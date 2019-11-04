Phụ nữ hãy tỉnh táo để tránh xa những gã đàn ông muốn yêu nhưng không muốn cưới

Tìm kiếm người đàn ông để có thể dựa vào với phụ nữ giống như việc “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng không ít phụ nữ yêu lầm người, lấy nhầm chồng để rồi phải ân hận, đau khổ cả đời.

Khi bước vào tình yêu, có ai không mong muốn mối tình này sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới? Thế nhưng, có những gã đàn ông muốn yêu nhưng không bao giờ muốn cưới. Phụ nữ hãy tỉnh táo để nhận ra rằng có phải mình đang yêu lầm người đàn ông Sở Khanh như vậy hay không. Có rất nhiều người đàn ông muốn yêu nhưng không bao giờ muốn cưới - Ảnh minh họa: Internet Kiểu đàn ông này khi bắt đầu yêu rất vồ vập, săn đón, nồng nhiệt. Nhưng càng yêu lâu thì càng nhàm chán. Khi đã đạt được mục đích của mình, đàn ông thường làm cho phụ nữ chán nản bằng thái độ vô tâm, hời hợt. Phụ nữ khóc lóc, than vãn và dù có cố gắng như thế nào thì cũng đến một ngày vì kiệt sức mà buông tay.

Nhận diện những gã đàn ông tệ bạc này không khó. Trong tình yêu, anh ta luôn đòi hỏi việc gần gũi thể xác giống như lmột minh chứng tình yêu từ người phụ nữ. Anh ta luôn thể hiện mình yêu nghiêm túc nhưng sẽ không bao giờ dắt người yêu của mình ra mắt bạn bè, người thân, gia đình. Anh ta hiếm khi nào nói về tương lai, về những dự định như sau này đám cưới sẽ ra sao, sẽ có bao nhiêu đứa con… Điểm chung của những gã đàn ông này là khi người phụ nữ đề nghị kết hôn thì anh ta luôn đứa ra những lí do để trì hoãn: “Anh nghĩ chưa đến lúc”, “để anh ổn định sự nghiệp đã”, “anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, còn bây giờ chưa phải lúc…”. Người đàn ông này sẽ dẫn dắt phụ nữ đi vào một mối quan hệ lơ mơ, không hồi kết - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông này sẽ không hứa hẹn một cuộc sống tương lai dài lâu. Họ sẽ dẫn dắt người phụ nữ vào một mối quan hệ lơ mơ, không hồi kết. Những gã đàn ông kiểu này ngay từ đầu đã không hề muốn đi xa trong mối quan hệ nghiêm túc. Tình yêu dạng này, sớm hay muộn thì cũng đường ai nấy đi. Người phụ nữ sẽ tự thấy chán, thấy tuyệt vọng tột độ mà nói lời chia tay.

Tìm kiếm người đàn ông để có thể dựa vào với phụ nữ giống như việc “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng không ít phụ nữ chọn lầm người để rồi phải ân hận, đau khổ cả đời. Tỉnh táo, thông minh để nhìn nhận bản chất thật của người đàn ông mình yêu để tránh công sức đổ sông, đổ biển như kiểu “cầm vàng mà lội qua sông…” Phụ nữ hãy thật tỉnh táo để 'đọc vị' người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu, đừng nghe đàn ông hứa hẹn, thề thốt mà hãy “đọc vị” anh ta qua những hành động. Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn giới thiệu người phụ nữ mình yêu với gia đình, bạn bè. Khi yêu thật lòng, người đàn ông cũng thường nói về tương lai, những dự định cùng với sự xuất hiện của người phụ nữ trong cuộc đời của mình. Khi tình yêu đủ lâu, đủ chín mùi dĩ nhiên sẽ bàn đến chuyện cưới xin. Thanh xuân của phụ nữ có hạn, đừng yêu miệt mài một người mà không nhận ra anh ta chẳng hề mong muốn một cái kết viên mãn. Phụ nữ hãy thật tỉnh táo để “chọn mặt gửi vàng”. Có như vậy mới tránh được khổ đau sau này.

Phụ nữ càng đảm đang thì đàn ông càng vô tâm Chúng ta trách đàn ông vô tâm, không có trách nhiệm, sống thờ ơ với gia đình nhưng khách quan mà nói một phần lỗi là do những người vợ như chị. Cứ gồng mình lên gánh vác, chu toàn, thậm chí không còn yêu cầu chồng phải san sẻ việc nhà, chăm con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-hay-tinh-tao-de-tranh-xa-nhung-ga-dan-ong-muon-yeu-nhung-khong-muon-cuoi-343184.html