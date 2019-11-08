Đàn bà một đời chồng: Kiêu hãnh như một đóa hồng, đàn ông chẳng dễ dàng mà có được

Nhiều người đàn bà một đời chồng đã “miễn nhiễm” với đàn ông rồi. Sau đổ vỡ, họ nhận ra rằng không có đàn ông thì mình vẫn sống tốt, sống ổn.

Có lẽ ai cũng nghĩ đàn bà một đời chồng là những người nhàu nhĩ, cô đơn, buồn khổ sau một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chắc hẳn họ ngày nào cũng khóc, cũng yếu đuối vô cùng. Nhưng đâu phải thế! Đàn bà từng đổ vỡ kiêu hãnh như những đóa hồng vậy. Trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu tổn thương họ mặc vào người sự mạnh mẽ, gai góc. Sự từng trải và hiểu đời khiến họ có cái nhìn thấu suốt và sâu sắc về cuộc đời. Như hương thơm của hoa hồng khiến bao nhiêu người mê mẩn, đàn bà từng ly hôn khiến bao nhiêu người say đắm. Đàn bà một đời chồng, kiêu hãnh như một đóa hồng - Ảnh minh họa: Internet Đừng nghĩ phụ nữ sau ly hôn thiếu thốn tình cảm, rất cần một bờ vai nên dễ yêu và dễ tin. Không đâu, nhiều người đã “miễn nhiễm” với đàn ông rồi. Sau đổ vỡ, họ nhận ra rằng không có đàn ông thì mình vẫn sống tốt, sống ổn. Nhiều người xinh đẹp, thành công rực rỡ, nhan sắc chín muồi nhưng không mở lòng với bất cứ người đàn ông nào. Như quả thị thơm đầu cành, bao nhiêu kẻ muốn sở hữu cũng đành ngậm ngùi.

Nhiều người đàn bà chọn yêu, nhưng tình yêu và hôn nhân trong mắt đàn bà đã khác. Không như những cô gái mới lớn bước vào tình yêu, đàn bà cẩn trọng và e dè. Với họ, đàn ông có thể không như những gì họ thể hiện bên ngoài. Tình yêu không đồng nghĩa là màu hồng, hôn nhân không còn là lời hứa của hạnh phúc. Nhiều người chỉ yêu thế thôi nhưng rất sợ hai tiếng hôn nhân. Một lần đổ vỡ là đã quá đủ rồi! Tình yêu và hôn nhân trong mắt những người đàn bà từng đổ vỡ đã mang màu sắc khác - Ảnh minh họa: Internet Dẫu chọn một cuộc sống độc thân hay bước vào một tình yêu mới thì chắc chắn những người đàn bà sau đổ vỡ rồi sẽ được bình yên. Bởi, họ không bao giờ cô đơn khi bên mình còn con cái. Con là nguồn sống, là cuộc đời của họ. Đứa con sẽ xoa dịu tất cả những tổn thương, mất mát mà đàn bà phải gánh chịu trong cuộc đời. Đàn ông có thể rời bỏ nhưng con cái thì không bao giờ. Hình ảnh một người mẹ đơn thân ôm đứa con bé bỏng vào lòng mới thấy hạnh phúc ấy quý giá biết chừng nào.

Họ chọn hạnh phúc thay vì ôm nỗi đau mà sống cả đời - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ một đời chồng không yếu đuối đâu. Bởi họ chính là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất khi dám chọn buông tay. Họ chọn một con đường khác thay vì ngồi khóc, ôm nỗi dằn vặt mà sống cả đời với kẻ tệ bạc. Họ chọn hạnh phúc, chọn bình yên thay vì tự trói mình bằng bao nhiêu lề thói và bổn phận. Mặc kệ thiên hạ, mặc kệ khen chê, họ điềm nhiên mà sống. Chỉ cần biết bản thân hạnh phúc và đã lựa chọn đúng, vậy là đủ rồi!

Tâm sự đàn bà ly hôn: Thà độc thân mà bình yên còn hơn sống với chồng mà ngày nào cũng khóc Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà tôi cảm thấy được bình yên và thanh thản, không phải dằn vặt mỗi ngày. Và tôi chọn buông tay người chồng tệ bạc, trở thành người đàn bà ly hôn.

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