Chỉ có đàn ông chưa trưởng thành mới sống vô tâm

Có một thực tế rằng đàn ông vô tâm thường cho rằng bản thân mình đã sống tốt, đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha. Họ tự cảm thấy bản thân mình lớn lao, vĩ đại khi mỗi tháng đều góp tiền cho vợ nuôi con – vậy là đủ. Vợ chồng hay mâu thuẫn, vợ hay lên tiếng chê bai, than vãn là do bản thân người vợ tham lam, không biết đủ chứ chẳng phải do đàn ông. Đó là lí do họ chẳng bao giờ chịu thay đổi bản thân.

Đàn ông vô tâm thường cho rằng bản thân đã sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có những người đàn ông chưa trưởng thành mới sống hời hợt và ích kỉ như thế. Những người như vậy thường chạy theo những tiêu chí rỗng tuếch và phù phiếm. Họ luôn minh chứng với thiên hạ rằng mình bản lĩnh, giỏi giang, kiếm nhiều tiền, có nhiều bạn bè, giao thiệp rộng… Họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài và luôn cho những người đó quan trọng hơn cả vợ con. Họ cho rằng bản thân vinh quang, thành công là chính nhờ những mối quan hệ như vậy. Họ mặc nhiên nhậu nhẹt, ăn chơi mà chẳng bao giờ bận tâm đến vợ con ở nhà.