóng vai kẻ tử tế, lịch lãm đến bao giờ?

Một khi anh đã phản bội, tình nghĩa vợ chồng cũng đã chết. Như cái gương đã vỡ, mọi sự miễn cưỡng hàn gắn sẽ vô cùng khập khiễng. Ngôi nhà này sẽ chẳng còn được như xưa, em vĩnh viễn sẽ không thể ôm lại kẻ phản bội. Cho dù cố gắng vì con, níu giữ hạnh phúc cho con lớn lên yên ấm thì nỗi đau sẽ chỉ càng sâu thêm.

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Một khi anh phản bội thì tình nghĩa vợ chồng đã chết rồi - Ảnh minh họa: Internet

Anh trách em rằng sao quá nhẫn tâm và tuyệt tình. Nhưng anh à, chính lòng tham lam của anh đã khiến anh mất đi tất cả. Em không thể tha thứ cho chồng ngoại tình. Em thà kết thúc cuộc hôn nhân này còn hơn cả đời sống trong dằn vặt, đau khổ.

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