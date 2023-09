Thế nhưng một thời gian khi sống cùng nhau anh rể tôi bắt đầu thay đổi. Anh mải mê theo đuổi công việc. Nhiều lúc phải đi tiếp khách, ăn nhậu tới nửa đêm về nhà mà chẳng đoái hoài đến vợ vẫn thức ngồi đợi. Anh lao vào công việc như con thiêu thân, nhiều khi còn quên mất ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới. Cả ngày cuối tuần anh cũng có lí do để ra ngoài. Anh rể bảo với chị rằng ráng lo cày bừa để cho chị một cuộc sống sung túc.

Chị tôi sống nội tâm. Chị thường bảo tôi rằng, đàn bà lấy chồng đơn giản lắm. Không cầu mong sang giàu, vật chất. Chỉ cần khi người phụ nữ khó khăn, mỏi mệt luôn có chồng ở bên. Chị từng bảo mình rất hạnh phúc khi có được một người chồng như anh. Anh từng nói tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện quan tâm và yêu thương vợ có gì mà không làm được.

Anh bỏ bê gia đình mà lao vào công việc như con thiêu thân - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi sảy thai, máu me chảy ướt đùi. Chị được hàng xóm chở đến bệnh viện. Gia đình tôi gọi anh rể không được. Mấy tiếng sau anh mới tới bệnh viện, anh rối rít xin lỗi vì hôm đó có cuộc họp quan trọng. Mất đi đứa con, chị tôi khổ sở và đau đớn biết bao nhiêu. Nhưng anh rể tôi không hề biết. Những tháng ngày chị tôi chìm trong nỗi đau mất con, lúc cần chồng an ủi vỗ về nhất thì lại mải mê lao vào công việc. Anh rể tôi không hề biết rằng đêm đêm chị tôi phải cần những viên thuốc an thần mới có thể nhắm mắt ngủ. Còn anh đang mãi bận tâm, lao vào những mối quan hệ xã hội mà bỏ rơi người bạn đời của mình trong phiền muộn.

Một năm sau ngày sảy thai, chị tôi đưa đơn ly hôn. Ai cũng sửng sốt, anh rể tôi không thể tin những gì trước mắt mình. Anh bảo anh có làm điều gì sai để chị quyết định như thế. Chị trào nước mắt: “Cưới nhau 3 năm, em đã ngỡ mình có được 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng anh cho em được điều gì ngoài sự vô tâm, ích kỷ? Ngay lúc em cần anh nhất, mỏi mệt và đau khổ nhất anh vẫn nhẫn tâm bỏ em lại để lao vào công việc. Ừ thì tiền quan trọng, nhưng em không quan trọng hơn ư? Em kiệt sức rồi, mình ly hôn đi!”.

Chị chọn ly hôn vì đã kiệt sức rồi - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi hiền lành nhưng một khi đã quyết định điều gì là không thể thay đổi được. Chị dọn về nhà cha mẹ, bất chấp anh rể tôi có tỏ ra hối lỗi thế nào. Chị tôi chỉ cần những điều quá nhỏ bé, anh rể tôi lại theo đuổi những điều lớn lao. Chính người đàn ông vô tâm như anh đã giết chết cuộc hôn nhân này rồi.