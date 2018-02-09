Đừng bảo đàn bà cạn nghĩa tàn nhẫn khi chính đàn ông là kẻ phản bội

Tâm sự gia đình 09/02/2018 11:40

Cảnh tượng trước mắt chị quả thật quá kinh khủng. Chẳng phải chị mới vừa khoe rằng mình đang có một người chồng hoàn hảo hay sao? Chẳng phải chị đang sống trong một gia đình hạnh phúc hay sao? Việc này như một cú tát giúp chị thức tỉnh sau chuỗi ngày sống trong ảo mộng.

- Hôn nhân của chị sao rồi? Nghe nói anh chị đã chuyển sang căn hộ mới và sống rất hạnh phúc đúng không?

Chị cười nhạt, ánh mắt hướng ra đường quan sát dòng xe tấp nập rồi nói với giọng bình thản.

- Ừ, hạnh phúc…. Nhưng là không hạnh phúc cùng nhau.

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên vì nghe giọng chị sao mà chua xót đến lạ. Nhìn thấy thái độ của tôi, chị cười thành tiếng.

- Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Anh chị không hợp nhau, anh ấy cũng muốn có lựa chọn riêng của mình.

Dù gương mặt trang điểm đậm, dùng nụ cười để khỏa lấp nhưng ánh mắt chị vẫn không thể thoát khỏi những bi thương.

- Chắc chị mệt mỏi lắm.

- Tất nhiên, yêu nhau 5 năm, cưới 6 năm, đâu phải là ngắn đâu em. Chị cũng từng nghĩ khá nhiều về việc ly hôn, anh ấy cũng hối hận vì những việc mình đã làm. Với những người phụ nữ khác có thể tha thứ, nhưng chị không làm được. Chị có thể chịu khổ, chịu được người chồng lười biếng nhưng không thể chấp nhận phản bội.

Chuyện anh ngoại tình, tôi cũng đã nghe chị kể nhưng không nghĩ chị lại dứt khoát quá nhanh. Bởi vậy, khi đàn bà mạnh mẽ, dứt tình cạn nghĩa chẳng ai ngờ đến. Chị điềm đạm, thản nhiên kể cho tôi nghe về những chuyện đã qua.

Hôm đó, chị có hẹn với cô bạn thân uống cà phê, cả hai đang nói chuyện vui vẻ. Chị cười tít mắt khi nhắc đến gia đình của mình. Anh là người chồng tốt, quan tâm vợ con. Con cái lại ngoan ngoãn, học giỏi.

Đừng bảo đàn bà cạn nghĩa tàn nhẫn khi chính đàn ông là kẻ phản bội - Ảnh 1
Đàn bà cạn nghĩa tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chị hạnh phúc, huyên thuyên chuyện chồng con, cô bạn thân ngồi đối diện cũng vui lây. Nhưng rồi bất chợt, chồng chị nắm tay một người phụ nữ lạ bước vào. Họ dành cho nhau những cử chỉ rất thân mật, ai nhìn vào cũng biết là một cặp tình nhân. Nụ cười của chị vụt tắt, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

Cảnh tượng trước mắt chị quả thật quá kinh khủng. Chẳng phải chị mới vừa khoe rằng mình đang có một người chồng hoàn hảo hay sao? Chẳng phải chị đang sống trong một gia đình hạnh phúc hay sao? Việc này như cú tát giúp chị thức tỉnh sau những chuỗi ngày sống trong ảo mộng. Chị tưởng mình đang hạnh phúc, nhưng hóa ra hạnh phúc đó vốn không còn thuộc về chị.

Chị không nói không rằng lao vào túm tóc ả nhân tình tát vài cái rồi quay sang đánh anh tới tấp. Cô bạn thân hốt hoảng kéo chị ra.

- Mày bình tĩnh đi, phải biết giữ thể diện cho mình chứ. Đánh loại người này chỉ dơ tay.

Nghe những lời nói của cô bạn, chị chợt khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Những ánh mắt soi mói, lời bàn tán bắt đầu hướng vào chị. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cô bạn đã kéo chị đi. Sau lần đó, chị như người vô hồn, không còn thiết tha làm gì. Việc nhà cửa, con cái cũng không đá động đến. Anh hối hận về những việc mình đã làm nên nghĩ ra nhiều cách bù đắp cho vợ. Nhìn chồng hồi tâm chuyển ý nhưng lòng chị chẳng mảy may rung động.

Kỷ niệm ngày cưới, anh tan làm sớm về nhà chuẩn bị bữa tiệc lãng mạn dành cho vợ. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy chiếc chìa khóa tủ kèm theo lá thư gửi cho anh và đơn ly hôn. Mặt anh tái xanh, liên tục điện thoại cho chị nhưng không được. Trong thư, chị nói.

- Chiếc áo đã cũ, em không mặc nữa. Đôi giày không còn hợp thời, em cũng không cần. Giờ đây em chấm dứt cuộc hôn nhân này cũng như một sự giải thoát cho mình. Chắc anh không hiểu được cảm giác bị phản bội đau đớn như thế nào đâu. Đàn bà một khi đã cạn nghĩa, đừng mong níu kéo.

Câu chuyện của chị kết thúc kèm theo nụ cười đầy chua xót. Chị nói bản thân rất thoải mái với quyết định đó. Thời gian gần đây, chị cũng tạo cơ hội cho anh và con gặp nhau. Cuộc sống của cả hai giờ bình yên rồi, không còn vướng bận. Chị cũng ngủ ngon giấc hơn, đêm không còn mộng mị nhiều. Nếu thời gian có quay lại, chị cũng sẽ quyết định như vậy không chút nao núng.

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình

Phát hiện chồng ngoại tình là điều vô cùng mệt mỏi và đau buồn đối với phụ nữ. Có người sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng cũng có người mãi lún sâu vào sự đau thương. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần làm những điều này để giữ lửa, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng phụ nữ yêu chồng ngoại tình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm