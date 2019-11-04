Phụ nữ hãy tỉnh táo để tránh xa những gã đàn ông muốn yêu nhưng không muốn cưới

Phụ nữ yêu 04/11/2019 15:12

Tìm kiếm người đàn ông để có thể dựa vào với phụ nữ giống như việc “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng không ít phụ nữ yêu lầm người, lấy nhầm chồng để rồi phải ân hận, đau khổ cả đời.

Khi bước vào tình yêu, có ai không mong muốn mối tình này sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới? Thế nhưng, có những gã đàn ông muốn yêu nhưng không bao giờ muốn cưới. Phụ nữ hãy tỉnh táo để nhận ra rằng có phải mình đang yêu lầm người đàn ông Sở Khanh như vậy hay không.

yeu lam nguoi 1
Có rất nhiều người đàn ông muốn yêu nhưng không bao giờ muốn cưới - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này khi bắt đầu yêu rất vồ vập, săn đón, nồng nhiệt. Nhưng càng yêu lâu thì càng nhàm chán. Khi đã đạt được mục đích của mình, đàn ông thường làm cho phụ nữ chán nản bằng thái độ vô tâm, hời hợt. Phụ nữ khóc lóc, than vãn và dù có cố gắng như thế nào thì cũng đến một ngày vì kiệt sức mà buông tay.

Nhận diện những gã đàn ông tệ bạc này không khó. Trong tình yêu, anh ta luôn đòi hỏi việc gần gũi thể xác giống như lmột minh chứng tình yêu từ người phụ nữ. Anh ta luôn thể hiện mình yêu nghiêm túc nhưng sẽ không bao giờ dắt người yêu của mình ra mắt bạn bè, người thân, gia đình. Anh ta hiếm khi nào nói về tương lai, về những dự định như sau này đám cưới sẽ ra sao, sẽ có bao nhiêu đứa con… Điểm chung của những gã đàn ông này là khi người phụ nữ đề nghị kết hôn thì anh ta luôn đứa ra những lí do để trì hoãn: “Anh nghĩ chưa đến lúc”, “để anh ổn định sự nghiệp đã”, “anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, còn bây giờ chưa phải lúc…”.

yeu lam nguoi 2
Người đàn ông này sẽ dẫn dắt phụ nữ đi vào một mối quan hệ lơ mơ, không hồi kết - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông này sẽ không hứa hẹn một cuộc sống tương lai dài lâu. Họ sẽ dẫn dắt người phụ nữ vào một mối quan hệ lơ mơ, không hồi kết. Những gã đàn ông kiểu này ngay từ đầu đã không hề muốn đi xa trong mối quan hệ nghiêm túc. Tình yêu dạng này, sớm hay muộn thì cũng đường ai nấy đi. Người phụ nữ sẽ tự thấy chán, thấy tuyệt vọng tột độ mà nói lời chia tay.

Tìm kiếm người đàn ông để có thể dựa vào với phụ nữ giống như việc “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng không ít phụ nữ chọn lầm người để rồi phải ân hận, đau khổ cả đời. Tỉnh táo, thông minh để nhìn nhận bản chất thật của người đàn ông mình yêu để tránh công sức đổ sông, đổ biển như kiểu “cầm vàng mà lội qua sông…”

yeu lam nguoi 3
Phụ nữ hãy thật tỉnh táo để 'đọc vị' người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, đừng nghe đàn ông hứa hẹn, thề thốt mà hãy “đọc vị” anh ta qua những hành động. Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn giới thiệu người phụ nữ mình yêu với gia đình, bạn bè. Khi yêu thật lòng, người đàn ông cũng thường nói về tương lai, những dự định cùng với sự xuất hiện của người phụ nữ trong cuộc đời của mình. Khi tình yêu đủ lâu, đủ chín mùi dĩ nhiên sẽ bàn đến chuyện cưới xin.

Thanh xuân của phụ nữ có hạn, đừng yêu miệt mài một người mà không nhận ra anh ta chẳng hề mong muốn một cái kết viên mãn. Phụ nữ hãy thật tỉnh táo để “chọn mặt gửi vàng”. Có như vậy mới tránh được khổ đau sau này.

Phụ nữ càng đảm đang thì đàn ông càng vô tâm

Phụ nữ càng đảm đang thì đàn ông càng vô tâm

Chúng ta trách đàn ông vô tâm, không có trách nhiệm, sống thờ ơ với gia đình nhưng khách quan mà nói một phần lỗi là do những người vợ như chị. Cứ gồng mình lên gánh vác, chu toàn, thậm chí không còn yêu cầu chồng phải san sẻ việc nhà, chăm con.

Xem thêm
Từ khóa:   lấy nhầm chồng đàn ông tệ bạc đàn ông yêu thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này