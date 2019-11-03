Tâm sự người đàn ông quay về sau ngoại tình: Gia đình tôi đã không còn hạnh phúc

Tâm sự gia đình 03/11/2019 08:05

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình không có nghĩa là họ quên đi tội lỗi của chồng. Vợ tôi chịu trở về nhà nhưng chúng tôi bắt đầu sống trong những ngày tháng tồi tệ nhất.

Đàn ông ngoại tình, dù sớm hay muộn thì cũng quay về với vợ con. Có ai vì một bông hoa dại ven đường mà bỏ một đóa hồng thơm bao giờ. Tôi vẫn nghĩ đơn giản rằng, vui chơi bên ngoài thì gia đình tôi vẫn ở đó, vợ con vẫn ở đó. Nhưng tôi đã sai lầm. Đàn ông dù có hối hận quay về thì hạnh phúc gia đình cũng đã đổ vỡ, niềm tin của người vợ mất đi vĩnh viễn không có cách nào lấy lại được.

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Niềm tin đã đổ vỡ thì không cách nào có thể lấy lại được - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình của tôi còn rất trẻ. Tôi 40, cô ấy chỉ mới có 20 tuổi. Còn trẻ như thế nhưng cô ấy đã sống rất thực dụng, thích chưng diện, hưởng thụ lại làm biếng. Biết tôi đã có gia đình nhưng cô ấy chẳng ngại ngần mà lả lơi, ngã vào lòng. Cô ấy bảo chẳng cần danh phận hay gì cả, chỉ cần tôi thương yêu là được. Và dĩ nhiên, tôi hiểu sự thương yêu mà cô ấy nói là gì. Là cung phụng, chiều chuộng bằng vật chất. Tôi nghĩ rằng vài ba cuộc vui bên ngoài thì làm sao vợ biết được nên cứ dấn thân vào mối tình sai trái.

Qua lại vài tháng, tôi định cắt đứt với cô nhân tình. Tôi cũng sợ lỡ vợ phát hiện ra thì lại rắc rối. Nhưng tôi chưa kịp nói lời chia tay thì vợ tôi đã phát hiện ra. Cũng tại tôi quên xóa những tin nhắn hẹn nhau đi khách sạn trong điện thoại và vợ đã đọc được tất cả.

Tôi rối rít xin lỗi, cầu xin tha thứ. Tôi giải thích với vợ rằng đó chỉ là một cuộc vui chơi qua đường của đàn ông không có gì nghiêm trọng cả. Tôi nói rằng tôi cần vợ, cần gia đình này. Cô ấy gào lên: “Anh luôn miệng nói thương vợ, cần gia đình mà anh nỡ làm điều khốn nạn thế sao? Anh tầm thường đến thế sao anh?”. Cô ấy ôm đồ về nhà mẹ ruột, còn dắt theo cả 2 đứa con.

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Vợ tôi đau khổ tột cùng khi biết tôi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi khổ sở sang nhà vợ xin lỗi, giải thích với bố mẹ vợ. Tôi năm lần bảy lượt năn nỉ, thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhờ cha mẹ tác động nên vợ tôi cũng mềm lòng mà tha thứ và trở về nhà. Tôi hí hửng vui mừng vì nghĩ rằng sóng gió đã qua, gia đình tôi lại vui vẻ như trước kia.

Nhưng đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình không có nghĩa là họ quên đi tội lỗi của chồng. Vợ tôi chịu trở về nhà nhưng chúng tôi bắt đầu sống trong những ngày tháng tồi tệ nhất. Bề ngoài, cô ấy vẫn nói cười với con, vẫn nấu những bữa cơm ngon nhưng khi 2 vợ chồng ở với nhau cô ấy trở nên câm lặng. Vợ chồng ngủ chung giường nhưng cô ấy luôn xoay lưng lại, mỗi lần tôi có ý định gần gũi cô ấy đều viện lí do từ chối.

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Thời gian qua đi nhưng vợ vẫn không quên được tội lỗi của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết vợ mình tổn thương nên cố bù đắp. Tôi đi đâu, làm gì cũng thông báo cho vợ biết. Nhưng cô ấy bảo rằng cả đời này sẽ không còn tin tôi thêm lần nào nữa. Tôi tưởng theo thời gian vợ sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng không, đã hơn 1 năm qua đi mà mọi thứ vẫn như thế. Vợ chồng tôi ngày càng có khoảng cách, vui buồn gì cô ấy không còn muốn chia sẻ cùng tôi nữa. Bao nhiêu sự bù đắp của tôi cũng không khiến cô ấy quên được lỗi lầm của tôi. Tôi phải làm sao để có lại được hạnh phúc như trước đây bây giờ?

Tâm sự người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lúc ôm chồng lại thấy mình đau buốt

Tâm sự người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lúc ôm chồng lại thấy mình đau buốt

Dẫu chồng phản bội nhưng anh ta vẫn là người cha tốt. Tôi không nỡ chia cắt con với cha, không nỡ để con mình phải nếm trải nỗi đau chia lìa gia đình quá sớm. Và vì con, tôi gạt nước mắt tha thứ cho chồng ngoại tình.

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