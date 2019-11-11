Đàn bà lấy nhầm chồng khổ một, không dám bỏ chồng tệ bạc thì khổ gấp 10. Như con chim nằm trong chiếc lồng chật hẹp, dù cánh cửa hé nhưng vẫn không dám bay lên tìm kiếm tự do cho cuộc đời mình.

Cuộc đời phụ nữ điều gì là khổ nhất? Có người nói đó là đàn bà lấy nhầm chồng, người thì bảo rằng không sinh được con. Người khác lại cho rằng đàn bà khổ khi thiếu thốn vật chất, bạc tiền. Nhưng khổ nhất vẫn chính là đàn bà không làm chủ được cuộc đời mình. Như con chim nằm trong chiếc lồng chật hẹp, đàn bà không dám tìm tự do cho mình - Ảnh minh họa: Internet Chị 32 tuổi, cũng nhắm mắt đưa chân khi gật đầu làm vợ anh hàng xóm đã qua một đời vợ. Chị tuy hơi lớn tuổi nhưng không hề thua kém ai về học vấn hay ngoại hình. Chỉ là mãi lo cho sự nghiệp, khi giật mình nhìn lại chị đã ở cái tuổi hơn ba mươi. Anh hàng xóm li dị vợ, lại có con riêng được cha mẹ hai bên hết lòng vun vén cho chị. Lòng không yêu nhưng chị vẫn gật đầu.

Cưới nhau về chị mới té ngửa, anh chồng quá nhiều tính xấu. Anh ta hay rượu chè say sưa, cộng thêm tính vũ phu. Khi có men rượu trong người lại động tay động chân với chị. Cộng thêm việc anh ta có con riêng đã lớn, mặc dù rất thương yêu nhưng cảnh “mẹ ghẻ con chồng” khiến chị rất mệt mỏi. Thằng bé lì lợm, không nghe lời lỡ chị có to tiếng dạy bảo thì được những lời dị nghị sau lưng: “Mấy đời bánh đúc có xương…” Một hôm, chị ôm cái mặt sưng vù chạy về nhà mẹ đẻ. Người chị đầy những vết thương cũ mới bầm tím khắp người. Mới cưới nhau được nửa năm mà chị gầy rộc, xơ xác. Chị bảo hối hận vô cùng khi kết hôn mà không có tình yêu. Lấy một người chồng như thế, chị thà ở vậy còn thấy mình thanh thản, vui vẻ hơn. Đến 2 năm chị sống trong mệt mỏi chán chường. Cố gắng không nổi nữa, chị quyết định buông tay.

Quá mệt mỏi chán chường, chị quyết định buông tay - Ảnh minh họa: Internet Rồi chị đâm đơn ly hôn. Người chồng cũng năn nỉ, hứa hẹn sẽ bỏ bia rượu và thay đổi nhưng lòng chị đã quyết. Sau ly hôn, chị trở về một cuộc như trước kia. Cuộc hôn nhân hết sức vội vã nhưng cũng cho chị một bài học cay đắng: “Kết hôn hay ở vậy, điều quan trọng nhất vẫn là mình được vui vẻ". Nhìn lại trong cuộc sống của mình, biết bao nhiêu người đàn bà có chồng cũng như không. Mang tiếng có chồng nhưng vẫn nai lưng ra làm cực khổ kiếm từng đồng bạc lẻ về nuôi con, thậm chí nuôi cả chồng. Gặp những ông chồng làm biếng, nhậu nhẹt, cờ bạc, vũ phu… cuộc đời của người đàn bà chìm trong nước mắt. Nhưng đã lỡ, đã trót, bao người đàn bà vẫn ngậm bồ hòn mong nhà cửa yên ổn, cho con có cha và mình vẫn mang tiếng có một người chồng ở đời. Chuẩn mực xã hội vẫn là có một gia đình với đầy đủ vợ và chồng. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại vẫn có nhiều người chọn cho mình một cuộc sống khác. Không ít những người đàn bà trong cuộc sống hiện đại sống độc thân, hoặc sống hết mình rồi tìm một đứa con để nuôi, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Ta không bàn đến sự đúng sai trong cách sống này bởi mỗi người có quyền quyết định cho cuộc sống riêng của họ. Và trên tất cả họ được hạnh phúc với quyết định đó của mình. Hãy chọn hạnh phúc, đừng chọn cam chịu - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, lấy chồng cũng như mọi quyết định khác trên cuộc đời này không ngoài mục đích tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì đi. Đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ, đừng sợ người đời chê cười. Hãy làm chủ cuộc đời mình, hãy dám chọn hạnh phúc thay vì cam chịu.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng cố gắng níu kéo một kẻ bạc tình Giá mà chị biết rằng, đàn ông phản bội thì trái tim đã cạn kiệt chân tình. Chị níu kéo chồng ngoại tình quay về bằng cách chịu đựng nhưng càng làm thế càng khiến chị đau đớn và mệt mỏi nhiều hơn.

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