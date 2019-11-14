Khi chồng ngoại tình thì phụ nữ đừng dại dột đánh ghen

Tâm sự gia đình 14/11/2019 14:10

Khi chồng ngoại tình, đàn bà nào cũng đau đớn, khổ sở. Nhưng chọn cách đánh ghen khi bị phản bội là đàn bà dại dột mất rồi!

Là phụ nữ, chẳng có ai mong muốn bản thân lâm vào hoàn cảnh bị chồng phản bội. Nhưng có bao giờ chị em chúng ta tự hỏi mình: Khi chồng ngoại tình mình sẽ phản ứng như thế nào? Chọn cách ly hôn, rời bỏ người chồng tệ bạc hay là hùng hổ đánh ghen để giật chồng về? Phụ nữ à, chồng ngoại tình mà chọn phương án đánh ghen là dại dột vô cùng.

chong ngoai tinh 1
Phụ nữ có bao giờ tự hỏi mình sẽ làm gì khi bị chồng phản bội? - Ảnh minh họa: Internet

Quán cà phê đang yên ắng, chợt ồn ào bởi một cuộc đánh ghen. Chị vợ bắt quả tang chồng mình đang ngồi cùng nhân tình. Chị ta nắm tóc nhân tình của chồng rồi gào lên: “Con đàn bà mất dạy, biết người ta có vợ rồi mà lả lơi. Đồ mất nết…”. Vừa nói, người đàn bà vừa ra sức túm tóc, bạt tai. Những người xung quanh xúm lại nhìn, bàn tán. Còn gã chồng, tranh thủ lúc vợ đánh ghen nhân tình đã nhanh chân chuồn thẳng.

Trên cuộc đời này còn biết bao cuộc đánh ghen như thế. Hai người đàn bà vật lộn nhau, đánh đấm nhau chỉ để giành nhau một người đàn ông. Tàn cuộc, hả hê nhìn người kia gương mặt đầy vết xước, đầu tóc tả tơi, thân thể rướm máu. Người đàn bà kia càng đau, mình càng mừng nhưng biết đâu được lòng mình cũng rướm máu như thế. Hai người đàn bà đánh nhau vì một người đàn ông chẳng ra gì.

chong ngoai tinh 2
Kẻ đáng trách nhất không phải người thứ ba mà là người chồng tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông ngoại tình, dĩ nhiên chẳng ai nhìn ả nhân tình với đôi mắt tốt đẹp. Nhân tình sẽ bị gắn mác giật chồng, đĩ thõa, lăng loàn… Tất cả mũi dao, gai nhọn sẽ dành cho người đàn bà ấy. Nhưng kẻ đứng đằng sau, kẻ đáng bị khinh khi nhiều nhất trong một cuộc ngoại tình phải là người đàn ông tham lam, ích kỉ kia.

Đàn ông đã có vợ con, biết thế nào là đủ, biết giới hạn trong tất cả các mối quan hệ thì đàn bà nào dám ngã vào lòng? Chúng ta thường được nghe những câu na ná như nhau nếu lỡ đàn ông bị phát hiện ăn vụng: “Do anh say quá, do đồng nghiệp chèo kéo, do ả đàn bà kia dụ dỗ, do một phút ham muốn trỗi dậy mà không kìm nén được…”. Tất cả chỉ là bao biện cho sự tham lam, ích kỉ của mình. Không người nào dám thừa nhận mình tham quá, có vợ mà còn muốn thêm nhân tình nên mới có ngày hôm nay.

Không có người đàn ông nào không có ham muốn trước người đàn bà khác. Nhưng đàn ông ở đời hơn nhau chính là bản lĩnh kiềm chế. Một lần ăn vụng sẽ có lần hai, rồi hậu quả của ngoại tình như chiếc thòng lọng sẵn sàng giết chết cuộc hôn nhân bất cứ lúc nào. Đàn ông mỗi khi lên giường có mấy ai nghĩ đến điều đó hay họ chỉ nghĩ làm thế nào để được thỏa mãn, được sung sướng hả hê…

chong ngoai tinh 3
Đàn bà khôn ngoan sẽ không chọn đánh ghen khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phận đàn bà, ai cũng mang ít nhiều thiệt thòi. Tự sâu thẳm trong trái tim mỗi người đàn bà cũng thèm khát được yêu thương và có được hạnh phúc đích thực cho mình. Là nhân tình ôm chồng người khác trong tay cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Người đàn ông đó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ích kỉ và tầm thường. Lòng tham của họ biết mấy cho vừa, có một người rồi thì cũng sẽ có thêm người nữa.

Đàn bà khôn ngoan khi chồng ngoại tình sẽ không thèm đánh ghen. Chọn cách buông tay kẻ dối trá, lọc lừa. Còn kẻ đi cướp chồng người, ngỡ là hạnh phúc thì hóa ra cũng chỉ ôm một người tê bạc rồi cuối cùng cũng nhận trái đắng mà thôi.

Gửi những người đàn bà giữ chồng: Có chắc sẽ trói chân được người đàn ông muốn ra đi?

Gửi những người đàn bà giữ chồng: Có chắc sẽ trói chân được người đàn ông muốn ra đi?

Những người đàn bà giữ chồng không biết rằng đàn ông ngoại tình chỉ nhìn thấy ham muốn của bản thân mà thôi. Dù chị có đẹp, có ngoan, có hoàn hảo cỡ nào thì người chồng tham lam ấy cũng sẽ không bao giờ biết đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn bà đánh ghen chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng