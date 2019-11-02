Đàn bà hy sinh quên mình rồi sẽ chẳng có gì ngoài những nếp nhăn trên gò má

Phụ nữ yêu 02/11/2019 07:03

Khi những người phụ nữ khác còn có bạn bè, còn những cuộc vui, còn những sở thích để tìm kiếm niềm vui giữa cuộc sống mệt nhoài thì những người đàn bà hy sinh chỉ quanh quẩn bên chồng con, bên bếp núc...

Người đời thường nói rằng một người phụ nữ tốt chính là phải biết hy sinh. Đàn bà hy sinh thì thiên hạ ca ngợi, người đời ca tụng. Nhưng người đời sẽ không bao giờ quan tâm rằng người phụ nữ đó có thật sự hạnh phúc không. Và chính người phụ nữ cũng quên mất rằng mình cũng cần được yêu thương, cần được quan tâm như cái cách mình sống vì người khác.

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Phải chăng một người vợ tốt chính là phải hy sinh? - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn bà ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Điểm chung của phụ nữ hy sinh chính là hà tiện cho bản thân nhưng luôn dành cho chồng con những điều tốt nhất. Họ tối giản nhu cầu của bản thân, hạn chế những thú vui, những khoảng thời gian riêng cho bản thân mà vun vén, gom góp cho gia đình. Từ sáng đến tối mịt, họ làm việc không ngơi nghỉ. Việc công ty, việc nhà, nuôi dạy con cái… Có khi đến nửa đêm, khi con đã lên giường họ mới có thời gian để tắm vội vàng rồi lên giường nằm nghỉ sau một ngày mệt nhoài.

Có những hạnh phúc gia đình được làm nên bằng sự chịu đựng và hy sinh của người phụ nữ. Họ ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận mọi thiệt thòi, bao dung cho chồng hết lần này đến lần khác chỉ với một ước mong duy nhất là gia đình yên ấm. Nhiều người nhìn một gia đình hạnh phúc thường nghĩ rằng vợ chồng họ thương yêu, người chồng giỏi giang, người vợ khéo léo. Nhưng có ai biết được rằng, trong cuộc hôn nhân này, người vợ là người gồng gánh tất cả. Và cho dù chồng có vô tâm, tệ bạc ra sao thì những người phụ nữ ấy cũng sẽ chẳng bao giờ hé răng than vãn với ai. Họ đã chọn sống hy sinh, chọn sống vì con mà quên mất đi cuộc đời của mình.

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Phận đàn bà, thân xác là của chồng, trái tim là của con, chỉ có nếp nhăn là của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói rằng, cuộc đời người phụ nữ thân xác là của chồng, trái tim là của con, chỉ có nếp nhăn là của riêng mình. Sinh ra đã là phụ nữ vốn dĩ đã là thiệt thòi. Nhưng những người phụ nữ chọn sống hy sinh thì còn thiệt thòi gấp vạn lần. Khi những người phụ nữ khác còn có bạn bè, còn những cuộc vui, còn những sở thích để tìm kiếm niềm vui giữa cuộc sống mệt nhoài thì những người đàn bà hy sinh chỉ quanh quẩn bên chồng con, bên bếp núc.

Đàn ông có vợ con nhưng họ không bao giờ từ bỏ cuộc sống và thú vui riêng của bản thân. Đàn ông có thể sống được như vậy thì tại sao đàn bà chỉ mãi hy sinh và hy sinh? Sống vì người khác đến cạn kiệt, rồi ngoài những lời khen thì đàn bà còn được gì? Phụ nữ à, đừng hy sinh nhiều quá, đừng để đến lúc nhận ra ngoài những nếp nhăn mình chẳng còn được gì.

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Phụ nữ à, thương chồng con nhưng cũng hãy thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm. Cuộc đời này không quá dài, quá rộng để chúng ta chần chừ, sống quên mất bản thân. Làm một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình là đúng nhưng đừng cố gắng đến kiệt sức để đổi về hai chữ đảm đang. Yêu thương gia đình nhưng đừng bao giờ quên yêu thương bản thân mình, đó là cách để phụ nữ hạnh phúc.

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