Đàn bà càng phụ thuộc vào chồng thì càng khổ

Phụ nữ yêu 29/10/2019 10:40

Chồng yêu thương đó là phước phần nhưng nếu lỡ chẳng may cưới 1 người chồng tệ bạc thì chúng ta hãy mạnh dạn chọn một con đường khác. Đừng phụ thuộc vào ai cả, chúng ta phải làm chủ cuộc đời mình.

Xã hội hiện đại nhưng nhiều người phụ nữ vẫn tin rằng: “Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng”, “đàn bà lấy chồng, trong nhờ đục chịu”… Sau khi kết hôn, người chồng và gia đình là tất cả với người phụ nữ. Không chỉ phụ thuộc vào kinh tế, nhiều người còn phụ thuộc cả những cảm xúc của mình. Chồng yêu thương thì hạnh phúc, chồng tệ bạc thì cắn răng chịu đựng đau khổ chứ chẳng nghĩ đến chuyện buông tay. Đàn bà càng phụ thuộc thì sẽ càng đau khổ mà thôi.

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 Nhiêu phụ nữ sau khi kết hôn xem người chồng là cả thế giới của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà muốn hạnh phúc phải luôn tính toán kĩ lưỡng cho từng bước đi cho cuộc đời mình. Đàn bà khôn ngoan khi lấy chồng đừng bao giờ để hôn nhân biến thành một canh bạc. Đừng dồn hết mọi thứ vào một cuộc đỏ đen mà mình không nắm được ít phần chiến thắng. Trước khi khoác lên mình bộ áo cô dâu, người phụ nữ phải nắm được con át chủ bài của hạnh phúc. Phải hiểu người mình cưới là ai, tin tưởng và gắn kết thế nào? Đừng cưới vì quá yêu, đừng cưới vì tiền, cũng đừng cưới vì… ai cũng cưới.

Đàn bà nhiều người mặc định, chỉ cần lấy một người chồng sang giàu, bản thân cả đời ăn sung mặc sướng. Chính suy nghĩ đó cũng là căn nguyên của sự khổ của đàn bà. Dù chồng giàu có ra sao, đàn bà cũng cần bước đi trên chính đôi chân của mình. Tự tay mình làm ra tiền. Chỉ có như vậy, sóng gió khổ đau nếu đến từ phía người chồng đàn bà mới có thể đứng vững.

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Phụ thuộc vào đàn ông khiến phụ nữ mất đi tự tin và tự do trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Ở xã hội ngày nay, không ít đàn bà bị chồng phản bội. Ai mà không đau, ai mà không khóc trước vết thương lòng sâu hoắm như vậy. Nhưng rồi, đàn bà hơn nhau chính là lúc này đây. Đứng ở giữa ngã ba để lựa chọn con đường cho mình bước tiếp. Đàn bà dại cứ tiếp tục ngồi khóc, than vãn khổ sở với cuộc đời. Và rồi kẻ bội bạc thì cứ ra đi, người khổ sở thì mãi mãi là đàn bà. Còn đàn bà khôn ngoan biết khóc một lần đến cạn nước mắt rồi đứng lên làm lại cuộc đời.

Chúng ta thường nghĩ rằng những người phụ nữ hạnh phúc, xinh đẹp, thành công đều là do họ may mắn. May mắn sinh trong gia đình giàu có, may mắn cưới được chồng giàu… Nhưng nếu chúng ta không được sinh ra trong nhung lụa, không có được người đàn ông sang giàu thì chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đó mà so sánh và thầm trách số phận mình hẩm hiu? Đàn bà trên đời mỗi người có một số phận khác nhau. Ta không chọn được gia đình sang giàu hay nghèo khó để sinh ra, không biết được lòng thủy chung của một người đàn ông với mình, thế nhưng cuộc đời công bằng ở chỗ ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một con đường tốt hơn để đi.

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Chính phụ nữ phải làm chủ cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

phụ nữ hiện đại, đừng bao giờ xem đàn ông là cả thế giới của mình. Cũng đừng để đàn ông chi phối cuộc đời mình. Chồng yêu thương đó là phước phần nhưng nếu lỡ chẳng may cưới 1 kẻ chẳng ra gì thì chúng ta hãy mạnh dạn chọn một con đường khác. Đừng phụ thuộc vào ai cả, chúng ta phải làm chủ cuộc đời mình.

Đàn ông có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng hãy bao dung với người phụ nữ của mình

Đàn ông có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng hãy bao dung với người phụ nữ của mình

Người chồng tốt chính là người đàn ông luôn bao dung với người phụ nữ của mình. Họ hiểu rằng vợ đôi lúc càm ràm, la mắng là vì muốn tốt cho mình, bận tâm đến mình.

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