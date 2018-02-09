- Hôn nhân của chị sao rồi? Nghe nói anh chị đã chuyển sang căn hộ mới và sống rất hạnh phúc đúng không?

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên vì nghe giọng chị sao mà chua xót đến lạ. Nhìn thấy thái độ của tôi, chị cười thành tiếng.

- Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Anh chị không hợp nhau, anh ấy cũng muốn có lựa chọn riêng của mình.

Dù gương mặt trang điểm đậm, dùng nụ cười để khỏa lấp nhưng ánh mắt chị vẫn không thể thoát khỏi những bi thương.

- Chắc chị mệt mỏi lắm.

- Tất nhiên, yêu nhau 5 năm, cưới 6 năm, đâu phải là ngắn đâu em. Chị cũng từng nghĩ khá nhiều về việc ly hôn, anh ấy cũng hối hận vì những việc mình đã làm. Với những người phụ nữ khác có thể tha thứ, nhưng chị không làm được. Chị có thể chịu khổ, chịu được người chồng lười biếng nhưng không thể chấp nhận phản bội.

Chuyện anh ngoại tình, tôi cũng đã nghe chị kể nhưng không nghĩ chị lại dứt khoát quá nhanh. Bởi vậy, khi đàn bà mạnh mẽ, dứt tình cạn nghĩa chẳng ai ngờ đến. Chị điềm đạm, thản nhiên kể cho tôi nghe về những chuyện đã qua.

Hôm đó, chị có hẹn với cô bạn thân uống cà phê, cả hai đang nói chuyện vui vẻ. Chị cười tít mắt khi nhắc đến gia đình của mình. Anh là người chồng tốt, quan tâm vợ con. Con cái lại ngoan ngoãn, học giỏi.

Đàn bà cạn nghĩa tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chị hạnh phúc, huyên thuyên chuyện chồng con, cô bạn thân ngồi đối diện cũng vui lây. Nhưng rồi bất chợt, chồng chị nắm tay một người phụ nữ lạ bước vào. Họ dành cho nhau những cử chỉ rất thân mật, ai nhìn vào cũng biết là một cặp tình nhân. Nụ cười của chị vụt tắt, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

Cảnh tượng trước mắt chị quả thật quá kinh khủng. Chẳng phải chị mới vừa khoe rằng mình đang có một người chồng hoàn hảo hay sao? Chẳng phải chị đang sống trong một gia đình hạnh phúc hay sao? Việc này như cú tát giúp chị thức tỉnh sau những chuỗi ngày sống trong ảo mộng. Chị tưởng mình đang hạnh phúc, nhưng hóa ra hạnh phúc đó vốn không còn thuộc về chị.

Chị không nói không rằng lao vào túm tóc ả nhân tình tát vài cái rồi quay sang đánh anh tới tấp. Cô bạn thân hốt hoảng kéo chị ra.

- Mày bình tĩnh đi, phải biết giữ thể diện cho mình chứ. Đánh loại người này chỉ dơ tay.

Nghe những lời nói của cô bạn, chị chợt khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Những ánh mắt soi mói, lời bàn tán bắt đầu hướng vào chị. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cô bạn đã kéo chị đi. Sau lần đó, chị như người vô hồn, không còn thiết tha làm gì. Việc nhà cửa, con cái cũng không đá động đến. Anh hối hận về những việc mình đã làm nên nghĩ ra nhiều cách bù đắp cho vợ. Nhìn chồng hồi tâm chuyển ý nhưng lòng chị chẳng mảy may rung động.

Kỷ niệm ngày cưới, anh tan làm sớm về nhà chuẩn bị bữa tiệc lãng mạn dành cho vợ. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy chiếc chìa khóa tủ kèm theo lá thư gửi cho anh và đơn ly hôn. Mặt anh tái xanh, liên tục điện thoại cho chị nhưng không được. Trong thư, chị nói.

- Chiếc áo đã cũ, em không mặc nữa. Đôi giày không còn hợp thời, em cũng không cần. Giờ đây em chấm dứt cuộc hôn nhân này cũng như một sự giải thoát cho mình. Chắc anh không hiểu được cảm giác bị phản bội đau đớn như thế nào đâu. Đàn bà một khi đã cạn nghĩa, đừng mong níu kéo.

Câu chuyện của chị kết thúc kèm theo nụ cười đầy chua xót. Chị nói bản thân rất thoải mái với quyết định đó. Thời gian gần đây, chị cũng tạo cơ hội cho anh và con gặp nhau. Cuộc sống của cả hai giờ bình yên rồi, không còn vướng bận. Chị cũng ngủ ngon giấc hơn, đêm không còn mộng mị nhiều. Nếu thời gian có quay lại, chị cũng sẽ quyết định như vậy không chút nao núng.