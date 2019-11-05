Chỉ có đàn ông chưa trưởng thành mới sống vô tâm

Phụ nữ yêu 05/11/2019 10:36

Đàn ông vô tâm mãi mãi là “những đứa trẻ to xác”. Bởi, đàn ông trưởng thành là khi hiểu được rằng gia đình, tình thân mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người.

Có một thực tế rằng đàn ông vô tâm thường cho rằng bản thân mình đã sống tốt, đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha. Họ tự cảm thấy bản thân mình lớn lao, vĩ đại khi mỗi tháng đều góp tiền cho vợ nuôi con – vậy là đủ. Vợ chồng hay mâu thuẫn, vợ hay lên tiếng chê bai, than vãn là do bản thân người vợ tham lam, không biết đủ chứ chẳng phải do đàn ông. Đó là lí do họ chẳng bao giờ chịu thay đổi bản thân.

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Đàn ông vô tâm thường cho rằng bản thân đã sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có những người đàn ông chưa trưởng thành mới sống hời hợt và ích kỉ như thế. Những người như vậy thường chạy theo những tiêu chí rỗng tuếch và phù phiếm. Họ luôn minh chứng với thiên hạ rằng mình bản lĩnh, giỏi giang, kiếm nhiều tiền, có nhiều bạn bè, giao thiệp rộng… Họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài và luôn cho những người đó quan trọng hơn cả vợ con. Họ cho rằng bản thân vinh quang, thành công là chính nhờ những mối quan hệ như vậy. Họ mặc nhiên nhậu nhẹt, ăn chơi mà chẳng bao giờ bận tâm đến vợ con ở nhà.

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Đàn ông vô tâm luôn cho rằng chuyện nhà cửa, bếp núc là của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Mặc khác, có những người chồng vô tâm còn thích thể hiện uy quyền với vợ. Xem bản thân là chủ gia đình, nói gì vợ con đều phải răm rắp nghe lời. Họ cho rằng một người đàn ông thì chỉ cần kiếm tiền là đủ. Còn chuyện bếp núc, nhà cửa, chăm sóc con cái là chuyện của đàn bà. Họ nghĩ rằng rửa chén, quét nhà, tắm con sẽ khiến thiên hạ cười chê bản lĩnh nam nhi. Cưới một người chồng như thế, phụ nữ mệt mỏi, khổ sở cũng chẳng biết kêu ai, khóc ai.

Đàn ông vô tâm mãi mãi là “những đứa trẻ to xác”. Bởi, đàn ông trưởng thành là khi hiểu được rằng gia đình, tình thân mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Họ sẽ cố gắng hết khả năng để yêu thương và đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ con của mình. Họ có thể không quá thành công, không giỏi kiếm tiền nhưng với gia đình, một người đàn ông như thế chính là điểm tựa vững chãi nhất.

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Đàn ông khi trưởng thành sẽ nhận ra giá trị của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Rốt cuộc, trải qua bao nhiêu sóng gió, ở trên đỉnh vinh quang hay chỉ là một kẻ bình thường thì cuối cùng con người ta cũng chỉ có gia đình làm điểm tựa. Những mối quan hệ ngoài đời, dễ có rồi cũng dễ mất đi. Một vài xích mích, một vài câu nói, đụng chạm lợi ích người ta đã quay lưng coi nhau như kẻ thù. Nhưng gia đình thì khác, giàu nghèo sướng khổ, ốm đau bệnh tật thì vĩnh viễn không bao giờ quay lưng. Đàn ông trưởng thành chính là người hiểu được đạo lí đơn giản đó.

Tiếc thay, đàn ông thật sự trưởng thành thì ít mà nghĩ rằng mình đã trưởng thành thì lại rất nhiều!

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