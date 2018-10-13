Đâu là cách trị vợ cũ của chồng hữu hiệu nhất khi cô ta cứ đeo bám chồng mình?

Tôi lấy chồng vào mùa thu năm ngoái, tính đến nay đã tròn 1 năm. Hai vợ chồng tôi vẫn còn tập trung phát triển sự nghiệp nên chưa muốn sinh con. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi về cơ bản khá là hạnh phúc. Anh là người chồng tốt, luôn biết lo lắng cho gia đình, từ chuyện to đến chuyện nhỏ.

Tôi đã từng đọc một bài báo về các cách trị vợ cũ của chồng khi còn là sinh viên. Không ngờ sau khi lấy chồng, tôi lại nhận được lợi ích từ bài báo cũ đó.

Chồng tôi đã từng có một đời vợ và một cô con gái nhỏ. Lúc tôi và chồng quyết định đến với nhau, con gái anh mới lên 4. Cháu hiện đang sinh sống cùng với vợ cũ của anh. Hàng tháng, chồng tôi vẫn gửi tiền chu cấp cho con gái đầy đủ. Số tiền không quá nhiều, nhưng cũng thừa để lo ăn uống, sinh hoạt và học tập của một đứa trẻ. Mẹ nó ngoài việc thực hiện chăm lo cho con gái ra, có thể không cần bỏ thêm bất cứ khoản tiền thêm nào.

Tuy nhiên, điều mà cả tôi và chồng tôi đôi lúc phải buồn phiền, chính là cô vợ cũ của chồng tôi.

Tôi là người có tư tưởng thoải mái, con của chồng cũng là con. Thế nên anh chu cấp tiền bạc dư dả cho con gái, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Tôi còn thường xuyên mua quà cho bé, giục chồng đón bé về chơi và rất thân thiện với bé. Nhờ thế mà tình cảm dì ghẻ con chồng cũng không đến nỗi nào.

Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ ổn nếu như vợ cũ của anh không sinh sự. Chị ta là người đưa đơn li hôn với lí do chồng không quan tâm đến vợ. Nhưng cũng chính chị ta lại là người suốt ngày quấn quýt lấy chồng cũ hòng nối lại tình xưa.

Cách trị vợ cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng chị ta muốn nối lại tình xưa thế nào khi hiện giờ anh ấy đã lấy người khác? Và tôi, không phải là một người hiền lành. Chắc chắn tôi sẽ không để cho chị ta ngang ngược như thế được!

Lúc này, tôi bỗng nhớ lại bài viết cũ, lên mạng tra từ khóa “cách trị vợ cũ của chồng” và tìm được bài báo trước kia. Áp dụng nó, tôi đã có được những hiệu quả như mong muốn.

Trước tiên phải nói chị vợ cũ của chồng tôi là một người khá giả tạo. Mỗi lần đến quấn quýt chồng tôi là bày đặt gọi chị xưng em với tôi vô cùng ngọt ngào. Rồi chị ta tự nhiên như ruồi khi đi lại trong nhà của tôi và chồng. Cứ như đó là nhà chị ta vậy. Từ nấu cơm, lấy nước, gọt hoa quả,… Do đó, tôi cũng phải thực hiện chiến lược giả tạo với chị ta. Tôi không tức giận hay ganh ghét khi chị ta tự tiện như người sống trong nhà. Thay vào đó, tôi sai chị ta lấy thứ nọ, thứ kia ra cho tôi. Vì giả tạo nên tôi nói là chị ta cũng làm theo. Về cơ bản, lúc này tôi giống nữ chủ nhân, còn chị ta giống như người giúp việc vậy. Và thế là, tôi thắng một bàn!

Cuộc chiến với vợ cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, chị ta vẫn cứ cố tình gọi chồng cũ là “chồng”. Không sao, chị ta nhầm, thì tôi giúp chị ta sửa! Mỗi lần chị ta "lỡ mồm" gọi chồng tôi là "chồng", tôi sẽ nhắc khéo cả chị ta và chồng tôi bằng việc chèn từ “bố bé Nhím” thay cho chữ “chồng” mà chị ta dùng. Sau mỗi lần như thế, tôi sẽ ngọt ngào mỉm cười nhưng nhìn chị ta một cái thật sâu, thật ý tứ. Nhiều lần như vậy, cuối cùng chị ta cũng đành phải gỡ tấm mặt nạ dày dặn xuống, đổi thành “bố Nhím”. Vậy là tôi thắng hai bàn!

Cuộc chiến giữ chồng của tôi có lẽ còn dài. Nhưng tôi tin rằng với các cách trị vợ cũ của chồng mà tôi học được, sẽ giúp tôi giữ gìn được hạnh phúc của chính bản thân mình.