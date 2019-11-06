Phụ nữ 30: Không sợ ế chỉ sợ không có tiền

Phụ nữ 30 tuổi, nếu chưa có chồng cũng đừng sốt ruột. Đàn bà dại sợ ế, còn phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ không có tiền thôi. Bởi có chồng chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn cuộc đời mình sẽ vui.

Phụ nữ 30, nhiều người đã có gia đình, con bồng con bế. Nhưng nhiều người vẫn còn độc thân, thậm chí còn chưa có đối tượng để yêu. Bạn bè sốt ruột, cha mẹ đốc thúc họ phải mau chóng kết hôn. Thiên hạ vẫn luôn cho rằng là phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng để nương dựa. Phải chăng đàn bà sẽ khổ nếu không có chồng? Phải chăng phụ nữ sẽ khổ nếu không có chồng? - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, nhiều người phụ nữ thấy mình đã ở ngưỡng 30 vì cha mẹ hối thúc, gây áp lực nên đành nhắm mắt cưới chồng để cho có với thiên hạ. Thôi thì phận đàn bà, ai cũng một lần sang ngang, cưới xong cho rồi. Nhưng bao nhiêu người yêu nhau, tìm hiểu nhau cặn kẽ còn chưa chắc đã hạnh phúc chứ huống hồ gì nhắm mắt mà bước cho xong. Phụ nữ khôn ngoan chỉ cưới khi đã sẵn sàng, đủ tin và đủ yêu. Còn chưa chắc về người đàn ông mình cưới thì tốt nhất đừng bước vào hôn nhân. Bởi độc thân còn sung sướng gấp trăm lần việc lấy nhầm chồng.

Phụ nữ 30 tuổi, nếu chưa có chồng cũng đừng sốt ruột. Thay vì lo lắng, bất an, nghĩ rằng mình “chẳng có ai rước” thì hãy tận hưởng cuộc sống độc thân và chăm chỉ kiếm tiền. Đàn bà dại sợ ế, còn phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ không có tiền thôi. Bởi có chồng chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn cuộc đời mình sẽ vui. Hãy tự chủ kinh tế để bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Không phải chồng, tiền mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời người đàn bà. Nhiều người phụ nữ xung quanh chúng ta có chồng, có mấy người được trọn vẹn, hạnh phúc? Khi ngồi với nhau, có mấy người đàn bà mạnh miệng mà khoe chồng mình thương yêu, tốt đẹp? Chỉ thấy đàn bà có chồng nhiều khổ tâm, dằn vặt vì người chồng vô tâm, ích kỉ.

Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc xuất phát từ nhiều lí do. Một trong những lí do cơ bản nhất khiến người phụ nữ mất đi tiếng nói trong hôn nhân, không được bình đẳng và tôn trọng chính là phụ thuộc kinh tế vào chồng. Phụ nữ nên nhớ rằng, đàn ông dẫu có yêu thương đến mấy cũng không tránh khỏi sự ngạo mạn, tự tôn khi mình nuôi vợ. Đàn bà được chồng nuôi, ngỡ sung sướng nhưng thật ra khổ trăm bề. Có khổ sở, có ấm ức cũng chỉ giấu trong lòng. Chồng có sai trái, có tệ bạc cũng không được trách móc… Chính vì những lí do đó, phụ nữ hãy chăm chỉ kiếm tiền. Ngẩng cao đầu khi bước vào hôn nhân. Độc lập về kinh tế chính là cách để phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân. Phụ nữ dại sợ ế, phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet 30 tuổi vẫn còn độc thân thì cũng chẳng là vấn đề gì quá nghiêm trọng, quá to tát. Nhiều người đàn bà có chồng vẫn đang thèm thuồng cuộc sống của chúng ta đấy. Tự do tự tại, chẳng bị ràng buộc bởi bổn phận và trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Hãy tận hưởng những ngày tháng đó bởi sau khi kết hôn, phụ nữ sẽ nhận ra rằng đó mới chính là những ngày tháng thảnh thơi nhất của cuộc đời mình. Phụ nữ 30 à, thay vì sợ ế hãy chăm chỉ kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống độc thân đi!

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Một lần phản bội, cả đời chẳng còn bình yên Chồng tôi cứng nhắc như khúc gỗ, không hề bày tỏ tình cảm, chẳng biết nói lời yêu thương bao giờ. Còn người yêu cũ lại quá ngọt ngào, quá tâm lý, là kiểu người đàn ông tôi luôn khao khát có trong đời. Chính vì thế, tôi đã trở thành người đàn bà ngoại tình!

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