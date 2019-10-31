Đàn bà dại khóc sau ly hôn, đàn bà khôn ngoan vui mừng vì bỏ được người chồng tệ bạc

Phụ nữ yêu 31/10/2019 11:02

Đàn bà sau ly hôn, đa phần đều xinh đẹp, tự tin và thành công. Họ đối lập với hình ảnh nhàu nhĩ, xác xơ, héo úa khi sống với chồng.

Trong một cuộc hôn nhân, phụ nữ chính là người hy sinh, chịu đựng, vun đắp nhiều nhất. Và cũng chính họ là người đau lòng nhất khi hôn nhân đổ vỡ. Đàn bà sau ly hôn ai cũng sẽ khóc, sẽ đau buồn. Nhưng phụ nữ khôn ngoan khóc một lần cạn nước mắt rồi thôi, còn đàn bà dại cứ dằn vặt, tiếc nuối cả cuộc đời.

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Đàn bà khôn ngoan, khóc cạn nước mắt một lần rồi thôi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ đã rất đau lòng và dằn vặt bởi những câu hỏi: Liệu rằng có phải mình quá vội vàng hay không? Nếu mình cố gắng thêm một chút thì biết đâu đã cứu vãn cuộc hôn nhân này? Con cái sau này có trách mình không? Cuộc đời phía trước của mình sẽ ra sao đây khi không có người đàn ông đó bên cạnh?...

Phụ nữ à, hãy nhớ lại lí do vì sao mình kí vào lá đơn ly hôn đó. Hãy nhớ lại những lần mình tổn thương, đau đớn đến nghẹt thở vì những vô tâm, vô tình, ích kỷ. Đàn bà lấy chồng, chẳng mong giàu sang, chỉ cầu được bình yên mà sống với những quan tâm, yêu thương nhỏ nhặt. Thế nhưng, người chồng ấy đã biến cuộc hôn nhân này trở thành vô nghĩa biết bao nhiêu. Đàn ông vô tâm bởi người xem nhẹ người phụ nữ. Đàn ông thờ ơ, xao nhãng trách nhiệm làm chồng khiến người vợ phải gồng mình lên gánh vác.

Tiếc nuối làm gì kẻ đã khiến mình đau đớn, tổn thương. Đau lòng làm gì khi mọi chuyện đã chẳng thể có một kết cục khác. Khóc lóc suốt quãng đời còn lại thì phụ nữ có thay đổi được gì không? Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy! Khóc một lần, đau đớn một lần rồi thôi. Qua giông bão, bầu trời lại bình yên. Sau khổ đau rồi đàn bà sẽ ổn!

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Chồng tệ bạc là nguồn cơn cho sự héo úa, tàn phai của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan sẽ suy nghĩ tích cực rằng mình thật may mắn khi đã dứt bỏ được người chồng tệ bạc đó ra khỏi cuộc đời mình. Bây giờ mình được giải thoát, được tự do, được sống một cuộc đời mình mong muốn. Ly hôn không bao giờ là kết thúc, nó mở ra một cuộc sống bình yên hơn, thanh thản hơn cho người đàn bà. Thất bại trong hôn nhân không bao giờ là đồng nghĩa với thất bại trong cuộc đời.

Con cái chính là tài sản quý giá nhất của phụ nữ sau ly hôn.Trải qua bao đắng chát, phụ nữ sẽ biết ai mới chính là người mình cần trân trọng trong cuộc đời này. Sau bao nhiêu năm tháng cạn kiệt sống vì chồng, đàn bà sẽ biết yêu thương mình hơn và sẽ sống vì bản thân mình.

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Bỏ được chồng tệ bạc, phụ nữ phải vui chứ tại sao lại khóc? - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn bà ly hôn đều xinh đẹp, tự tin và thành công. Họ đối lập với hình ảnh nhàu nhĩ, xác xơ, héo úa khi sống với chồng. Một người chồng tệ bạc chính là nguồn cơn cho mọi đau khổ, tàn phai của đàn bà. Bỏ được một người chồng như thế, phụ nữ phải vui mừng chứ tại sao lại khóc?

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Anh bảo chia tay là do tôi lựa chọn, không phải anh bạc tình. Tôi cay đắng, xót xa nhưng trách ai bây giờ. Có trách là trách bản thân mình đã lựa chọn làm người thứ ba.

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