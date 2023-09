Đàn bà càng phụ thuộc vào chồng thì càng khổ

Chúng ta thường nghĩ rằng những người phụ nữ hạnh phúc, xinh đẹp, thành công đều là do họ may mắn. May mắn sinh trong gia đình giàu có, may mắn cưới được chồng giàu… Nhưng nếu chúng ta không được sinh ra trong nhung lụa, không có được người đàn ông sang giàu thì chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đó mà so sánh và thầm trách số phận mình hẩm hiu? Đàn bà trên đời mỗi người có một số phận khác nhau. Ta không chọn được gia đình sang giàu hay nghèo khó để sinh ra, không biết được lòng thủy chung của một người đàn ông với mình, thế nhưng cuộc đời công bằng ở chỗ ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một con đường tốt hơn để đi.

Chính phụ nữ phải làm chủ cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ hiện đại, đừng bao giờ xem đàn ông là cả thế giới của mình. Cũng đừng để đàn ông chi phối cuộc đời mình. Chồng yêu thương đó là phước phần nhưng nếu lỡ chẳng may cưới 1 kẻ chẳng ra gì thì chúng ta hãy mạnh dạn chọn một con đường khác. Đừng phụ thuộc vào ai cả, chúng ta phải làm chủ cuộc đời mình.