Phía sau một người đàn bà mạnh mẽ…

Tâm sự gia đình 30/07/2017 00:47

Đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, phụ nữ sẽ tự khắc trở nên mạnh mẽ. Để đến một ngày trời u ám soi gương, mới bất ngờ thấy người đối diện không phải là bản ngã thật sự của mình.

Bất kể đời có xô lệch đến đâu cũng không thể dìm chết một tâm hồn cứng cỏi, nhất là phụ nữ đã từng đối mặt với đổ vỡ, lỡ lầm. Cũng tương tự, dù trong gương có là một vóc dáng gai góc, chai lì cỡ nào cũng không giấu được bản chất nhỏ bé, đôi lúc là cô đơn của một người phụ nữ tìm hoài không thấy một bờ vai vững chắc để tựa nương.

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Phía sau một cô gái mạnh mẽ là bản ngã trái ngược không có cơ hội bộc bạch. Ảnh: Internet

Phía sau một người phụ nữ mạnh mẽ, là một trái tim hoang hoải, khát khao một chỗ dựa an toàn, sẵn sàng nắm tay nhau bước qua sóng gió, bão giông.

Phía sau một người phụ nữ gai góc là một tâm hồn mềm nhưa lụa, chỉ cần đôi ba câu nói đơn giản như thì thầm "anh ở đây", vài hành động chân thành như cái vuốt tóc là có thể bỏ qua hết những chơi vơi, mâu thuẫn, hàn gắn cùng nhau trong những năm tháng khó khăn tiếp theo của cuộc đời.

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Phía sau một cô gái mạnh mẽ là bản ngã trái ngược không có cơ hội bộc bạch. Ảnh: Internet

Phía sau một người đàn bà sần sùi đã từng lầm lỡ là mong đợi sự rung động nhẹ nhàng của trái tim chi chít những vết thương, là cảm giác thèm muốn có một người hiểu mình cần gì từ cái nheo mắt, trau mày.

Ở mỗi giai đoạn, phụ nữ sẽ phải chọn cho mình một sự mạnh mẽ để hiện lộ ra bên ngoài khác nhau. Đây gần như là một vỏ bọc ngụy trang cứng cáp, tránh những va đập cảm xúc lưng chừng, những yêu thương nửa vời, những nâng niu toan tính, để không phải một mình ôm vết thương ngày càng ngoác miệng lớn hơn.

Thế nên, yêu một người phụ nữ mạnh mẽ cần sự kiên nhẫn rất lớn. Kiên nhẫn để được tin tưởng, kiên nhẫn để được trở nên quen thuộc, kiên nhẫn để lắng nghe cảm xúc thông qua nét mặt lúc nào cũng một màu gai góc. Và, kiên nhẫn để một ngày áp lực đè nén, người phụ nữ tin tưởng mở lòng, nhận ra bản ngã của mình thì ra cũng nhỏ bé, cần chỗ dựa lắm.

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Phụ nữ mạnh mẽ vẫn luôn cần những người đàn ông mạnh mẽ hơn. Ảnh: Internet

Bởi, phía sau một người phụ nữ mạnh mẽ là chất chồng những tâm sự giấu kín, những lo toan không tên, những trăn trở gánh nặng. Họ chỉ chờ tìm được một người đàn ông vững chải, để rũ bỏ những lo toan, lòng trở nên nhẹ tênh, bản thân luôn thấy an yên trong khoảng trời an toàn của riêng mình.

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