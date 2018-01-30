Người phụ nữ mạnh mẽ như chị luôn tỏ ra mình kiên cường, nụ cười luôn thường trực nhưng trái tim đã khuyết đi một nửa.

Đàn bà vốn không mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ. Bởi bản chất của họ vốn chỉ là những người nhạy cảm và dễ tổn thương. Nếu có mạnh mẽ, đó cũng chỉ là sự gượng ép, giả tạo được che giấu cẩn thận bằng lớp mặt nạ hoàn hảo mà thôi. Đừng khen họ kiên cường, cũng đừng bắt họ phải mạnh mẽ. Phụ nữ mà, có quyền yếu mềm khi mệt mỏi. Nhắc đến người phụ nữ mạnh mẽ, tôi lại nghĩ đến chị, người mẹ đơn thân một mình nuôi con suốt 5 năm qua. Khi mới vừa tròn 18 tuổi, chị yêu anh, người đàn ông lớn hơn 5 tuổi. Tuổi trẻ non nớt, chị đã trao đời con gái và bỏ nhà theo anh. Sinh sống với nhau được một khoảng thời gian, anh đi làm ăn xa. Và rồi chị nhận được tin nhắn của anh. Anh nói sẽ không về nữa, bảo chị tự chăm sóc bản thân. Sinh hay bỏ đứa con do chị tự quyết định, anh không xen vào. Nhận được tin nhắn của anh, chị gục ngã. Mọi niềm tin về một cuộc khá hơn đã nhanh chóng tan biến.

Không người phụ nữ nào muốn chọn cách mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet Giờ đây, một mình chị phải lo cho đứa con đang thành hình rồi tiền nhà, tiền điện nước hàng tháng. Nhiều lần, chị muốn buông bỏ tất cả để tìm về bên vòng tay cha mẹ, nhưng nghĩ lại lỗi lầm của mình ngày xưa… chị không dám. Chị sống lay lắt trong căn phòng trọ nhỏ, ngày mưa nước ngập, ngày nắng lại nóng nực không thể chịu được. Mỗi ngày chị phải đi rửa bát đĩa ở nhà hàng để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Và rồi cũng đến ngày đứa bé chào đời mạnh khỏe. Nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay bác sĩ, nước mắt chị không ngừng rơi. Giờ đây, chị mới thấm thía được nỗi đau làm mẹ là như thế nào. Chị nghĩ suốt đời mình chẳng cần gì thêm chỉ muốn những ngày bình yên nhất bên con.

Con trai ngày càng lớn càng giống anh. Nhìn con mà lòng chị đau như cắt. Làm mẹ ở độ tuổi này thật không mấy dễ dàng. Nhiều lúc khó khăn đến mức chỉ muốn ôm con cùng chết, nhưng rồi chị cảm thấy có lỗi. Chị không có quyền cướp đi mạng sống của nó. Đứa bé càng lớn tiền sinh hoạt phí ngày càng tăng, nào là tiền sữa, tã rồi nhiều thứ tiền khác nữa. Cũng may, chị gặp được một người chủ tiệm mỹ phẩm tốt bụng và được nhận vào làm chính thức. Do tính cách hoạt ngôn, lại khéo ăn nói, chị nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Chị học không giỏi nhưng những vấn đề liên quan đến làm đẹp cũng lượm lặt được kha khá. Cuộc sống của mẹ con chị được cải thiện rõ rệt. Chị mua cho con loại sữa đắt tiền, quần áo đẹp hơn. Có thời gian rảnh, chị lập group kết nối những người mẹ đơn thân, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nhờ việc này, chị quen biết được nhiều người bạn tốt. Câu chuyện của chị cũng truyền lửa cho rất nhiều người, vực dậy tinh thần cho nhiều người mẹ đơn thân. Người phụ nữ mạnh mẽ như chị, luôn tỏ ra mình kiên cường, nụ cười luôn thường trực nhưng trái tim đã khuyết đi một nửa. Vết thương đó, cả cuộc đời này mãi cũng chẳng thể nào chữa lành được. Chị có nói một câu mà suốt đời này tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên: “Đừng nghĩ đàn bà mạnh mẽ, vì bạn không thể biết được quá khứ của họ đã từng bi thương đến dường nào”. Họ không được quyền chọn cho mình cuộc sống như công chúa, bà hoàng mà phải tự lầm lũi với cuộc sống khó khăn rồi tự mình vươn lên. Chị cũng mong một lần được khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng rồi nhìn con, chị không thể yếu đuối được. Vậy đó, chị vẫn luôn cố gắng kiên cường như thế.

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