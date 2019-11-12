Gửi những người đàn bà giữ chồng: Có chắc sẽ trói chân được người đàn ông muốn ra đi?

Tâm sự gia đình 12/11/2019 10:47

Những người đàn bà giữ chồng không biết rằng đàn ông ngoại tình chỉ nhìn thấy ham muốn của bản thân mà thôi. Dù chị có đẹp, có ngoan, có hoàn hảo cỡ nào thì người chồng tham lam ấy cũng sẽ không bao giờ biết đủ.

Phụ nữ à, đàn ông tốt không cần chúng ta phải nhọc công giữ. Nếu yêu thương thật sự, anh ta sẽ nguyện ở bên suốt đời mà chẳng cần điều kiện gì. Đàn ông đã muốn đi, đàn bà làm sao giữ được. Bởi thế, nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để trói chân một kẻ đa tình là đàn bà đã dại dột rồi!

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Đàn ông tốt không cần đàn bà phải giữ - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ của tôi gần 40 tuổi. Công việc bận rộn, công thêm việc nuôi dạy 3 đứa con khiến chị xuống sắc và mệt nhoài. Ở tuổi của chị, đã thấy những dấu vết của thời gian trên khóe mắt, trên gò má và trên thân hình ngấn mỡ. Mỗi lần gặp tôi, chị đều hỏi có mỹ phẩm nào tốt để cải thiện làn da không. Tôi cũng nhiệt tình lên mạng tìm hiểu giúp chị. Một thời gian sau, chị sang hỏi mượn tôi một số tiền. Tôi hỏi chị dùng số tiền này làm gì, trước nay chưa từng thấy chị mượn tiền bao giờ. Chị chần chừ một lát rồi bảo rằng: Chị định tới cái spa mới mở trên thị trấn căng da mặt, xóa bớt nếp nhăn trên má…

Tôi ngạc nhiên hết sức. Bởi người đàn bà như chị chưa bao giờ nghĩ đến việc thẩm mỹ cớ sao bây giờ ở ngưỡng 40 chị lại điên cuồng muốn làm đẹp như thế? Chị ngồi tâm sự với tôi rất lâu. Bảo rằng chồng mình từ lâu đã chán ngán một người phụ nữ nhàu nhĩ như chị. Sống chung với nhau chừng ấy năm, anh thường so sánh chị với những cô gái trẻ đẹp ngoài kia. Chị buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Rồi chị nghe mọi người nhắc khéo rằng đàn bà giữ chồng kẻo mất. Dạo này thấy anh hay đi ăn với một cô gái trẻ đẹp mới vào công ty. Chị nghĩ kĩ rồi, chị phải làm đẹp, dưỡng da để chồng không vì một bông hoa ngoài đường mà chê bai vợ.

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Chị sợ một bóng hồng ngoài đường sẽ cướp mất chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị đi thẩm mỹ thật. Sau đợt đó quả thật chị đẹp hơn, nhìn trẻ ra cả chục tuổi. Chị chú ý ăn mặc, tập thể dục nên chị ngày càng trẻ đẹp. Chị vui vẻ nói với tôi, khi nào có tiền chị sẽ đi làm thẩm mỹ tiếp. Phụ nữ là phải đẹp mới giữ chân được chồng. Nhưng niềm vui của chị chỉ kéo dài đâu chừng vài tháng. Chồng chị ngoại tình thật.

Nhân tình của chồng không phải cô nhân viên trẻ đẹp ở công ty mà là một người phụ nữ khác. So với chị, cô ta cũng chẳng có gì nổi bật hơn. Chị đau đớn ngã quỵ. Bao nhiêu năm qua, chị đã hy sinh, cố gắng để làm một người vợ tốt. Chị đảm đang nấu những bữa cơm ngon, vun vén nhà cửa chu toàn, chị cố gắng để đẹp hơn trong mắt chồng. Vậy chị thiếu gì nữa mà chồng lại đi ăn vụng bên ngoài?

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Đàn ông đã muốn đi thì đàn bà làm sao giữ được - Ảnh minh họa: Internet

Giá mà chị hiểu được rằng đàn ông có máu trăng hoa thì không ngoại tình với người này thì cũng với người khác. Dù chị có đẹp, có ngoan, có hoàn hảo cỡ nào thì người chồng tham lam ấy cũng sẽ không bao giờ biết đủ. Những gã đàn ông ngoại tình chỉ nhìn thấy ham muốn của bản thân mà thôi. Đàn bà khôn ngoan, làm đẹp, chu toàn là cho mình chứ đừng vì mục đích giữ ai cả. Mà có giữ nổi đâu trái tim của một kẻ đa tình!

Đàn bà muốn tự do thì hãy biết tự lo cho bản thân mình

Đàn bà muốn tự do thì hãy biết tự lo cho bản thân mình

Cách để phụ nữ hạnh phúc là tự lo cho cuộc đời mình. Một người đàn bà khôn ngoan luôn hiểu được rằng: Vùng an toàn của mình không bao giờ là trong vòng tay bảo bọc của đàn ông.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông tốt cách giữ chồng

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