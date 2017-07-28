Đàn bà sinh ra chẳng ai đã sẵn mạnh mẽ, kiên cường. Họ đều mang kiếp đàn bà yếu mềm thì nhiều, chứ mạnh mẽ sẵn có thì chẳng được bao nhiêu. Đề rồi, đàn bà nào mà chẳng từng mong có đàn ông trong đời, để sự bản lĩnh của đàn ông chở che cho đàn bà. Đàn bà càng yêu lại càng muốn được chở che và bảo bọc cả đời. Nhưng rồi mưa sa bão táp, đàn ông rời đi, để lại bên đàn bà hoang tàn tổn thương và mất mát. Mỗi ngày, từng chút vượt qua hết thảy những đau thương, đàn bà mới hiểu bản thân vẫn luôn có thể mạnh mẽ và kiên cường, ngay cả khi không có đàn ông. Càng mất mát, đàn bà càng mạnh mẽ. Chỉ đến lúc này đàn bà mới hiểu, nếu không thể tự học cách kiên cường thì còn mong chờ vào ai? Vậy mới hiểu, đàn bà cũng từng yếu ớt mong manh, quấn quýt với tổn thương của đời rồi mới tự mạnh mẽ dẻo dai.

Người ta không thiếu lời tán dương đàn bà mạnh mẽ Nhưng rồi chính điều này lại càng khiến đàn ông kiêng dè. Vì đàn bà mạnh mẽ vốn không cần đàn ông bảo bọc và chở che. Lại nghĩ, đàn ông luôn muốn tận hưởng cảm giác được bảo vệ cho người phụ nữ của đời mình. Đàn bà mạnh mẽ, vì vậy mà dễ dàng là cái gai chọc thủng cái tôi nam tính của đàn ông. Nhưng có một điều đàn ông không biết, nếu đủ đầy yêu thương, đàn bà sẽ chẳng cần phải mạnh mẽ. Vì vốn dĩ, chẳng có người phụ nữ nào muốn gồng mình lên mà đối đầu hết thảy. Đàn bà mạnh mẽ không phải để giương oai với đời, mà là để bảo vệ chính mình khỏi tổn thương. Lòng dạ đàn bà mạnh mẽ không là sắt đá mà là chằn chịt vết thương cũ kỹ. Đàn bà, sẵn sàng buông bỏ hết mãnh mẽ, lột trần những kiêu hãnh ở đời để chỉ mong là một người phụ nữ muốn yêu và được yêu. Chỉ là, liệu đàn ông có đủ bản lĩnh bằng lòng ở bên để đàn bà biết mình chẳng cần phải mạnh mẽ mà vẫn có thể hạnh phúc?