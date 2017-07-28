Đàn bà mạnh mẽ là vì thiếu yêu thương, đàn bà đa nghi là vì không được trân trọng

Phụ nữ yêu 28/07/2017 16:27

Đàn bà, có chăng chỉ mong một người có thể phá vỡ tường thành mạnh mẽ và hoài nghi, bằng lòng cả đời trân trọng họ đến cùng.

Đàn bà sinh ra chẳng ai đã sẵn mạnh mẽ, kiên cường. Họ đều mang kiếp đàn bà yếu mềm thì nhiều, chứ mạnh mẽ sẵn có thì chẳng được bao nhiêu. Đề rồi, đàn bà nào mà chẳng từng mong có đàn ông trong đời, để sự bản lĩnh của đàn ông chở che cho đàn bà. Đàn bà càng yêu lại càng muốn được chở che và bảo bọc cả đời. Nhưng rồi mưa sa bão táp, đàn ông rời đi, để lại bên đàn bà hoang tàn tổn thương và mất mát. Mỗi ngày, từng chút vượt qua hết thảy những đau thương, đàn bà mới hiểu bản thân vẫn luôn có thể mạnh mẽ và kiên cường, ngay cả khi không có đàn ông. Càng mất mát, đàn bà càng mạnh mẽ. Chỉ đến lúc này đàn bà mới hiểu, nếu không thể tự học cách kiên cường thì còn mong chờ vào ai? Vậy mới hiểu, đàn bà cũng từng yếu ớt mong manh, quấn quýt với tổn thương của đời rồi mới tự mạnh mẽ dẻo dai.

Người ta không thiếu lời tán dương đàn bà mạnh mẽ Nhưng rồi chính điều này lại càng khiến đàn ông kiêng dè. Vì đàn bà mạnh mẽ vốn không cần đàn ông bảo bọc và chở che. Lại nghĩ, đàn ông luôn muốn tận hưởng cảm giác được bảo vệ cho người phụ nữ của đời mình. Đàn bà mạnh mẽ, vì vậy mà dễ dàng là cái gai chọc thủng cái tôi nam tính của đàn ông. Nhưng có một điều đàn ông không biết, nếu đủ đầy yêu thương, đàn bà sẽ chẳng cần phải mạnh mẽ. Vì vốn dĩ, chẳng có người phụ nữ nào muốn gồng mình lên mà đối đầu hết thảy. Đàn bà mạnh mẽ không phải để giương oai với đời, mà là để bảo vệ chính mình khỏi tổn thương. Lòng dạ đàn bà mạnh mẽ không là sắt đá mà là chằn chịt vết thương cũ kỹ. Đàn bà, sẵn sàng buông bỏ hết mãnh mẽ, lột trần những kiêu hãnh ở đời để chỉ mong là một người phụ nữ muốn yêu và được yêu. Chỉ là, liệu đàn ông có đủ bản lĩnh bằng lòng ở bên để đàn bà biết mình chẳng cần phải mạnh mẽ mà vẫn có thể hạnh phúc?

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Đàn bà, sẵn sàng buông bỏ hết mãnh mẽ, lột trần những kiêu hãnh ở đời để chỉ là một người phụ nữ muốn yêu và được yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cũng không tự dưng mà đa nghi ngay từ thuở lọt lòng. Đàn bà nào mà chẳng từng có một lòng tin bất biến vào tình yêu, cũng biết hồ hởi với những hứa hẹn một thời. Nhưng rồi những hẹn thề nơi giông bão ngày ấy cũng hóa thành dối lừa bội bạc của tháng năm bình yên. Lời người nói, phút chốc hóa tro tàn. Tòa thành niềm tin đàn bà dựng xây bằng cả thanh xuân, đổ rạp dưới bóng dáng mất mát của đàn bà. Lòng tin của đàn bà đổ vỡ, hy vọng trôi mất theo tổn thương một thời. Thế rồi, bước ra khỏi quá khứ đổ nát, đàn bà tự xây lại một tường thành khác trong tim mình. Nhưng đây lại là bức tường của hoài nghi mỏi mệt. Như đã từng biết những dối lừa sau cùng, sẽ không thôi hoài nghi những ngọt ngào khi bắt đầu.

Đàn ông vốn không thích đàn bà đa nghi. Vì rõ ràng nếu không có lòng tin, nếu toàn hoài nghi thì mãi mãi không thể cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Nhưng đàn ông không hiểu, cái móng của bức tường thành hoài nghi nơi đàn bà hình thành từ những tổn thương đã qua. Vì sợ đau lòng, sợ mất mát mà đàn bà không còn dám đặt lòng tin. Dù rằng đàn bà vẫn nhen nhóm cho bản thân những hy vọng nhỏ nhoi, rằng bản thân vẫn còn có thể tin tưởng một lần nữa. Đàn bà càng đa nghi thì lòng dạ lại càng bất an, càng chứa đựng quá nhiều khổ đau. Có ai lại muốn mình cứ sống trong nghi ngờ mòn mỏi? Ai lại chẳng muốn an yên mà tin và yêu hết lòng dạ? Đàn bà, có chăng chỉ mong một người có thể phá vỡ tường thành đó nơi mình, bằng lòng cả đời trân trọng họ đến cùng.

Đàn bà mạnh mẽ là vì thiếu yêu thương, đàn bà đa nghi là vì không được trân trọng - Ảnh 2
Đàn bà, có chăng chỉ mong một người có thể phá vỡ tường thành đó nơi mình, bằng lòng cả đời trân trọng họ đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ vì thiếu yêu thương, đàn bà đa nghi vì không được trân trọng. Đàn ông tốt, đàn bà chẳng cần phải trưởng thành. Đàn ông tệ, đàn bà buộc phải mạnh mẽ kiên cường. Vì vậy, nếu một ngày các anh muốn ở bên một người đàn bà mạnh mẽ hay đa nghi, hãy kiên trì với cô ấy thêm đôi chút. Hãy từng chút đạp đổ những tường thành mỏi mệt trong lòng cô ấy. Hãy hiểu, từ rất lâu, cô ấy đã đợi chờ các anh đến yêu thương và trân trọng cô ấy đến trọn đời. Những người đàn bà như thế xứng đáng được yêu thương và trân trọng hơn bao giờ, đàn ông à!

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa…

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa…

Đó là lần đầu tiên tôi biết, cái giá của hạnh phúc mà đàn bà lỡ làng phải trả, chính là dũng khí mưu cầu hạnh phúc một lần nữa

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