Gửi chồng ngoại tình: Chẳng lẽ tình nghĩa trăm năm với anh không bằng tình dục vài giờ?

Tâm sự gia đình 15/11/2019 10:54

Người đàn ông em hết mực thương yêu và tôn trọng đã không còn nữa. Nghĩ về người chồng ngoại tình, em chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi.

Chuyện đàn ông ngoại tình không còn là chuyện hiếm nữa. Em vẫn thấy nó xảy ra xung quanh mình, nhiều người bàn tán. Nhưng em vẫn luôn tin chồng mình không phải hạng đàn ông thèm của lạ, sống theo bản năng đến như thế. Bao nhiêu năm nay, sống chung dưới một mái nhà, em vẫn luôn tin anh là người chồng chung thủy. Nhưng oái ăm thay như người ta vẫn nói: Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông ngoại tình mà chưa bị phát hiện mà thôi.

chong ngoai tinh 1
Em không bao giờ tin được rằng chồng mình chỉ là kẻ chỉ muốn sống theo bản năng - Ảnh minh họa: Internet

Buổi chiều đau lòng hôm ấy, em vô tình thấy anh và một người đàn bà ngồi trong quá cà phê trong trung tâm thương mại. Người đàn bà e lệ ngồi nép vào anh, anh thì không ngừng ve vuốt cánh tay cô ta. Nhìn cái cách hai người nhìn nhau, cách anh hờ hững đặt tay lên đùi cô ta, em đã biết mối quan hệ của người người là gì. Và đau lòng thay, cách đó vài tiếng, anh gọi điện cho em và nói rằng bận công việc nên sẽ ở lại công ty buổi tối. Trước khi cúp máy anh còn nói: “Yêu vợ!”.

Dù đau khổ vô cùng nhưng em vẫn giữ thái độ bình thản khi anh về nhà. Sau đó em đã lén tìm kiếm bí mật anh vẫn ẩn giấu lâu nay trong chiếc điện thoại của mình. Em run người khi đọc được những dòng tin nhắn của anh và cô ta. Em trào nước mắt khi anh gọi cô ta là “em yêu” và còn có ảnh hai người đi khách sạn với nhau. Mối quan hệ của anh không phải mới đây, không phải vài tháng mà kéo dài đã hơn một năm rồi.

chong ngoai tinh 2
Em khổ sở tận cùng khi biết chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Anh nói rằng anh đã chán ngấy khi sống với một người vợ thô ráp, không hiểu chồng mình cần gì và muốn gì. Anh muốn một người phụ nữ đừng sống quá ngoan ngoãn, phải biết hư trên giường. Anh vui vì người đàn bà đó giỏi chiều chuộng và am hiểu mình. Càng đọc những tin nhắn, sự tức giận, uất nghẹn dần thay bằng cảm giác ghê tởm. Em bàng hoàng nhận ra chồng không đạo mạo, tử tế như cái vẻ bề ngoài của mình. Ẩn sau vẻ trí thức, sự quan tâm và yêu thương vợ con hết mình chỉ là một người thèm khát tình dục và muốn sống theo bản năng.

Nhìn lại cuộc đời 9 năm làm vợ, em đã sống hy sinh và hết lòng vun vén cho gia đình. Em luôn nấu những bữa cơm ngon, luôn là phẳng phiu từng chiếc áo cho anh ra ngoài. Em chu toàn trong mọi thứ cũng chỉ mong chồng mình đi làm về mệt mỏi có cơm ngon, canh ngọt và một bầu không khí vui vẻ. Vậy mà chừng đó thứ vẫn chưa đủ hay sao? Với anh tình nghĩa trăm năm vợ chồng không bằng tình dục vài giờ ngắn ngủi sao?

chong ngoai tinh 3
Nghĩ về chồng, em chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Ký vào lá đơn ly hôn quả thật rất đau lòng nhưng em chẳng còn cách nào khác. Bởi người đàn ông em hết mực thương yêu và tôn trọng đã không còn nữa. Nghĩ về anh, em chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi. Cả cuộc đời này em không thể sống yên ổn khi biết chồng ngoại tình. Vậy nên, ly hôn là điều tốt nhất.

Khi chồng ngoại tình thì phụ nữ đừng dại dột đánh ghen

Khi chồng ngoại tình thì phụ nữ đừng dại dột đánh ghen

Khi chồng ngoại tình, đàn bà nào cũng đau đớn, khổ sở. Nhưng chọn cách đánh ghen khi bị phản bội là đàn bà dại dột mất rồi!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng phản bội hôn nhân tan vỡ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng