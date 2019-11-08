Vợ tôi bảo rằng tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng không bao giờ còn có thể tin tôi được nữa. Cô ấy ở lại là vì con, còn tình cảm dành cho tôi thì đã chết rồi.

Tôi đã phản bội vợ con để ăn vụng bên ngoài. Và như bao nhiêu người đàn ông ngoại tình khác, sau cuộc vui tôi trở về nhà. Ham muốn nồng nhiệt ban đầu rồi cũng nguội lạnh, tôi chợt nhận ra gia đình mới là quan trọng nhất. Và vợ, mới chính là người đàn bà tôi cần phải có trong cuộc đời này. Vì tham lam, tôi đã phản bội người vợ tào khang của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi cưới vợ đến nay gần 20 năm, có hai đứa con đang học trung học. 20 năm kết hôn, cũng chừng đó thời gian vợ tôi hy sinh, vun vén, dốc tâm dốc sức cho gia đình. Ai cũng nói rằng tôi tốt phước khi lấy được người vợ tốt như thế. Cô ấy đảm đang, nấu ăn ngon, lại biết làm vui lòng cha mẹ chồng. Cô ấy nhu mì, hiền lành, chẳng làm phật ý ai bao giờ. Với vợ, tôi và 2 đứa con chính là cả cuộc đời của cô ấy.

Lẽ ra, tôi phải lấy làm vui sướng và hạnh phúc khi có một người vợ như thế. Nhưng thú thật, bao nhiêu năm sống chung, chuyện gối chăn có phần nhàm chán. Hơn nữa, vợ tôi thân hình ngày càng xuống dốc do tuổi tác và sinh nở. Chán vợ, ra ngoài tôi lại hay để ý những cô gái mơn mởn xuân thì. Từ ngoại tình tư tưởng đến ngoại tình thật sự gần lắm. Tôi qua lại với một cô đồng nghiệp để tìm những cảm xúc mới mẻ trong giường chiếu. Tôi ngoại tình để tìm những cảm xúc mới mẻ của giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet Tôi ngoại tình khoảng nửa năm thì vợ phát hiện. Tôi viện lí do đi công tác để dắt nhân tình đi du lịch. Ai ngờ ở cái nơi xa xôi mà tôi đến lại gặp người quen của vợ. Khỏi phải nói, vợ tôi đã đau khổ vật vã như thế nào. Cô ấy chẳng thiết ăn uống, cứ như người mất hồn. Cha mẹ hai bên, hai đứa con phải khuyên nhủ mãi cô ấy mới chịu ăn một vài miếng cháo. Tôi cắt đứt với nhân tình, cầu xin vợ tha thứ. Tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm và sẽ bù đắp cho cô ấy. Tôi lấy hai đứa con ra để làm vợ mềm lòng. Và vợ tôi sau một vài tuần cũng nguôi ngoai và bảo rằng tha thứ.

Tôi biết mình sai nên ra sức bù đắp cho vợ. Bình thường, sau giờ làm tôi hay la cà nhậu nhẹt nhưng dạo này tôi luôn về nhà sớm. Tôi phụ vợ nấu ăn, làm việc nhà. Có việc đi đâu tôi cũng thông báo cho vợ biết và cố gắng về sớm hết mức có thể. Những dịp kỉ niệm, sinh nhật, trước kia tôi chẳng bao giờ để tâm đến nhưng giờ đây tôi luôn mua hoa, mua quà, dắt cả nhà đi ăn để làm vợ vui. Không có sự hối hận nào bù đắp nổi những lỗi lầm tôi đã gây ra - Ảnh minh họa: Internet Nếu như trước kia, những hành động của tôi khiến vợ cảm động, vui mừng thì bây giờ cô ấy chỉ dửng dưng. Tôi có làm gì đi nữa thì vợ cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Vợ tôi bảo rằng tha thứ cho chồng ngoại tình vì con nhưng không bao giờ còn có thể tin tôi được nữa. Cô ấy ở lại là vì con, còn tình cảm dành cho tôi thì đã chết đi rồi. Chẳng có sự hối hận hay việc làm nào có thể bù đắp được những lỗi lầm do tôi gây ra.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Thà độc thân mà bình yên còn hơn sống với chồng mà ngày nào cũng khóc Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà tôi cảm thấy được bình yên và thanh thản, không phải dằn vặt mỗi ngày. Và tôi chọn buông tay người chồng tệ bạc, trở thành người đàn bà ly hôn.

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