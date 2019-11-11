Đàn bà muốn tự do thì hãy biết tự lo cho bản thân mình

Phụ nữ yêu 11/11/2019 11:26

Cách để phụ nữ hạnh phúc là tự lo cho cuộc đời mình. Một người đàn bà khôn ngoan luôn hiểu được rằng: Vùng an toàn của mình không bao giờ là trong vòng tay bảo bọc của đàn ông.

Phụ nữ chúng ta thường có tâm lý so sánh, thầm ghen tỵ khi nhìn những người đàn bà khác có chồng giàu có, được bảo bọc thương yêu. Ta tự hỏi sao họ tốt phước, lấy được một người chồng như thế? Nhưng phụ nữ hạnh phúc không đo bằng son phấn, không đo bằng những món trang sức đắt tiền đeo trên người. Và một người đàn bà thật sự tự do không phải là núp trong vòng tay bảo bọc của một người đàn ông.

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Một người đàn bà thật sự tự do không phải là ở trong vòng tay của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng giàu, dĩ nhiên cuộc sống sẽ sung túc hơn những người phụ nữ mệt nhoài với cơm áo mưu sinh. Nhưng trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nhiều khi cái vỏ bọc hào nhoáng, đắt tiền bên ngoài để che đi nỗi cô đơn, muộn phiền trong lòng. Chồng giàu có, chi tiền không tiếc nhưng chắc gì người phụ nữ đó đã có được một cuộc sống như mình hằng ao ước?

Tiêu tiền của đàn ông dĩ nhiên phải nhìn mặt đàn ông mà sống. Thỏi son mình mua, chiếc váy đẹp, hay đôi giày mình thích đều là do đàn ông mua cho nên lúc nào cũng phải ngon ngọt, cười nói. Dẫu trong lòng không vui cũng không được làm phật ý. Bởi đàn ông nắm tiền bạc là nắm quyền quyết định. Lỡ chẳng may làm anh ta giận, cáu gắt thì phụ nữ biết sống làm sao?

Cưới một người đàn ông là cưới luôn cả cuộc sống với lắm điều phiền nhiễu xung quanh. Đàn ông giàu sẽ không có thời gian cho gia đình, không có thời gian chăm sóc, quan tâm vợ con nhiều. Anh ta sẽ có rất nhiều những người phụ nữ trẻ đẹp vây quanh. Nhiều người đàn bà có chồng giàu, cô đơn thăm thẳm trong hôn nhân lại ao ước chồng mình giản dị, bình thường. Ước ao vợ chồng thương yêu, quan tâm nhau nhiều hơn.

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Không tự làm ra tiền, phụ nữ phải nhìn sắc diện người khác mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cong lưng lên tự kiếm tiền, cực một chút nhưng đầu óc lúc nào cũng thảnh thơi. Và trên hết chính là sống một cuộc đời tự do theo ý mình mà chẳng cần nhìn mặt ai mà sống. Tự kiếm tiền để mua thứ mình thích. Một thỏi son, một chiếc váy được mua do chính số tiền mình làm ra cảm giác thích thú vô cùng. Trong tình yêu và hôn nhân, một người phụ nữ độc lập, sẽ được bình đẳng. Đến với một người đàn ông giàu, sẽ không ai nói cô gái ấy mê tiền. Lỡ có yêu hay cưới một kẻ chẳng ra gì thì buông tay không nuối tiếc.

Đàn ông mê phụ nữ đẹp nhưng chỉ những người phụ nữ tự lập, giỏi giang mới khiến họ phải nể. Ban đầu, đàn ông dễ dàng cuốn hút bởi đường cong, bởi nhan sắc nhưng họ luôn muốn đồng hành cả đời với một người phụ nữ tự lập. Kiểu phụ nữ không cần tiền của đàn ông, tự lo cho mình mà chẳng cần nương dựa vào ai lại khiến đàn ông nể nang và sợ mất nhất.

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Phụ nữ tự do nhất chính là làm chủ cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn sống tự do thì chỉ còn một cách là tự lo cho cuộc đời mình. Vùng an toàn của một người phụ nữ không bao giờ là vòng tay bảo bọc của đàn ông. Hãy là một người đàn bà khôn ngoan: Tự kiếm tiền, tự mua thứ mình thích và làm chủ cuộc đời của mình.

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