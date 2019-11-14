Quán cà phê đang yên ắng, chợt ồn ào bởi một cuộc đánh ghen. Chị vợ bắt quả tang chồng mình đang ngồi cùng nhân tình. Chị ta nắm tóc nhân tình của chồng rồi gào lên: “Con đàn bà mất dạy, biết người ta có vợ rồi mà lả lơi. Đồ mất nết…”. Vừa nói, người đàn bà vừa ra sức túm tóc, bạt tai. Những người xung quanh xúm lại nhìn, bàn tán. Còn gã chồng, tranh thủ lúc vợ đánh ghen nhân tình đã nhanh chân chuồn thẳng.

Là phụ nữ, chẳng có ai mong muốn bản thân lâm vào hoàn cảnh bị chồng phản bội . Nhưng có bao giờ chị em chúng ta tự hỏi mình: Khi chồng ngoại tình mình sẽ phản ứng như thế nào? Chọn cách ly hôn, rời bỏ người chồng tệ bạc hay là hùng hổ đánh ghen để giật chồng về? Phụ nữ à, chồng ngoại tình mà chọn phương án đánh ghen là dại dột vô cùng.

Khi đàn ông ngoại tình , dĩ nhiên chẳng ai nhìn ả nhân tình với đôi mắt tốt đẹp. Nhân tình sẽ bị gắn mác giật chồng, đĩ thõa, lăng loàn… Tất cả mũi dao, gai nhọn sẽ dành cho người đàn bà ấy. Nhưng kẻ đứng đằng sau, kẻ đáng bị khinh khi nhiều nhất trong một cuộc ngoại tình phải là người đàn ông tham lam, ích kỉ kia.

Trên cuộc đời này còn biết bao cuộc đánh ghen như thế. Hai người đàn bà vật lộn nhau, đánh đấm nhau chỉ để giành nhau một người đàn ông. Tàn cuộc, hả hê nhìn người kia gương mặt đầy vết xước, đầu tóc tả tơi, thân thể rướm máu. Người đàn bà kia càng đau, mình càng mừng nhưng biết đâu được lòng mình cũng rướm máu như thế. Hai người đàn bà đánh nhau vì một người đàn ông chẳng ra gì.

Đàn ông đã có vợ con, biết thế nào là đủ, biết giới hạn trong tất cả các mối quan hệ thì đàn bà nào dám ngã vào lòng? Chúng ta thường được nghe những câu na ná như nhau nếu lỡ đàn ông bị phát hiện ăn vụng: “Do anh say quá, do đồng nghiệp chèo kéo, do ả đàn bà kia dụ dỗ, do một phút ham muốn trỗi dậy mà không kìm nén được…”. Tất cả chỉ là bao biện cho sự tham lam, ích kỉ của mình. Không người nào dám thừa nhận mình tham quá, có vợ mà còn muốn thêm nhân tình nên mới có ngày hôm nay.

Không có người đàn ông nào không có ham muốn trước người đàn bà khác. Nhưng đàn ông ở đời hơn nhau chính là bản lĩnh kiềm chế. Một lần ăn vụng sẽ có lần hai, rồi hậu quả của ngoại tình như chiếc thòng lọng sẵn sàng giết chết cuộc hôn nhân bất cứ lúc nào. Đàn ông mỗi khi lên giường có mấy ai nghĩ đến điều đó hay họ chỉ nghĩ làm thế nào để được thỏa mãn, được sung sướng hả hê…

Đàn bà khôn ngoan sẽ không chọn đánh ghen khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phận đàn bà, ai cũng mang ít nhiều thiệt thòi. Tự sâu thẳm trong trái tim mỗi người đàn bà cũng thèm khát được yêu thương và có được hạnh phúc đích thực cho mình. Là nhân tình ôm chồng người khác trong tay cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Người đàn ông đó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ích kỉ và tầm thường. Lòng tham của họ biết mấy cho vừa, có một người rồi thì cũng sẽ có thêm người nữa.

Đàn bà khôn ngoan khi chồng ngoại tình sẽ không thèm đánh ghen. Chọn cách buông tay kẻ dối trá, lọc lừa. Còn kẻ đi cướp chồng người, ngỡ là hạnh phúc thì hóa ra cũng chỉ ôm một người tê bạc rồi cuối cùng cũng nhận trái đắng mà thôi.