Phụ nữ 30: Không sợ ế chỉ sợ không có tiền

Phụ nữ 30 tuổi, nếu chưa có chồng cũng đừng sốt ruột. Thay vì lo lắng, bất an, nghĩ rằng mình “chẳng có ai rước” thì hãy tận hưởng cuộc sống độc thân và chăm chỉ kiếm tiền. Đàn bà dại sợ ế, còn phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ không có tiền thôi. Bởi có chồng chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn cuộc đời mình sẽ vui.

Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc xuất phát từ nhiều lí do. Một trong những lí do cơ bản nhất khiến người phụ nữ mất đi tiếng nói trong hôn nhân, không được bình đẳng và tôn trọng chính là phụ thuộc kinh tế vào chồng. Phụ nữ nên nhớ rằng, đàn ông dẫu có yêu thương đến mấy cũng không tránh khỏi sự ngạo mạn, tự tôn khi mình nuôi vợ. Đàn bà được chồng nuôi, ngỡ sung sướng nhưng thật ra khổ trăm bề. Có khổ sở, có ấm ức cũng chỉ giấu trong lòng. Chồng có sai trái, có tệ bạc cũng không được trách móc… Chính vì những lí do đó, phụ nữ hãy chăm chỉ kiếm tiền. Ngẩng cao đầu khi bước vào hôn nhân. Độc lập về kinh tế chính là cách để phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân.

Phụ nữ dại sợ ế, phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

30 tuổi vẫn còn độc thân thì cũng chẳng là vấn đề gì quá nghiêm trọng, quá to tát. Nhiều người đàn bà có chồng vẫn đang thèm thuồng cuộc sống của chúng ta đấy. Tự do tự tại, chẳng bị ràng buộc bởi bổn phận và trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Hãy tận hưởng những ngày tháng đó bởi sau khi kết hôn, phụ nữ sẽ nhận ra rằng đó mới chính là những ngày tháng thảnh thơi nhất của cuộc đời mình. Phụ nữ 30 à, thay vì sợ ế hãy chăm chỉ kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống độc thân đi!