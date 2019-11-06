Đàn ông ngoại tình nên nhớ, sự tha thứ của đàn bà ngàn đời không bao giờ là vì tình yêu. Họ gạt nước mắt để giữ cha lại cho con, để con mình lớn lên đủ cha đủ mẹ.

Đàn ông ngoại tình đa phần đều cho rằng lỗi lầm của mình chẳng có gì to tát và nghiêm trọng. Họ nghĩ rằng đó chỉ là cuộc vui ngoài đường mà thôi. Thậm chí có người đàn ông còn chia cơ thể mình làm 2 nửa: Nửa dưới mặc sức ăn chơi, còn nửa trên với trái tim vẫn dành cho vợ. Có gì nghiêm trọng đâu khi vẫn là người chồng, người cha tốt? Lí lẽ của những gã chồng ngoại tình như thế, liệu có người vợ nào chấp nhận nổi? Đàn ông ngoại tình đều nghĩ lỗi lầm của mình chẳng có gì to tát - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ăn vụng bên ngoài, dĩ nhiên cũng đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Bị vợ phát hiện. Nhưng rồi, đàn ông nào cũng gạt qua và tặc lưỡi: “Vợ phát hiện ra thì mình bỏ nhân tình và quay về. Vợ mình yêu và cần mình đến thế chẳng lẽ đòi ly hôn?”. Với sự tự cao, ngạo mạn về sự quan trọng của bản thân, đàn ông cứ lún sâu vào tội lỗi và yên tâm rằng dẫu có chuyện gì xảy ra thì vợ cũng không dám bỏ mình. Đàn ông à, nếu nghĩ như thế thì anh đã sai rồi. Sau ngoại tình, anh có thể chọn gia đình mà quay về nhưng ngôi nhà ấy có còn là mái ấm, có còn hạnh phúc nữa hay không?

Đàn bà nào cũng yêu chồng, cũng mong muốn gia đình hạnh phúc, ấm êm. Họ có thể bao dung và tha thứ rất nhiều tật xấu của chồng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc người chồng lên giường với người đàn bà khác thì cũng chính là lúc đàn ông giết chết tình yêu và niềm tin trong lòng họ. Đàn bà hiền lành lắm, đã từng cam chịu và nhẫn nhịn nhưng có đàn bà nào ngu ngốc đến mức im lặng để người chồng mặc sức phản bội? Ngoại tình là con đường ngắn nhất để giết chết hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình chính là con đường ngắn nhất giết chết hạnh phúc gia đình. Đàn ông vì gia đình, ai cũng từng đổ nhiều tâm huyết, dùng tiền của để xây dựng. Ấy vậy mà vì những xúc cảm thể xác tầm thường, đàn ông lại đẩy mọi thứ xuống vực. Cái giá của ngoại tình chính là ly hôn, là con cái chia lìa, vợ chồng trở thành kẻ thù… Cay nghiệt đến thế sao đàn ông không biết sợ?

Có lẽ đàn ông tự mãn, cho rằng vợ mình sẽ tha thứ khi nhìn thấy xung quanh nhiều trường hợp đàn bà chừa cho chồng ngoại tình một cánh cửa để quay về. Nhưng đàn ông nên nhớ, đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình ngàn đời không bao giờ là vì tình yêu. Họ gạt nước mắt để giữ cha lại cho con, để con mình lớn lên đủ cha đủ mẹ. Tình mẫu tử ở đàn bà lớn hơn tình yêu đôi lứa nên họ quên đi nỗi đau của bản thân, quên đi tổn thương mà nói rằng mình tha thứ cho chồng. Có những sự tha thứ còn dằn vặt hơn cả chuyện ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Tha thứ nhưng không bao giờ đàn bà quên được những gì chồng đã gây ra. Gia đình vẫn còn đó, vợ con vẫn còn đó những vĩnh viễn không còn niềm vui và sự hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng đã chết đi chẳng có cách nào cứu vãn. Và đôi khi, sự tha thứ của đàn bà còn khiến đàn ông dằn vặt hơn cả ly hôn. Dẫu người vợ chọn ly hôn hay chọn tha thứ thì đàn ông cũng nên nhớ mình sẽ không bao giờ còn có được một gia đình hạnh phúc. Gieo gì thì gặt nấy, quả báo của đàn ông ngoại tình luôn hết sức cay nghiệt.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Một lần phản bội, cả đời chẳng còn bình yên Chồng tôi cứng nhắc như khúc gỗ, không hề bày tỏ tình cảm, chẳng biết nói lời yêu thương bao giờ. Còn người yêu cũ lại quá ngọt ngào, quá tâm lý, là kiểu người đàn ông tôi luôn khao khát có trong đời. Chính vì thế, tôi đã trở thành người đàn bà ngoại tình!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ong-ngoai-tinh-dung-ngao-man-nghi-rang-vo-van-o-nha-doi-minh-343385.html